Шлях до тіснішого зближення Україна і ЄС відкрито

Брюссель – Новинні стрічки, твіти, пости у соцмережах, прес-релізи – все це сьогодні пістріє словами «Україна», «Євросоюз», «Асоціація». Віднині угода щодо українсько-європейського зближення, за яку українці заплатили на Майдані власною кров’ю, та продовжують відстоювати європейськість своєї держави на фронті у війні з Росією, нарешті запрацювала на повну потужність.

Зближення України з Євросоюзом вже приносить свої плоди, про що свідчить зростання українського експорту на європейський ринок, а ЄС підтверджує, що є набільшим торговельним партнером українців, запевняють у Брюсселі.

І хоча багато ще залишається зробити, громадяни цієї держави можуть розраховувати на підтримку та співробітництво із ЄС, заявив речник Єврокомісії Александер Вінтерштейн, цитуючи слова заяви голови цієї євроустанови Жан-Клода Юнкера.

«Сьогодні, незважаючи на всі виклики, ми це зробили, – каже Вінтерштейн. – Разом із набуттям чинності Угоди про асоціацію з Україною Європейський союз виконав свої зобов’язання перед нашими українськими друзями. Я вдячний усім, хто зробив це можливим. Тим, хто стояв на Майдані, та тим, хто напружено працював заради реформування країни, щоб зробити її кращою. Це день для святкування на нашому європейському континенті».

Зі свого боку, голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні відзначає: набуття чинності Угоди забезпечить тісніші зв’язки між громадянами України та ЄС, надасть більше можливостей підприємцям, розвиватиме обмін досвідом та інформацією.

«Це засвідчує, що ми поділяємо спільні цінності та завдання» й гарантуватиме співпрацю на наступні роки, заявила Моґеріні.

«Попереду України – повна швидкість»

Президенти й прем’єр-міністри держав-друзів України теж надіслали на адресу Києва свої численні вітання. Зокрема лідер Литви Далія Ґрібаускайте у своєму твіттері написала: «Угода про асоціацію сьогодні набирає чинності. Попереду України – повна швидкість».

Голова представництва Естонії в ЄС Кайа Таел в інтерв’ю Радіо Свобода зазначила, що «це справді значне оновлення в наших відносинах – відносинах між Європейським Союзом та Україною».

«Те, що ми вже виконували частину угоди, деякі її положення навіть протягом кількох років, – це одне. Але нині ми дійсно маємо у нашому розпорядженні весь спектр інструментів, тож давайте використовувати його для переваг наших громадян з обох сторін», – заявила представниця Естонії, яка наразі головує в ЄС.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці висловив думку, що всі ми нині переживаємо «день, який назавжди увійде в історію нашої сильної та незалежної України».

Тим часом, у своїй заяві Представництво України при Євросоюзі пише: «Ми разом здолали непростий шлях завдовжки у 10 років, заплатили за Угоду сотнями, навіть тисячами людських життів, зламали потужний опір противників зони вільної торгівлі з ЄС, пройшли ратифікацію у понад 30 парламентах, подолали нідерландське «вето» і відстояли європейський вибір України та право Угоди на життя». При цьому українські дипломати додають: «Тепер Україні належить подолати не менш відповідальну частину шляху – виконання Угоди про асоціацію, проведення реформ, які змінюватимуть нашу країну і наближатимуть наші стандарти життя до тих, що діють у країнах ЄС».