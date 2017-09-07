Популізм, вибори, помилки: депутати відповідають на промову Порошенка

Президент України Петро Порошенко у щорічному зверненні до Верховної Ради приділив багато уваги внутрішній «політичній кухні» України. Він закликав фракції, усупереч змаганням за електорат, не розхитувати країну. Дострокові перевибори лише нашкодять, переконаний Порошенко. Він також дорікнув тим політичним силам, які приваблюють виборців популістськими соціальними гаслами. І закликав Верховну Раду скасувати, врешті, депутатську недоторканність, нехай і з 2020 року – для наступного скликання. Як парламентарі відреагували на такі слова президента?

До наступних чергових виборів президента та парламенту залишається трохи більше від року. І президент Петро Порошенко пообіцяв протидіяти тим, хто «намагається насаджувати Україні безлад та анархію». Перевибори – не вихід, слід, навпаки, дотискати запущені реформи та ініціювати нові, сказав він.

«Моя позиція – незмінна. Усе має відбутися у визначений Конституцією термін», – заявив з трибуни Порошенко.

Сам же він запевнив, що не прагне отримати більше повноважень і, скажімо, повернути державу до президентсько-парламентської форми правління. Або ж, навпаки, позбавити українців права обирати главу держави.

«Я відданий ідеям парламентсько-президентської республіки», – додав він.

Хоч президент і закликає зосередитись не на виборах, а на роботі над реформами, сам він почав передвиборчу кампанію вже на наступний день після свого обрання главою держави. І риторика Порошенка під час щорічного звернення до Верховної Ради лише це доводить, вважає депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

На думку парламентаря, Порошенко зараз в Україні контролює все. І за роки президентства він через закони отримав повноваження, не передбачені йому Конституцією, каже Власенко.

«Сюди входить і призначення членів регуляторів, таких як НКРЕКП, що встановлює тарифи. Це не передбачено українською Конституцією. Це його вплив на формування Національного антикорупційного бюро. Це його вплив на формування Національного агентства з питань запобігання корупції», – каже Власенко.

І тому Порошенко використовуватиме усі повноваження, заклики та вплив на фракцію БПП у парламенті, аби утриматись біля влади «руками і ногами», вважає Власенко.

Популізм

Петро Порошенко, натомість, переконаний, що владу за будь-яку ціну хочуть отримати ті політичні сили, які спілкуються з людьми мовою популізму. Саме з цієї причини, сказав він, найближчий час навряд вдасться ухвалити земельну реформу та відкрити ринок землі.

Реформ, як виявилось, хочуть не усі, і декомунізація не знищила попиту на комуністичну ідеологію, сказав президент. І «кілька партій із кола нещодавніх учасників проєвропейської коаліції» зараз підіграють цьому електорату, озвучуючи нереалістичні соціальні гарантії.

«Над їхніми штабами прапори синьо-жовті. А от соціальні гасла запозичені з архівів комуністів і Прогресивної соціалістичної партії. І в ролі захисників народу вони виглядають доволі переконливо, доки не зазирнеш в їхні електронні декларації», – сказав Порошенко.

Президент такою риторикою зрівняв усіх своїх політичних опонентів із комуністами, прокоментував звернення Порошенка депутат Ігор Мосійчук. Він запевняє, що Радикальна партія, до якої він належить, не є популістичною, а просто має «соціальне бачення».

«Радикальна партія озвучує ті тези і вносить ті законодавчі ініціативи, які, на наше переконання, сприятимуть модернізації країни, дадуть українцям роботу, заробітну плату і гідне соціальне забезпечення. Хай називають хоч їжаком, аби в пічку не саджали», – сказав Мосійчук.

Позаблоковість

Трапляється, що риторика політиків завдає державі навіть більше шкоди, аніж популізм, заявив президент Порошенко. Російська агресія продемонструвала, що політика позаблоковості для України, на якій наполягав колишній президент Віктор Янукович та його команда, не працює, додав він.

«Нас переконували, що ми в безпеці, аби тільки не роздратувати Росію. І яку ціну було заплачено на це? Росія ж напала на позаблокову країну, окупувала наші території, убила 10 тисяч громадян. А ті, хто запевняли нас, що «фігові листки» – кращий захист. Де вони зараз? Знайшли притулок у Москві», – додав Порошенко.

Надалі Україна має розвивати армію та власне озброєння, орієнтуючись на стандарти НАТО, аби потім стати його членом, додав президент.

Проте один із лідерів «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул (який був депутатом Партії регіонів 5 і 6 скликань і віце-прем'єр-міністром України в команді Януковича) не згоден із цим. Він досі переконаний, що Україна повинна залишатись позаблоковою державою, і що це єдиний правильний вектор розвитку.

Незалежність має гарантуватись сильною, контрактною, гарно профінансованою армією, каже Вілкул. І про безпеку подбають двосторонні і багатосторонні міжнародні договори, додає він.

«Все інше – це просто політичні заяви, які не можна реалізувати у найближче десятиліття», – каже Вілкул.

Недоторканність

Парламентарі повинні нести відповідальність за сказане та зроблене, і щоби робити це за законом, Верховна Рада повинна, зрештою, скасувати депутатську недоторканність, апелює Петро Порошенко. Із цією тезою йшла на вибори чи не кожна політична сила, утім, досі питання імунітету вирішується щоразу окремо для кожного народного обранця.

Президент пропонує компроміс: якщо депутати не готові позбавити захисту себе – нехай проголосують за зміни до Конституції, щоби депутатська недоторканність зникла з 1 січня 2020 року. Іншими словами, щоби цього «бонусу» вже не мали парламентарі наступного скликання.

«Можливо це буде ефективніше», – додав він.

Це – чи не єдиний варіант «провести» це питання через Верховну Раду, каже депутат від БПП Олексій Гончаренко.

«Якщо навіть по окремо взятому Лозовому (Радикальна партія – ред.) ми набрали 178, здається, голосів, які шанси набрати 300 по собі коханих», – сказав Гончаренко.

БПП ще не обговорювали цю ініціативу на рівні фракції. Проте Олексій Гончаренко запевнив, що його політична сила, найбільша у парламенті, дасть голоси.