«Як кістка для людей» – депутат про послання президента до Верховної Ради

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олександр Бригинець, народний депутат (БПП); Вікторія Войціцька, народний депутат («Самопоміч»)

Президент України Петро Порошенко 7 вересня виступив зі щорічним посланням у Верховній Раді. Сценарій, який запропонував глава держави в українському парламенті, «Україна – успішна країна успішних українців».

Віталій Портников: Пані Войціцька, про що не сказав Петро Порошенко? І про що сказали б Ви?

Вікторія Войціцька: Ми не почули від президента, наприклад, про новий виборчий законопроект, коли ми вже перейдемо від слів і обіцянок, на які під час промови президент робив дуже багато наголосу, про свої обіцянки, і нарешті запрацює закон, який дозволить обирати депутатів за відкритими списками, коли в нас прибереться політична реклама з екранів телевізорів, відповідно прибереться і вплив олігархічних структур на виборчий процес.

Ми не почули, коли буде врегульоване питання юридичного статусу застосування ЗСУ у так званій зоні АТО. Ми не почули тез, які стосуються реальної боротьби з корупцією, і коли буде створений антикорупційний суд. Ми не почули тези, яка стосується того, що на Донбасі у нас окупація, і ми маємо цю окупацію як Донбасу, так і Криму. Ми чули окремі ідеї абсолютні різні по відношенню до однієї території і до другої території.

Ми почули багато гасел, маніпуляцій, перетягування ковдри з боку і уряду або Ради і декларування як своїх власних досягнень

Ми почули багато гасел, багато, я сказала б, маніпуляцій, перетягування ковдри з боку і уряду або Верховної Ради і декларування як своїх власних досягнень.

Олександр Бригинець: Мене вразило в позиції «Самопомочі», бо я вчора вперше стикнувся на комітеті з питань безпеки і оборони, коли раптом віце-спікер заявила про те, що українська армія на Донбасі воює незаконно, оскільки для цього немає законних підстав. Ці гасла дуже любить повторювати слідом за нашими колишніми колегами по коаліції російське телебачення. Коли в нас був попередній віце-спікер, який коли програв вибори, пішов на війну, натомість прийшла інша віце-спікер, яка почала говорити, що українська армія захищає Україну незаконно.

А щодо того, що не почула «Самопоміч» у виступі президента – це робота парламенту. І коли буде ухвалений той чи інший закон, коли буде змінено закон про вибори. Я теж прибічник відкритих списків. До речі, президент говорив, що збирається подати закон після сесії ООН щодо ситуації на Донбасі і способу його повернення. Він говорив, що чекає від фракцій остаточної інформації по членах ЦВК. Але президент справді мало говорив про питання, за які він як посадова особа не несе відповідальності.

Мене вразило. Акцент на середньому класі – допомогти, зберегти, не чіпати. У попередньому виступі президента акцент був на людей бідніших

Серед того, що прозвучало, було й таке, що мене вразило. Наприклад, акцент на середньому класі – середній клас треба захистити, допомогти, зберегти, не чіпати його. У попередньому виступі президента акцент був зроблений швидше на людей бідніших, то сьогодні президент великий пасаж присвятив тому, як треба обходитися з середнім класом. Це стратегічна задача насправді для країни.

– «Успішна країна успішних українців» – це не просто програма, я сказав би, це політична боротьба. Ми бачимо, що вона починається буквально в залі під час президентського виступу.

Визнавати свої помилки і недопрацювання – «не царское это дело»... Була одна – е-декларування громадських організацій

​Вікторія Войціцька: У щорічній промові президента взагалі витрачати час на те, щоб звинувачувати когось у популізмі, деструктивізмі або ще в якомусь «ізмі», неприпустимо. Це риторика, яку ми почали чути півроку тому від прем’єра Гройсмана. Чуємо, що хтось у чомусь винний. Але самі визнавати свої помилки і недопрацювання – «не царское это дело»... Була одна (визнана помилка – ред.) – стосовно е-декларування громадських організацій, що це треба виправити. Але не треба було апелювати до всієї Верховної Ради, а задатися питанням, звідки взагалі пішла ця ініціатива, хто проголосував за неї. В основному голосували представники коаліції.

На розсуд судді може в будь-який момент бути заборонена аудіо-, фото-, відеофіксація! Це повернення до часів Януковича

Але замість слів маємо дивитися на реальні дії. Зараз у стінах Верховної Ради розглядається пакет законопроектів так званого завершення судової реформи – відбувається ганебне повернення, погіршення ситуації у судових розглядах. У редакції комітету, який повністю підконтрольний БПП, – виявляється, тепер на розсуд судді може в будь-який момент бути заборонена аудіо-, фото-, відеофіксація, будь-яка! Це повернення до часів Януковича.

– Боротьба з корупцією – найскладніше, найболючіше питання за оцінкою президента. Пане Бригинець, Ви задоволені тим, що президент так жорстко говорить, що в його команді не буде нікого, хто буде ховатися під дахом президентської адміністрації?

Кожна політична сила на тому чи іншому рівні привела до влади корупціонерів. Новий тренд сьогодні задано – лідери політичних сил намагаються «виправляти помилки»

​Олександр Бригинець: Досвід показав, що практично кожна політична сила на тому чи іншому рівні привела до влади якихось корупціонерів. Ми щоразу чуємо про те, коли когось заарештували, когось затримали – вони належать, як правило, до багатьох політичних. Ми чули заяву Ляшка, який вимагав певних змін до закону, щоб можна було швидше і легше очиститися від тих людей, які є представниками корупції. Новий тренд, який сьогодні задано – лідери політичних сил намагаються «виправляти помилки» . Або це помилка – людина була корупціонером, а її не виявили відразу, або людина, яка не мала політичного досвіду, прийшовши до влади, вирішила скористатися досвідом попередників і долучитися чи створити якусь корупційну схему.

Коли будь-який лідер говорить про те, що він не збирається нікого захищати і буде робити все можливе, щоб таких людей у його команді не було, то це позитивно. Інша річ, що люди, бачачи сьогодні велику кількість арештів, публічних повідомлень про ті чи інші корупційні дії, думають, що цих корупційних дій стало нібито більше, ніж раніше. Як злочинність в СРСР – її не було.

«Ці руки нічого не крали», «я і моя команда», «я не буду захищати своїх однопартійців». Це звучить, як кістка для людей. Зняття недоторканності. Кожна партія з коаліції категорично відмовляється ставити на голосування

​Вікторія Войціцька: Впродовж 25 років у нас були сформовані сталі фрази, які потім стали популярними у всіх: «ці руки нічого не крали», «я і моя команда», «я не буду захищати своїх однопартійців». Це звучить, як кістка для людей. Я перепрошую за таку алегорію. Але ця фраза, потім фраза, що я за скасування депутатської недоторканності, але з 1 січня 2020 року»! Вже внесені відповідні законопроекти, які стосуються того, щоб прибрати будь-які зараз створені через відповідний закон про регламент штучні перепони про внесення в залі і голосування – відразу зняття недоторканності. Ніхто цього не хоче навіть ставити в порядок денний! Кожна партія з коаліції на наших нарадах і з головою Верховної Ради категорично відмовляється ставити це на голосування. По-друге, є внесені зміни в Конституцію щодо скасування недоторканності. Не розглядаємо. У парламенті є більшість у президента, яка могла б це давним-давно проголосувати.