Міносвіти: «99% нарікань цієї вступної кампанії – робота електронної системи»

Гості програми «Ваша Свобода»: Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України; Наталія Радиш, координатор освітнього напрямку громадянської мережі «Опора».

Цьогорічна вступна кампанія до українських вишів стала однією з найнапруженіших. Це визнає міністр науки і освіти України Лілія Гриневич. Також заявляють про це експерти з питань освіти. Це підтверджують і численні дописи у соціальних мережах від самих абітурієнтів та їхніх батьків. У чому причина основних проблем? Якими були ці проблеми? Які з них вдалося вирішити? Чи будуть зроблені належні висновки?

Юрій Матвійчук: Пане Шаров, 7 серпня до опівдня мало завершитися зарахування на бюджетні місця українських вишів майбутніх бакалаврів. Чи впоралися виші з цим дедлайном?

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Вищі навчальні заклади впоралися з дедлайном

​Олег Шаров: Вищі навчальні заклади впоралися з цим дедлайном. Зараз завершується оформлення необхідних документів. Я думаю, що в досить короткий час воно вже буде оприлюднено.

– Цього року кількість випускників шкіл була дещо меншою. Приблизно на 4,3%. Про це повідомляв «Урядовий портал». Натомість держзамовлення скорочено майже на 20%. Що можна сказати в такій ситуації про доступність вищої освіти?

Держзамовлення для випускників скоротилося приблизно на 6%. Трошки більше, ніж скорочення демографічне. Півмільйона абітурієнтів змагалися за місця

​Олег Шаров: Насправді держзамовлення для випускників повної загальної середньої освіти скоротилося приблизно на 6%. Це трошки більше, ніж скорочення демографічне. А загальне скорочення 20%, точніше, 17% обумовлене тим, що в цьому році не проводиться набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», відповідно до закону України «Про вищу освіту» в редакції 2014 року. Загалом півмільйона абітурієнтів змагалися за місця на різних освітніх кваліфікаційних рівнях і ступенях вищої освіти, яких було понад 200 тисяч.

– Пані Радиш, яка оцінка вступної кампанії спостерігачів вашої організації?

Не все так погано закінчилося. Міністерство справилося зі своїм завданням

​Наталія Радиш: Ця вступна кампанія внесла дуже багато нестабільності як і вступникам, так і приймальним комісіям. Одна із основних причин – неповна готовність програмного забезпечення, яке розроблялося цього року для Єдиної державної бази з питань освіти. Але якщо дивитися на результат, то не все так погано в результаті закінчилося. Якщо брати вихідні умови, в якому було Міністерство освіти на початку вступної кампанії, то міністерство справилося зі своїм завданням.

99% нарікань цієї кампанії – це нарікання на роботу системи

​Олег Шаров: Десь 99% нарікань цієї кампанії – це нарікання на роботу системи. Сама Єдина державна електронна база функціонує ще з 2010-2011 року. Але вона раніше працювала зі старим програмним забезпеченням, яке належало приватним особам, які не контролювалися державою. Минулого року було ухвалене рішення, що ця система повинна бути держвласністю і доопрацьовуватися, відповідно до потреб держави...

Найбільша проблема – часу для нормальної промислово-дослідної експлуатації забезпечення забракло

У цьому році ми зіткнулися з тим, що потрібно було розробляти нове програмне забезпечення. Міністерство провело відкриті тендерні торги. Було визначено розробника програмного забезпечення. Найбільша проблема полягає в тому, що часу для нормальної промислово-дослідної експлуатації цього забезпечення просто вже забракло.

Це не була найкраща вступна кампанія з організації роботи ЄДЕБО. Найбільша була нервозність, що доводилося трошки почекати біля комп’ютера чи підійти до нього на наступний день

Дійсно це не була найкраща вступна кампанія з організації роботи ЄДЕБО. Але тільки другий рік, як працює електронний вступ, який є практично обов’язковим. У нас менше 2% заяв приймалося у паперовій формі, навіть коли ми дозволяли приносити в паперовій формі. Коли кампанія була переважно паперовою, вступники ходили по вищих навчальних закладах, стояли у величезній черзі – це вносило значно більше нервозності. Зараз найбільша була нервозність, що доводилося трошки почекати біля комп’ютера чи підійти до нього на наступний день. У наступному році, сподіваюся, ця система буде працювати вже повністю стабільно.

Багато вступників ставили позначки, що мають право на дорахування 10 балів, не маючи відповідного права

​Наталія Радиш: Була проблема, яка могла ще більше вплинути на вступну кампанію. Дуже багато вступників, які подавали електронні заяви, ставили позначки, що мають право на дорахування 10 балів, оскільки є учасниками всеукраїнських чи міжнародних олімпіад, Олімпійських чи Паралімпійських ігор. Коли запрацювала система «Конкурс», виявилося, що дуже багато вступників, які мають не досить високі бали, однак конкурсний бал у них 200, тобто максимальний, який утворювався завдяки дорахуванню цих 10 балів за перемогу в іграх чи в олімпіадах. Потім з’ясувалося, що десь 95 вступників поставили цю позначку, не маючи відповідного права. Так само була проблема з вступниками, які мають право на корегування конкурсного балу на сільський коефіцієнт. Не було чіткого роз’яснення, кому і як нараховувати ці бали.

Деякі навчальні заклади умудрилися погодитися з сільським коефіцієнтом для випускників міських шкіл!

Олег Шаров: Що стосується декларацій міжнародних учнівських олімпіад, визнаних МОН, або Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, то коли була сформована основна маса кабінетів, ми несподівано для себе дізналися, що у нас з таким показником 3 754. Абсолютно нереальна цифра, яка свідчила, що наші вступники сприймали цей пункт просто, як жарт. Ми перевірили абсолютно всі документи, які туди були внесені. Як це перевірили, залишилося 11 документів.

Запровадження додаткових балів за перемогу в олімпіадах чи МАН, не прив’язуючись до певних секцій, негативно впливає на конкурсну пропозицію

Регіональний коефіцієнт (коефіцієнт для вступників у вищі навчальні заклади різних регіонів) спрацював, хоч і не достатньо, потребує більшої диференціації. Галузевий коефіцієнт ще аналізуємо – він більш складний. Сільський коефіцієнт – дуже важкий в адмініструванні. Ми зіткнулися з кількома складнощами. Перша з них – для підтвердження цього коефіцієнту потрібно було подати довідку певної форми, яка запроваджена понад рік тому, яку мають давати сільради. Чимала кількість сільрад цю нову форму навіть не надавали. Хоча вона є обов’язково передбаченим документом. І другий момент. Коли дитина проживає у селищі, де, як правило, є велика школа. Мешканці селищ, особливо СМТ не повинні претендувати на сільський коефіцієнт, бо він для тих, хто навчається у малокомплектних школах. Деякі навчальні заклади умудрилися погодитися з сільським коефіцієнтом для випускників міських шкіл!

Проект умов на 2018 рік. Розраховуємо оприлюднити до 15 жовтня 2017

​Наталія Радиш: На нашу думку, запровадження додаткових балів, як 10 балів, наприклад, за перемогу в олімпіадах чи МАН, не прив’язуючись до певних секцій, все-таки несе певну диспропорцію і негативно впливає на конкурсну пропозицію. Може бути вступник, який захистився в секції з біології в МАН, а вступає в якусь комп’ютерну інженерію.

– Пане Шаров, коли буде проведений ґрунтовний аналіз вступної кампанії?

​Олег Шаров: Ґрунтовний аналіз вступної кампанії вже розпочатий. Буде проводитися впродовж всього серпня і початку вересня, щоб на початок вересня ми підготували проект умов на 2018 рік. Розраховуємо оприлюднити, як і за законом, затверджений міністерством цей проект до 15 жовтня 2017 року.