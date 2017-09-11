Дуже погано, що Польщу втягнули в політичні ігри в Україні – польський експерт про Саакашвілі

Варшава – З вуст представників польської влади не прозвучала жодна офіційна заява на підтримку Міхеїла Саакашвілі в його намаганні перетнути польсько-український кордон. Утім, у Києві той факт, що Саакашвілі виголошував на території Польщі свої промови, а також те, що він без проблем перетнув польську частину кордону, можуть інтерпретувати по-своєму – як недружній акт до української влади. Такими думками з Радіо Свобода поділилися польські експерти з польсько-українських стосунків.

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Міхал Кацевіч, політичний оглядач тижневик Newsweek-Polska, каже, що Міхеїл Саакашвілі безперешкодно перетнув польський кордон, бо поляки не мали формальних підстав не пропустити його далі.

Ми не до кінця впевнені в тому, що Міхеїл Саакашвілі послуговується винятково українським паспортом

«Польща не могла багато зробити, щоб затримати Міхеїла Саакашвілі. Наскільки мені відомо, наше МЗС не отримало необхідних доказів того, що його українське громадянство анульоване, що його паспорт недійсний. Крім цього, ми не до кінця впевнені в тому, що Міхеїл Саакашвілі послуговується винятково українським паспортом», – розмірковує експерт.

Водночас Кацевіч не заперечує, що частина польської партії влади «Право і справедливість» симпатизує Саакашвілі. Про це, за словами оглядача, свідчать заяви на підтримку колишнього президента Грузії, які в неділю зробив польський депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

Кацевіч пояснює позитивне ставлення польських правих до Саакашвілі його дружніми відносинами з загиблим у смоленській катастрофі президентом Польщі Лехом Качинським. Водночас оглядач наголошує, що попри симпатії до Саакашвілі, польська влада намагалася дистанціюватися від нього під час його, так би мовити, прориву в Україну.

Наша влада намагалася вмивати руки, щоб не потрапити в халепу, та силою обставин Польщу в це втягли, зокрема через присутність Юлії Тимошенко

«Я вважаю, що наша влада трохи намагалася вмивати руки, щоб не потрапити в халепу, та їй не зовсім це вдалося. Наша влада намагалася дистанціюватися, та силою обставин Польщу в це втягли, зокрема через присутність Юлії Тимошенко і факт виникнення політичної коаліції проти Порошенка, і дуже погано, що Польщу втягнули в політичні ігри в Україні», – зазначає Кацевіч.

Заяви польських політиків про підтримку Саакашвілі можуть погіршити відносини Києва з Варшавою

Міхал Кацевіч не виключає, що різкі політичні заяви Саакашвілі, які прозвучали на адресу Порошенка на території Польщі, можуть ускладнити польсько-українські відносини. На його думку, негативно на ці взаємини можуть вплинути й категоричні висловлювання польських політиків, близьких до офіційної Варшави, щодо підтримки Саакашвілі.

«До президентських виборів в Україні ще два роки. Якби частина польського владного табору виразно підтримала політика, який в Україні представляє радикальну опозицію щодо президента Порошенка, то це означало б, що протягом двох наступних років конфлікт між Варшавою та Києвом поглиблювався б», – розмірковує Кацевіч. Відтак, твердить експерт, Варшава не мала б впливу на різні важливі справи, які відбуваються в Україні та навколо неї.

«Побоююся, що Польща могла б зустрітися з недружніми діями з боку київської влади, наприклад в питаннях історичної політики. В основному, ключові для нас справи могли б опинитися у кризі», – зауважує Кацевіч.

Такої ж думки й інший польський експерт – Даріуш Матерняк, який переконаний, що польські політики повинні утримуватися від однозначних заяв на підтримку Міхеїла Саакашвілі.

Якщо польські політики ставатимуть на боці Саакашвілі, чи його опонентів, то це виглядатиме так, що поляки втручаються у внутрішіні справи України

«Я радив би польським політикам не втручатися надмірно в цю ситуацію, бо це внутрішня суперечка між владою України та колишнім президентом Грузії і колишнім очільником Одеської області Міхеїлом Саакашвілі. Якщо польські політики з одного чи іншого табору ставатимуть на боці Саакашвілі, чи його опонентів, то це виглядатиме так, що поляки втручаються у внутрішіні справи України», – зазначив аналітик.

Матерняк також спростовує чутки поширені маргінальними польськими інтернет-сайтами про те, що Польща начебто може надати Саакашвілі статус політичного біженця.

Нема підстав, щоб Саакашвілі отримав статус біженця в Польщі, він не є втікачем з країни, охопленої війною, його не переслідують, йому не загрожує смерть – ані в Україні, ані в Грузії

«Нема підстав, щоб Міхеїл Саакашвілі отримав статус біженця в Польщі, він не є втікачем з країни, охопленої війною, його не переслідують, йому не загрожує смерть – ані в Україні, ані в Грузії, тож на даний момент це чистої води фантастика, а зрештою нема підстав, щоб саме він отримав такий статус, бо багато осіб, які приїхали до Польщі з Донбасу, тобто регіону, охопленого війною, такого статусу в Польщі не отримали», – зазначив Матерняк.

Обидва експерти висловили побоювання, що через політичні амбіції опозиційних українських політиків, які втягують у внутрішні українські суперечки поляків, можуть постраждати польсько-українські відносини.