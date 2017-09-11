Тбілісі не хоче екстрадиції Саакашвілі – грузинський експерт

Україна має проявити політичну далекоглядність і передати Міхеїла Саакашвілі Тбілісі, де він постане перед правосуддям. Так прибуття Саакашвілі на українську територію прокоментували у провладній партії «Грузинська мрія». І хоча у найвищих ешелонах грузинської влади наразі не коментували його «прорив» в Україну, грузинські експерти переконані: наразі найменше, що потрібно Тбілісі – це екстрадиція Саакашвілі.

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Колишній голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії, колишній український і грузинський громадянин Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває у розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства у 2004-2013 роках. Він ці звинувачення відкидає і називає політично мотивованими.

У Тбілісі заявляли: домагатимуться екстрадиції Саакашвілі від будь-якої країни, де той перебуватиме. На початку вересня Грузія звернулася до України з повторним проханням про його екстрадицію. Цей запит наразі розглядають в українському Мін’юсті та Генеральній прокуратурі. Хоча у квітні 2015 року Генпрокуратура України після попереднього запиту про екстрадицію Саакашвілі вирішила, що метою запиту є його переслідування з політичних мотивів, але вже 18 серпня цього року в офісі генпрокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою щодо екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. Заява з’явилася невдовзі після того, як Саакашвілі оголосив про плани повернутися до України.

Навіщо Грузії Саакашвілі

Вище політичне керівництво Грузії наразі не коментувало перетину Саакашвілі українського кордону. У провладній же партії «Грузинська мрія» назвали Саакашвілі «авантюристом» і висловили сподівання, що Україна екстрадує його до Тбілісі.

Саакашвілі продовжує авантюри. Дуже шкода, що в Україні є політики, які цим користуються

«Саакашвілі залишається вірним своєму політичному почерку, продовжує свої авантюри, продовжує мутити воду. На цьому тлі він прагне посилити свій політичний імідж і набрати балів. Дуже шкода, що в Україні є політики, які цим користуються», – заявив депутат грузинського парламенту від «Грузинської мрії» Ґедеван Попхадзе в інтерв’ю Радіо Свобода.

Правильно буде, якщо Україна проявить політичну далекоглядність і передасть Саакашвілі Грузії. Саакашвілі тоді б відповів за те, що натворив

«Для нас Україна – це стратегічний партнер, союзник, який нам потрібен. Найбільш правильно буде, якщо Україна проявить політичну далекоглядність і передасть Саакашвілі Грузії. Тоді ми зможемо зробити так, що тисячі замучених, безправних людей зможуть отримати правосуддя. А Саакашвілі тоді б відповів за те, що натворив за 9 років несправедливості, аморальності і безчинства, які він творив у Грузії», – додав Попхадзе.

Порошенко & Іванішвілі: розвалення домовленостей

Депутат опозиційної партії «Європейська Грузія» Серго Рат’яні назвав припинення громадянства Саакашвілі соромом для Тбілісі і Києва.

«Грузинська влада, а саме Бензина Іванішвілі, створили ґрунт для такого соромітського політичного гоніння, що зараз робить і українська влада. Це приносить невиправну шкоду державності Грузії», – заявив Рат’яні, слова якого цитує грузинська агенція IPN.

У «Єдиному національному русі», формальним лідером якого є Міхеїл Саакашвілі, коментуючи його перетин українського кордону, заявили про «розвалення домовленостей» між президентом України Петром Порошенком і засновником «Грузинської мрії»​ Бідзиною Іванішвілі.

«Хвиля, що вчора почалася в Україні, набирає сили і обов’язково досягне і Грузії», – мовиться у заяві цієї політичної сили, яку публікує грузинська агенція Medianews.

У «Єдиному національному русі» також закликали владу Грузії «припинити гоніння проти Саакашвілі, відновити йому грузинське громадянство, дати можливість повернутися і взяти участь у політичному житті Грузії»

Кризова партія Саакашвілі

Припинивши українське громадянство Міхеїла Саакашвілі Петро Порошенко припустився фатальної помилки, оскільки дав йому новий політичний старт, вважає грузинський політичний експерт Ґіоргі Хухашвілі.

Саакашвілі є одним з найкращих у сучасному світі кризових менеджерів. І цю партію він розіграв. А Порошенко потрапив у ситуацію, коли для нього не було доброго сценарію, він сам заліз у пастку

«Саакашвілі є одним з найкращих у сучасному світі кризових менеджерів. І цю партію він розіграв. А Порошенко потрапив у ситуацію, коли для нього не було доброго сценарію, він сам заліз у пастку. Як би зараз не діяв Порошенко, то цю партію він програв. Чи він екстрадує Саакашвілі, чи посадить, чи депортує якимось дивним чином, то все-одно він не має добрих ходів», – зауважив Хухашвілі у розмові з Радіо Свобода.

Він переконаний: Тбілісі наразі зовсім не потрібна екстрадиція Міхеїла Саакашвілі, оскільки це потягне за собою масу проблем, особливо перед місцевими виборами, запланованими у Грузії на жовтень.

Він нам зараз не потрібен. Відразу його посадити не вдасться. А Саакашвілі на вулицях Тбілісі за два місяці до виборів – це велика проблема для грузинської влади

«Він нам зараз не потрібен. Відразу його посадити не вдасться, оскільки згідно з міжнародною практикою, президентів так просто не садять. Їх садять щонайменше після вердикту суду. Тим більше, що його прикриватимуть і з Сенату, і з Конгресу США, а також із Європарламенту. А Саакашвілі на вулицях Тбілісі за два місяці до виборів – це велика проблема для грузинської влади. Наша влада зробила велику помилку, коли влізла у цю історію», – переконаний Ґіоргі Хухашвілі.

Роль Заходу

Якщо одна людина може незаконно розгулювати Європою, не маючи ні паспорта, ні документів – то тоді не треба дивуватись, чому Європа підривається терористами

Грузинський політик і суспільний діяч Ґіоргі Хаіндрава не приховує здивування щодо поведінки польської прикордонної служби, яка не заважала Саакашвілі виїхати з країни. На переконання Хаіндрави, підтримка Саакашвілі з боку європейських політичних сил, які він називає «псевдоліберальними», є небезпечною для самої Європи.

«Якщо одна людина може незаконно розгулювати Європою, не маючи ні паспорта, ні документів, порушуючи основи європейської цивілізації – закон і порядок, вриватись у чужу державу насильницьким шляхом, і це вважається політичною дією – то тоді не треба дивуватись, чому Європа підривається терористами. Тому що, якщо один терорист може це робити, то й інші, напевно, теж можуть», – стверджує грузинський політик. Хаіндрава також висловлює сподівання, що українська держава зможе протистояти «цій дуже небезпечній авантюрі».