Радіо Свобода Daily: громадяни із «ризикованих країн» в’їжджатимуть в Україну за «біометрикою»

В Україну за біометрикою

Із 1 січня 2018 року громадяни «деяких країн, які становлять ризики для України», зможуть в’їжджати на її територію лише за біометричним паспортом. Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав відповідне рішення Ради з безпеки та оборони України, яке має бути опубліковане найближчим часом. «В умовах, коли країна є об’єктом військової агресії з боку Росії, ця практика є цілком виправданою», – додав Порошенко. Жодної іншої крани при цьому названо не було. Чи не запозичила Україна риторику президента США Дональда Трампа, і чому було вибрано саме таке обтічне формулювання? Про це Радіо Свобода запитало експерта громадської організації «Майдан закордонних справ Олександра Хару.

(Не)потрібна вища освіта

Та не тільки президент «відзначився» гучною заявою, а й також прем’єр-міністр. У День знань Володимир Гройсман зробив акцент на тому, що не всім українцям потрібна вища освіта. Натомість експерти зазначають, що, попри всі проблеми української освіти, вищий рівень освіти все-таки дає кращі шанси на високооплачувану роботу. А в сучасному мінливому світі важливо не лише мати освіту, а й не втрачати саме вміння вчитися й перенавчатись. Уже 5 вересня Верховна Рада має розглянути проект освітньої реформи, за який депутати не встигли проголосувати перед канікулами.

«Таємна дача Путіна»

Російський опозиціонер Олексій Навальний та його команда оприлюднили нове розслідування. Але тепер вони зосередили свою увагу на самому Володимиру Путіну. Олексій Навальний випустив відеоролик, присвячений ошатному відреставрованому заміському будинку на російському острові біля кордону з Фінляндією, в якому, за його твердженням, проводить свій відпочинок президент Росії. Навальний заявив, що дані про землю свідчать про те, що майно належало Олегу Руднову – довіреній особі Путіна із Санкт-Петербурга, який очолював компанію під назвою Baltic Media Group. Руднов також головував у компанії, яка належить наближеному до Путіна музикантові Сергію Ролдугіну, який, як стверджували журналісти-розслідувачі, став каналом для приховування багатств Путіна. Більше деталей та саме розслідування за лінком.

«Ефір» Зануссі

У Львові та регіоні почалися зйомки українсько-польсько-литовсько-угорського фільму «Ефір». Режисер і сценарист драми – відомий польський митець Кшиштоф Зануссі. Зіграють у стрічці українські, польські й угорські актори. Кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук побувала на зйомках і спілкувалась із режисером та акторами.

А на завершення маємо для Вас тест «Як я провів літо».

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