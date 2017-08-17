​Інвестиційна складова може підняти тарифи на електроенергію на 30% – екс-міністр ЖКГ

Хоча підвищення тарифів навесні 2017 року вважається останнім на найближчий час, ціна на електроенергію може зрости за рахунок так званої інвестиційної складової. Експерти вважають, що це все-таки вплине на кінцеву собівартість, але поки не знають, коли саме очікувати змін у тарифах.

RAB-тарифи (Regulatory Asset Base — «регульована база інвестиційного капіталу») – це поширений у світі тип тарифів, в якому враховуються інвестиції та очікувані прибутки постачальника електроенергії, пояснює виконавчий директор Concorde Capital та колишній член НКРЕКП Андрій Герус. За його оцінками, в разі запровадження нового типу тарифів витрати на інвестиції треба буде зібрати зі споживачів.

Якщо запровадять RAB, тарифи на транспортування електроенергії для обленерго зростуть утричі. Це означатиме зростання тарифів і для споживачів

«Якщо запровадять RAB, тарифи на транспортування електроенергії для обленерго зростуть утричі. Це означатиме зростання тарифів і для споживачів, але невідомо, для яких саме: для населення чи для бізнесу та бюджетних установ», – розраховує Герус. Він передбачає, що це може статись на початку 2018 року, якщо в НКРЕКП не відмовляться від ідеї запровадити нові принципи формування тарифів.

Заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев наголошує на тому, що RAB-тарифи не мають прямого стосунку до формування ціни на електроенергію для споживача: «Кожна компанія буде отримувати певну фіксовану суму, яку буде використовувати для модернізації мереж. Це буде стимулювати власників до виконання певних робіт, про які в обленерго і облгазі вже давно забули», – сподівається він.

При цьому, за словами Рябцева, хоча офіційно підвищення тарифів до квітня наступного року не очікується, є ймовірність, що вони таки будуть змінені.

Можна буде сказати: ми ж не піднімали ціни, ми підняли вартість транспортування чи розподілу

«Наприклад, (це можливо – ред.) шляхом поділу тарифу на складову постійну та змінну. Постійна складова – це гроші, які споживачі будуть сплачувати за розподіл електроенергії», – припускає він. Рябцев не виключає запровадження нового обчислення тарифу: «Тоді можна буде сказати: ми ж не піднімали ціни, ми підняли вартість транспортування чи розподілу».

При цьому експерт зазначає, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман, швидше за все, виступатиме проти фактичного підвищення ціни на електроенергію для громадян, адже такий крок перед опалювальним сезоном невигідний з політичної точки зору.

Спершу потрібен аудит виконання інвестиційних зобов’язань – Кучеренко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко вважає частку більш дорогого вугілля, яке Україна завозитиме з Пенсильванії, надто незначною для того, щоб електроенергія в Україні знову дорожчала. Окрім того, на його думку, влада усвідомлює ризик соціального вибуху від нового витка зростання тарифів і тому не піде на цей крок напередодні опалювального сезону. А от можливості впровадження інвестиційної складової він не відкидає.

Якщо ДТЕК захоче модернізувати свої енергоблоки, вони, імовірно, теж запропонують включення інвестиційної складової до тарифу

«Якщо ДТЕК захоче модернізувати свої енергоблоки, переводячи їх з антрациту на газове вугілля, вони, імовірно, теж запропонують включення інвестиційної складової до тарифу. Отже, інвестиції у випадку генерації та обленерго вплинуть на тарифи, але, за моїм прогнозом, незначно. Швидше за все, підвищення тарифів стосуватиметься споживачів непобутового сектору», – вважає він.

Колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко вважає, що виправданість RAB-тарифів наразі не доведена.

Якщо мова йде про те, щоб переоцінити всі активи обленерго, це значить за рахунок споживача модернізувати те, що купили за безцінок

«Якщо RAB буде застосовуватись на якісь новітні інвестиції, то можна погоджуватись. А якщо мова йде про те, щоб за якимись ринковими категоріями переоцінити всі активи обленерго, щоб вони стали дорожчі в 5-10 разів, це значить за рахунок споживача дозволити приватним особам модернізувати те, що купили за безцінок», – переконаний він.

Кучеренко пояснює, що більшість енергорозподільчих підприємств були приватизовані в 1997 році (за винятком «Київенерго», приватизованого в 2012-му), і з того часу, за його словами, вони отримували фінансування на модернізацію.

Головне завдання на сьогодні – провести публічний аудит виконання інвестиційних зобов'язань за всі ці роки

«Головне завдання на сьогодні – провести публічний аудит виконання інвестиційних зобов'язань за всі ці роки. Кожного року їм (власникам – ред.) затверджувались інвестиційні програми, і ми як споживачі їх оплачували. А тепер вони кажуть: бачте, мережа не в тому стані, зараз ми ще раз обкладемо інвестиційною складовою», – обурений політик.

За прогнозом Кучеренка, впровадження додаткових складових тарифу може призвести до підвищення тарифу для кінцевого споживача приблизно на 30%.

Ідеологію треба змінити із затратної на стимулюючу, щоб компанії, які володіють активами в електроенергетиці, були змушені скорочувати затрати

Водночас Геннадій Рябцев впевнений: системна проблема полягає в самому принципі нарахування тарифів, доки він не зміниться, тарифи будуть рости. Так звана затратна ідеологія тарифоутворення, яка діє наразі, побудована за принципом «затрати компанії плюс прибуток компанії», тож жодна компанія на енергетичному ринку не зацікавлена у скороченні власних видатків, пояснює Рябцев.

«Ідеологію треба змінити із затратної на стимулюючу, щоб компанії, які володіють активами в електроенергетиці, були змушені скорочувати затрати, аби підтримувати свою прибутковість на нинішньому рівні», – переконаний він.

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