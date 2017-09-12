Радіо Свобода Daily: «загублений» паспорт Саакашвілі

«Прорив Саакашвілі»

Країну все ще лихоманить після перетину Міхеїлом Саакашвілі польсько-українського кордону на вихідних. Поліція вже відкрила провадження, а президент України Петро Порошенко заявив, що інцидент на прикордонному пункті «Шегині» слід оцінювати лише у правовий спосіб. То що це було з точки зору права?

Саакашвілі, найімовірніше, загрожує адміністративна справа, вважають опитані нами юристи. До того ж перспективи озвученої правоохоронцями статті 332 Кримінального кодексу України досить мізерні, адже довести її складно. Лунають думки, що прості громадяни, які сприяли «акції» Саакашвілі, мають більше шансів відбути покарання, згідно із законом, аніж ті, хто «заварив цю кашу».

Тим часом Саакашвілі стверджує, що у нього на українському кордоні буцімто з автобуса «вкрали паспорт», який він там залишив, коли прихильники проводили його через український кордон. Поліція заяву про вилучення поліцейськими його паспорта на пропускному пункті «Шегині» заперечує.

Вирок Чийгозу

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. «Чийгоз фактично був засуджений за порушення закону, який на момент тих подій не застосовувався», – прокоментували вирок у Раді Європи. А адвокат Микола Полозов назвав це «вироком всьому кримськотатарському народу». Окрім того, він додав, що вирок оскаржуватимуть у Верховному суді Росії. Кримчани, які прийшли підтримати Чийгоза біля будівлі суду, провели обряд спільної молитви (дуа).

Війна танків

А тепер пропонуємо пригадати битву за Дебальцевський плацдарм. Вона супроводжувалася танковими боями, які практично не мали аналогів за весь час війни на Донбасі. «Донбас.Реалії» вирішили дізнатися, чим українські танкісти зараз зайняті в зоні бойових дій, адже, згідно з Мінськими угодами, важка бронетехніка на передовій під забороною. І чим, у разі необхідності, тепер відповідатимуть «бурятським танкістам»? Репортаж із Донбасу тут.

А на завершення про добро, яке безкорисливо творять прості люди. Історія про те, як українці врятували життя майбутньому нобелівському лауреату вражає сміливістю. П’ятнадцять місяців Роалд Гоффман переховувався від нацистів на горищі сільської школи в селі Унів Львівської області. Його та ще чотирьох членів єврейської родини від Голокосту врятувала місцева родина.

Творіть добро!

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