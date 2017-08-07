Спроби прориву бойовиків на Бахмутській трасі: «істерика» Кремля чи підготовка до наступу?

Підготовкою до локального наступу або ж до масштабних збройних провокацій на День Незалежності України назвали експерти загострення бойових дій у районі Бахмутської траси на Луганщині. У цьому районі здійснені спроби російських військ та підтримуваних ними бойовиків прорвати українську оборону, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, відвідавши лінію фронту на Луганщині. Між тим, частина експертів стверджує, що накопичених на Донбасі та у прикордонні російсько-гібридних військ для локального наступу недостатньо. Більше того, напередодні з’явилася неофіційна інформація, що українські війська просунулися вперед у межах сірої зони на стику Донеччини та Луганщини.

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Російсько-гібридні війська не припиняють спроб прориву оборони сил АТО в районі Бахмутської траси, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. За його словами, таким чином супротивних намагається «вийти на стратегічно важливі рубежі», однак українські Збройні сили відбивають ці атаки. Про це Турчинов заявив під час перевірки оперативно-тактичного угрупування «Луганськ», що бере участь в українській воєнній операції на Донбасі, інформує прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, щодня на цій ділянці фронту російська сторона здійснює системні вогневі провокації, зокрема «із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння: артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та мінометів».

При цьому Турчинов наголосив, що ці спроби прориву щоразу «жорстко припиняються професійними діями українських військових».

Між тим проросійські бойовики стверджують, що в останні кілька днів саме ЗСУ обстрілювало забороненими калібрами території, які контролює угруповання «ЛНР».

Тим часом, гаряче залишається і на південному, і на донецькому напрямках. Так, 7 серпня по обіді від снайперської кулі загинув український військовий поблизу Мар’їнки, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції на сході держави.

Це тактика «промацування» оборони, характерна для обох сторін – експерт

Активізація російсько-гібридних військ у районі Бахмутської траси на Луганщині має на меті не лише тримання українських військ у напрузі, а й промацування оборони для можливого наступу, зазначає експерт з безпекових питань Юрій Костюченко.

Абсолютно чітко зрозуміло і прогнозовано, що буде загострення до Дня Незалежності, як і щороку

«Вважаю, що відбувається і те, й інше. Це таке обопільне промацування, підтримка певної напруги. З іншого боку, абсолютно чітко зрозуміло і прогнозовано, що буде загострення до Дня Незалежності, як і щороку. Те, що нині перебуває біля лінії зіткнення (з боку бойовиків – ред.) – недостатньо для успішного наступу. Але ми знаємо, що біля українських кордонів зосереджене 50-тисячне угруповання російських військ, спрямоване саме на наступальні дії», – констатує експерт.

Про ризик загострення бойових дій та масштабних провокацій у серпні говорить і частина волонтерів, які допомагають ЗСУ і відтак спостерігають за розвитком подій на передовій.

Зі свого боку, військовий експерт Олег Жданов припускає, що спроби підконтрольних Кремлю угруповань прорвати українську оборону є не так підготовкою до наступу, як реакцією на підписання нового пакету антиросійських санкцій та на повідомлення про можливість надання Україні летальної оборонної зброї від США.

Наразі не можна говорити про російський наступ, бо Україна на Донбасі має перевагу у живій силі та техніки принаймні у півтора рази. Це така собі «істерика»

«Наразі не можна говорити про російський наступ, бо Україна на Донбасі має перевагу у живій силі та техніки принаймні у півтора рази. Це така собі «істерика» Російської Федерації у відповідь на запровадження санкцій та на готовність надати Україні летальну зброю з боку США. Україні в цих умовах треба змінювати мислення і тактику дій, відповідати адекватно. Бо скільки ж можна нести втрати? Щомісяця українські війська втрачають на Донбасі близько роти. Треба вивчати досвід інших збройних конфліктів і давати адекватну відповідь. Бо доки не відповідатимемо – гатитимуть і далі», – зазначає експерт.

Між тим, на луганському напрямку триває «повзучий наступ» українських підрозділів, стверджують волонтери, які опікуються ними. Так, волонтер Юрій Мисягін повідомив, що українські вояки в районі Світлодарської дуги посунулися вперед більш ніж на один кілометр і закріпилися, у відповідь на обстріли російсько-гібридних військ.