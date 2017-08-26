Радіо Свобода Daily: нове звання заступнику голови СБУ Демчині від Порошенка

Демчині генерал-лейтенанта

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-лейтенанта першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині, що є фігурантом розслідування НАБУ. Скандал навколо декларації першого заступника голови СБУ, який очолює Головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, розпочався після того, як журналісти виявили у нього елітні автомобілі і розкішний маєток, хоча, згідно з декларацією за 2015 рік, він офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини чи заощаджень.

У ЗМІ 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і «смотрящим» за СБУ від партії влади.

«Ракетна поїздка» двох північних корейців

Телеканал CNN пізно ввечері 24 серпня оприлюднив відеозапис проведеної в 2011 році українськими спецслужбами операції затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти в Україні секретну інформацію щодо розробки ракет. На записі видно, як двоє чоловіків, перебуваючи в гаражному приміщенні, фотографують документи (несправжні, як згодом заявили в СБУ). Потім їх заарештовують представники сил безпеки.

Відео, за інформацією телеканалу, надали спецслужби України на тлі повідомлень ЗМІ про нібито отримання Пхеньяном двигунів українського виробництва для балістичних ракет. Журналістам також дозволили навідати двох засуджених за звинуваченням у шпигунстві громадян КНДР у в’язниці на Житомирщині. На думку українських офіційних представників, цей та інші приклади дій української сторони щодо північнокорейських шпигунів свідчать про те, що Київ не міг передавати ракетні таємниці одіозному режиму диктатора Кім Чен Ина.

Далі декілька новин.

Центр «Миротворець» запустив систему розпізнавання облич для викриття сепаратистів. Анонсуючи запуск системи, депутат Антон Геращенко заявляв, що можливості системи Identigraf такі, що вона зможе за 20-30 секунд обробляти мільйони фотографій підозрюваних «сепаратистів, терористів, бойовиків», зібраних за три роки роботи волонтерами центру.

Під російським посольством у Києві відбулась акція на підтримку ув’язнених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Організатори події присвятили захід другій річниці оголошення вироку кримчанам у Росії. Активісти тримали у руках плакати з текстом: «Ти ще на свободі – допоможи політзекам»

У російській столиці Москві тим часом в лікарні помер активіст Іван Скрипниченко, якому невідомий зламав ніс на місці вбивства Бориса Нємцова. За свідченнями очевидців, нападник крикнув Скрипниченкові: «Ти що, Путіна не любиш?»

«Хлопчики наліво, дівчатка – направо»

У двох школах окупованого Луганська вирішили зробити класи окремо для хлопців, окремо для дівчат. Проросійські бойовики пояснюють це турботою про дітей. Експерти ж із гендерної проблематики стверджують: це неактуальна в сучасному світі методика. У Дніпрі в одній зі шкіл близько десяти років тому ввели елементи «технології Базарного». Там кажуть: роздільне навчання в ній – не головне. Про застарілий чи все ще актуальний елемент виховання читайте за лінком.

«Пісні війни»

Близько півтора року у Львові українські бійці, музиканти, продюсери, звукорежисери працювали над проектом «Пісні війни». 14 фронтових пісень, написаних бійцями, увійдуть у диск, який побачить світ 14 жовтня – у День захисника України. Заспівали разом із вояками українські виконавці Анастасія Приходько, Павло Табаков, сестри Тельнюк, Арсен Мірзоян, Сергій Василюк, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, Сергій «Фома» Фоменко із групи «Мандри», вокальна формація «Піккардійська терція». Всі ті українські співаки, які їздять з концертами до бійців на Донбас. Про пісню, як зброю, йдеться за останнім посиланням на сьогодні.

Сублімуйте!

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