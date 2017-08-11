Потрібно нагадати Туреччині про її санкції щодо Кіпру – Трюхан

Туреччина не підтримує санкцій, запроваджених Європейським союзом щодо Росії за анексію українського Криму. Так висловився Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини. Ще минулого тижня президент цієї країни Реджеп Тайїп Ердоган запевняв лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва, що Анкара незмінно підтримує територіальну цілісність України. Тож як трактувати позицію Туреччини у кримському питанні?

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в інтерв’ю місцевій газеті Türkiye, що Анкара в минулому дуже потерпала через санкції, і обмеження проти «сусідів і партнерів» завдали серйозної шкоди турецькій економіці.

«Тому, коли ми чуємо про санкції, ми не метушимося необдумано. Ми обмірковуємо, чи можемо ми знайти інші способи вирішення проблем», – сказав турецький міністр.

Чавушоглу додав, що Туреччина віддає перевагу «політичному діалогові».

«Росія і США намагаються запроваджувати санкції один проти одного. ЄС розмірковує про заходи проти США на підставі того, що санкції також на них вплинуть. А ми спробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не завадило нашій економіці», – наголосив міністр.

Іще минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевняв лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва, що вважає українські кордони незмінними і засуджує анексію Росією українського півострова. А в січні той самий голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошував, що нормалізація відносин Туреччини та Росії не означає, що Анкара змінить ставлення до кримського питання.

У Міністерстві закордонних справ України на запитання Радіо Свобода відповіли, що зараз формують позицію щодо заяви Мевлюта Чавушоглу.

У посольстві Туреччини в Україні сказали, що наразі немає представника дипломатичного відомства, хто міг би оперативно прокоментувати слова міністра закордонних справ Туреччини.

Туреччина дещо ображена на Євросоюз, адже досі не є його членом – Чубаров

Заява Мевлюта Чавушоглу нічого принципового в позиції Туреччини не змінює, каже голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.

«Я можу пояснити таку позицію, спираючись на мотивацію турецького політикуму, яку мені доводилось чути. Позиція у них така: «ми в питаннях взаємодії з сусідами шукатимемо свої форми тиску, які відповідають нашим інтересам», – прокоментував Чубаров.

Водночас Анкара не вважає за необхідне підтримувати загальноєвропейську лінію санкцій, адже Туреччина після тривалих розмов про вступ до Євросоюзу досі не є його членом, каже Чубаров.

«Я особисто відчуваю образу турецьких політиків на те, що десятиліттями об’єднана Європа не ухвалювала рішення щодо вступ Туреччини до Європейського союзу», – додав Чубаров.

«Проблема цілісності – це, у першу чергу, українська проблема»

Туреччина розділяє питання міжнародного права та бізнес-інтересів із Росією, прокоментував турецький політолог, професор Університету економіки і технологій TOBB Тогрул Ісмаїл.

Анкара з першого дня підтримує територіальну цілісність України, і в цьому її позиція щодо Києва незмінна. Проте вона не долучається до санкцій проти Росії, тому що вважає їх неефективним механізмом протидії, каже він.

«Проблема територіальної цілісності України – це, у першу чергу, проблема України. І Туреччина у цьому сенсі стоїть на позиції законності. Якби, інша справа, велась така загальна війна – інші моменти до агресора застосовувались би. Ні Америка не воює з Росією, ні ЄС не воює з Росією», – прокоментував Ісмаїл для Радіо Свобода.

За останні роки відносини Анкари та Києва значно потеплішали, каже турецький політолог. І чим більший інтерес Туреччина надалі матиме до України, тим прихильнішою буде у дипломатичних питаннях, додав Тогрул Ісмаїл.

Анкара сигналізує, що не поділяє загальноєвропейської політики – Трюхан

Заява, яку зробив очільник турецького МЗС, доволі несподівана для України, проте для неї були передумови, каже дипломат, голова правління громадського об’єднання «Європейський рух України» Вадим Трюхан.

Після невдалої спроби військового перевороту в Туреччині в липні минулого року окремі політики й високопосадовці з ЄС почали досить різко критикувати Ердогана і створений ним режим. Лунали також заклики зупинити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу, каже Трюхан.

«Де-юре вони є, де-факто не ведуться», – каже дипломат.

Та і коли наприкінці 2015 року Туреччина збила російський літак Су-25 на кордоні з Сирією після десятка попереджень, Анкара розраховувала на більшу підтримку Євросоюзу, каже Трюхан. Тож коли зараз у відносинах Росії й Туреччини почалась відлига, Ердоган поступово «намацує» власний політичний шлях, відокремлений від ЄС у деяких питаннях.

Тож Ердоган зробив крок на блеф, випробовуючи, у першу чергу, реакцію західних партнерів на заяву про непідтримку санкцій.

«Досить тривалий час Україні вдавалось утримувати баланс у відносинах із Туреччиною. І всі офіційні представники Туреччини говорили, що Анкара засуджує анексію Криму. Але Туреччина ніколи не приєднувалась до санкцій ЄС, так само, як і Сербія, визначаючи таким чином свою особливу позицію», – каже Вадим Трюхан.

На думку цього дипломата, Україні потрібно зробити виважену й дещо цинічну заяву у відповідь. Скажімо, апелювати до того, що хоч Анкара і заявляє про те, що санкції – це не вихід, проте вона багато років практикувала ті ж обмежувальні заходи щодо Кіпру, на чию територію турецькі війська увійшли в 1974 році.

Проте Києву слід пам’ятати, що зиск Анкари від економічної дружби з Москвою значно більший, аніж користь від підтримки Києва, каже Трюхан. Тож слід на всіх рівнях підтримувати дружні відносини з Туреччиною, яка є ще й лобістом інтересів корінного кримськотатарського народу Криму.

Європейський союз 4 серпня додав до санкційного списку трьох чиновників і три компанії з Росії після скандалу з газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму.

За даними ЄС, тепер санкції поширюються на 153 російських громадян і 40 компаній.

Туреччина від самого початку агресії Росії проти України, у Криму, а потім на Донбасі, заявляє про підтримку територіальної цілісності України, але поза дипломатичними заявами ніяких «матеріальних» кроків щодо Москви через це не робила.