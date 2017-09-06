Автомобілі на єврономерах завозять в Україну під приводом потреб для АТО – Мартиненко

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Щербина, співзасновник ГО «АвтоЄвроСила» (телефоном); Володимир Мартиненко, голова Громадської ради МВС, радник міністра.

Акція автомобілістів на іноземних номерах за легалізацію нерозмитнених машин не обмежиться сьогоднішнім протестом біля Верховної Ради, через який перекривали рух транспорту в районі парламенту і уряду України. Акція триватиме безстроково. Запевнив один із її організаторів, голова громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич. Протестувальники вимагають змінити закони так, щоб уможливити реєстрацію своїх авто за прийнятною ціною. Тим часом лише за місяць кількість автівок, якими користуються в Україні незаконно, зросла аж на 12 тисяч – повідомила Державна фіскальна служба. За її даними, в Україні нелегально перебуває майже 64 тисячі машин з іноземними номерами.

Олександр Лащенко: Пане Мартиненко, чи правда те, що нібито саме з автомобілями з іноземними номерами більша кількість ДТП?

Володимир Мартиненко: Автомобілі з іноземними номерами як учасники дорожнього руху теж попадають в ДТП. Зважаючи на те, що їх кількість в Україні значно менша, ніж взагалі зареєстрованих автомобілів, то не може бути, що вони попадають більше в ДТП. Як учасники дорожнього руху так само дуже часто попадають в ДТП.

– На Вашу думку, яким чином має бути вирішене питання щодо автівок з іноземними номерами? Адже постійно зростає кількість, якщо вірити даним ДФС. Вже 64 тисячі.

За порушення митного законодавства, як і будь-якого іншого, мають нести відповідальність. А тут робимо винятки: отут діє, а тут начебто діє не зовсім сильно, а тут давайте скасуємо заднім числом

​Володимир Мартиненко: Те оподаткування, яке є на сьогодні, досить велике, щоб транспортні засоби розмитнювати, в порівнянні з іншими країнами. Питання в тому, щоб знизити оподаткування, але для всіх громадян України, не лише для тих, хто раніше встиг завезти ці автомобілі, і вони знаходяться в нелегальному становищі. В Україні закон безумовно має працювати. Якщо це порушення митного законодавства, треба працювати, щоб митне законодавство змінити. Але за порушення митного законодавства, як і будь-якого іншого, громадяни України або громадяни, які не є громадянами України, мають нести відповідальність, згідно закону. А тут робимо якісь винятки і виключаємо з того: отут діє, а тут начебто діє не зовсім сильно, а тут давайте скасуємо заднім числом. Так не буває.

У Верховній Раді не зареєстрований жоден законопроект, який знижував би розмитнення автомобілів для всіх українців. Є декілька законопроектів про вирішення ситуації з автомобілями, які вже заїхали

Безумовно, ті цифри, які йдуть на розмитнення, досить високі. Але до сьогоднішнього дня у Верховній Раді не зареєстрований жоден законопроект, який знижував би розмитнення автомобілів для всіх українців. Є декілька зареєстровано законопроектів, які говорять про вирішення ситуації з автомобілями, які вже заїхали на територію України. Мова про ті приблизно 65 тисяч автомобілів, які заїхали за 2015-2016 рік і не виїхали з території України. Бо за 2017 рік ще немає офіційних цифр митниці.

Під час війни на сході було послаблення, треба було завозити автомобілі для наших військових. Під ці ноти почали завозитися. У 2015 заїхало і не виїхало 15 тисяч, а в 2016 – 50 тисяч. Офіційно зареєстровано близько 10 мільйонів автомобілів

Під час війни на сході було послаблення, коли ці автомобілі почали завозитися – треба було в якийсь спосіб завозити автомобілі для наших військових. І під ці ноти почали завозитися автомобілі у достатньо великій кількості. У 2015 році заїхало і не виїхало, порушуючи митне законодавство, близько 15 тисяч автомобілів, а в 2016 році – вже близько 50 тисяч. А офіційно у нас зареєстровано в органах внутрішніх справ близько 10 мільйонів автомобілів.

Зупинити автомобіліста, який переміщується територією України, не порушуючи правил дорожнього руху, неможливо

Раніше були спільні групи між тодішньою міліцією і представниками митниці, щоб можна було перевіряти, чи згідно із законом перебуває цей автомобіль на території України. Зараз, на жаль, немає. Ми над тим попрацюємо. Це сфера відповідальності митниці, яка входить в ДФСУ, яка далі входить в Мінфін. Зупинити автомобіліста, який переміщується територією України, не порушуючи правил дорожнього руху, на сьогоднішній день законодавчо просто неможливо.

Почали проводити перемовини з поляками, буде ще з литовцями, чи є автомобілі в базі в тих країнах. Можуть бути ніде незареєстровані

В Європі автомобілі, реєструючись, ставляться на облік і отримують обов’язково страховку. Які виїжджають з Європи, страхуються на досить короткий термін. Ми вже почали проводити перемовини з поляками, зараз буде ще з литовцями відносно того, чи є ті автомобілі в базі взагалі в тих країнах. Бо коли закінчується страховка, то автомобіль з бази знімають. Тобто автомобілі, які переміщаються по території України, можуть бути ніде незареєстровані.

Моторне (транспортне) страхове бюро веде мову про обмін базами даними з Європою

Може бути друга історія. Автомобілі реєструються на підприємстві, які є в Європі. Підприємство не платить податки, відповідно через якийсь термін його виставляють банкрутом. Державні органи європейських країн починають вимагати те майно, яке є у підприємства, у тому числі автомобілі, на яких переміщуються громадяни України. Це дуже велика проблема, яка найближчим часом може вибухнути. З поляками я зустрічався на початку серпня. Зараз технічні моменти про обмін даними. Моторне (транспортне) страхове бюро по страховках веде мову про обмін базами даними з Європою паралельно ще від себе.

– Відповідає дійсності твердження деяких автомобілістів з вітчизняними номерами в Україні, що стається ДТП, учасник ДТП – машина з іноземними номерами, тоді водій кидає автівку, тікає, і потім не знайдеш кінців. Це правда?

Володимир Мартиненко: Є такі ситуації. По митному законодавству, власник автомобіля є той, хто в’їхав на митну територію України. Якщо на ньому їздить українець, попавши в ДТП, кинув ключі і просто залишив автомобіль, то встановити його по якихось інших процесах, не проводячи складного розслідування, не можливо.

– Пане Щербина, чого вимагають протестувальники?

Андрій Щербина: На жаль, не зміг бути у студії. У нас непередбачувані обставини. Зараз ми перебуваємо у комітеті Ніни Южаніної (голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики – ред.) . Вона під тиском громадськості запросила. Будемо вести діалог... Акція безстрокова. Як вона надалі буде розвиватися – невідомо навіть мені.

Це непотрібно переклади з хворої голови на здорову. Ця справа не відноситься до МВС. Ті групи, які раніше працювали незаконно, як і зараз де-не-де на території України локально, бувають такі спалахи, що є сигнал, що митники відпрацьовують разом з правоохоронцями під час внутрішньої вказівки чи ще чогось. Дані дії не передбачені чинним законодавством – притягнути до відповідальності, згідно Митного кодексу, можна виключно у зоні митного контролю.

– Пане Мартиненко, стверджують учасники акції протестів, що нібито силові органи репресії проти них ведуть, нібито одного з учасників автомобіль навіть розстріляли з травматичної зброї. Це відповідає дійсності?

Контрабандисти, наркоторговці чи торговці зброєю будуть так само вимагати легалізацію своїх прав. Не можна робити так, що давайте заїдемо, а потім почнемо вимагати

​Володимир Мартиненко: Дуже гарні гасла в учасників сьогоднішньої акції, у тому числі «Я проти дискримінації українців!». Я перший, мабуть, проти дискримінації українців. Треба приймати один законопроект, який вирівнював у правах всіх українців. На сьогоднішній день можемо так само говорити, що давайте ще почекаємо, поки до нас підтягнуться інші контрабандисти, наприклад, чи наркоторговці, чи торговці зброєю, які будуть так само вимагати легалізацію своїх прав. Ну, не можна робити так, що давайте заїдемо, а потім почнемо вимагати, перекриємо центр української столиці і не попадемо навіть у студію Радіо Свобода по тій причині, що не можемо доїхати. Насправді Київ сьогодні просто зупинився – він не їде нікуди. Якщо спитаємо у киян, як вони відносяться до цієї акції протесту, то, мабуть, свою думку висловлять дещо в іншому.

В Україні автовиробників, які виробляли б якісні легкові автомобілі, просто не існує. «АвтоЗАЗ» зупинений. «Євро-5» можна розмитнювати, але давайте не перетворювати країну в автозвалище

​– Чимало експертів констатує, що будь-який автомобіль 2002 року випуску набагато безпечніший, ніж «Таврія» або «Ланос». Як цю дилему вирішити – вітчизняний автопром у складному становищі, але все ж таки намагається стати на ноги, і водночас безпека на автошляхах?

Володимир Мартиненко: На сьогоднішній день в Україні автовиробників, які виробляли б якісні легкові автомобілі, просто не існує. «АвтоЗАЗ» зупинений, не працює, майданчики його пусті. «Євро-5» можна в Україні розмитнювати, але давайте не перетворювати нашу країну в автозвалище. Автомобілі можуть бути безпечні і навіть не тільки 2002 року, а й 1964-го.