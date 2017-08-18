Депутат Деркач вимагає розслідування «втручання України у вибори в США» (світова преса)

В міжнародній пресі є публікації про спробу ініціювання чільним депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем розслідування щодо можливого втручання української влади у перебіг виборчої кампанії у США минулого року на боці демократів проти республіканця Дональда Трампа. Також пишуть і про попередження Нацбанку України щодо можливості нової хвилі кібернападів на фінансові установи України в День Незалежності. І є низка статей про плани екс-очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі спробувати в’їхати в Україну на початку вересня, незважаючи на припинення його українського громадянства.

Брюссельське видання Politico.eu пише про вимогу депутата українського парламенту Андрія Деркача дізнатися, чи справді українська влада намагалася зашкодити обранню президентом США Дональда Трампа.

В статті під заголовком «Український депутат хоче розслідування зв’язків України з Клінтон» брюссельське видання, зокрема, пише, що Андрій Деркач наприкінці липня надіслав листа генеральному прокурору України з вимогою розпочати офіційне розслідування щодо, як було сказано, «незаконного втручання у вибори президента Сполучених Штатів, що його організувало кримінальне угруповання».

Самого Деркача видання називає «незалежним членом парламенту, який раніше був формально пов’язаний з проросійською партією» (Партією регіонів).

Депутат вважає, що це кримінальне угруповання пов’язане з чільними членами Національного антикорупційного бюро та іншими публічними особами.

Видання зазначає, що звинувачення з боку Деркача ґрунтуються на повідомленнях, вперше оприлюднених Politico у січні цього року, що українські політики та дипломати, можливо, співпрацювали з людьми, які пов’язані з Демократичною партією США для того, аби зашкодити Дональду Трампу на виборах і підтримували кандидатуру Гілларі Клінтон.

«Цікавість до цих звинувачень отримала свіжий поштовх після твіту президента Трампа 25 липня, в якому він закликав генерального прокурора США розслідувати «українські намагання зашкодити кампанії Трампа», – пише видання.

Часопис також цитує Андрія Деркача, який вважає, що «лише прозоре і ретельне розслідування щодо незаконного втручання українських представників у виборчу кампанію в США може відновити довіру з боку нашого стратегічного партнера».

Як вважає Деркач, кампанія проти кандидата Трампа включала оголошення з боку українських представників про нібито понад 12 мільйонів доларів, які від Віктора Януковича були заплачені колишньому керівнику виборчої кампанії Трампа Полу Манафорту, який раніше працював на Партію регіонів і ім’я якого є в так званій «амбарній книзі» розрахунків регіоналів, хоча, власне, самого особистого підпису Манафорта в ній не було.

Politico зазначає, що, відповідно до українського законодавства, депутати парламенту можуть ініціювати кримінальне розслідування самотужки.

Агентство Reuters пише про попередження з боку Національного банку України щодо можливості нових кібернетичних нападів на фінансові установи України.

Попередження з’явилось після того, як про ризик нових кібератак заявили українські спецслужби, нагадуючи про низку потужних кібернападів, які мали місце в червні цього року.

Тоді об’єктами нападу стали урядові структури та підприємства, а занесений вірус швидко поширився комп’ютерними системами міжнародних компаній, які працюють в Східній Європі, нагадує агентство.

Відтоді НБУ тісно працює з урядовою командою швидкого комп’ютерного реагування і поліцією для посилення захисту українського банківського сектору.

Reuters зазначає, що, незважаючи на заперечення з боку Кремля, дехто вважає Україну полігоном для пов’язаних з російською державою хакерів і що українці ведуть битву, щоб поширити захисні засоби на всі інституції і зробити кіберзахист національною стратегією.

Рада національної безпеки та оборони, а також кіберпідрозділ поліції повідомили, що Україна може зазнати нападів 24 серпня з допомогою вірусу типу NotPetya з метою дестабілізації країни, яка буде відзначати річницю незалежності від Радянського Союзу, здобуту у 1991 році.

Англомовне видання The Kyiv Post ​пише про ще одне звернення Грузії до України щодо екстрадиції колишнього грузинського президента і екс-глави Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі до України.

«Щодо питання Міхеїла Саакашвілі, то Генеральна прокуратура Грузії надіслала юридичне звернення до української сторони щодо його екстрадиції до Грузії. Прокурори двох країн активно співпрацюють одне з одним», – читаємо в матеріалі.

Видання нагадує, що українська сторона неодноразово відмовляла Тбілісі в екстрадиції Саакашвілі, проти якого, як сказала міністр юстиції Грузії Теа Тсулукіані, відкрито чотири кримінальні справи. За словами міністра, офіційний Тбілісі буде вимагати екстрадиції Саакашвілі з будь-якої країни, де він перебуватиме.

В статті говориться, що Саакашвілі був у США, потім з українським паспортом в’їхав до Польщі, а потім поїхав до Литви.

А американське видання The Washington Post ​пише, що Саакашвілі, перебуваючи у Польщі, оголосив про намір прибути в Україну наступного місяця.

Зараз Саакашвілі – в Польщі і збирається їхати в Україну, незважаючи на те, що президент України Петро Порошенко припинив його громадянство.

Саакашвілі збирається в’їхати з Польщі в Україну через один з переходів на кордоні десятого вересня. І додав, що його ціллю є домогтися повернення йому українського громадянства.

«Все, про що я прошу, – це щоб в мене була можливість повернутися і в суді захистити мої права», – сказав Саакашвілі у Варшаві.