Радіо Свобода Daily: хто приїжджав на «таємний фуршет» у резиденцію «Залісся»

«Таємний фуршет»

«Таємний фуршет у лісі» – так свій відеорепортаж про непублічну зустріч президента Петра Порошенка з депутатами його парламентської фракції у державній резиденції «Залісся» назвали журналісти програми «Схеми». На неї завітав навіть генпрокурор Юрій Луценко, якому кодекс професійної етики працівників прокуратури забороняє брати участь у будь-якій політичній діяльності, демонструвати свої політичні переконання. Крім цього, журналісти «Схем» дізналися, що оренда «Залісся» для закритої зустрічі з президентом обійшлася партії Порошенка у 9 тисяч гривень. Про закулісся української політики дивіться за посиланням.

Конфуз у перший день «Заходу-2017»

Перший день міжнародних російсько-білоруських військових навчань почався з непорозуміння. Військові двох країн зробили суперечливі повідомлення стосовно того, куди мають рухатися росіяни. Міністерство оборони Росії спершу оголосило, що підрозділи першої танкової армії пересуваються до Білорусі, однак, білоруські військові швидко заперечили цю заяву, наполягаючи на тому, що російські танки пересуваються на навчальні бази своєї власної країни.

Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін 18 вересня планує поїхати в Ленінградську область, де й спостерігатиме за перебігом цих навчань.

А от про умови діяльності українських спостерігачів, дипломатів та преси під час навчань, які триватимуть до 20 вересня нам в інтерв’ю розповів посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Конгрес Пен-клубу вперше в Україні

І невеликий анонс. 17 вересня вперше в Україні розпочинається 83-й Міжнародний конгрес Пен-клубу – міжнародної правозахисної письменницької організації, яка має консультативний статус в ЮНЕСКО та ООН. До Львова приїдуть письменники, публіцисти, журналісти, історики з 70 країн світу. Не запросили делегацію ПЕН-клубу Росії. Для України приймати конгрес – це можливість донести свою позицію світові через інтелектуалів. Дисидент, публіцист Мирослав Маринович очолював ПЕН-центр в Україні у 2010-2014 роках. Радіо Свобода поцікавилось його очікуваннями від проведення конгресу в Україні.

Далі заголовки.

Екс-міністра юстиції часів президента Януковича Олександра Лавриновича, якого звинувачують у «конституційному перевороті», взяли під варту до листопада.

Уряд вніс до Ради проект закону про держбюджет на 2018 рік. За словами прем’єра Володимира Гройсмана, у проекті уряд закладає зростання ВВП на 3%, рівень інфляції очікується на рівні 7%.

У центрі Києва вшанували пам’ять журналіста Георгія Гонгадзе. Пройшло вже 17 років від скоєного злочину.

У лондонському метро вибухнув білий контейнер. Напад у поліції назвали терактом. Повідомлень про загиблих немає, але поранено щонайменше 22 пасажирів.

І хоч трішки позитиву «на закуску». Український танцювальний гурт Light Balance пройшов до фіналу конкурсу «Америка має талант». Художній номер колективу на шоу кілька місяців тому було названо «одним із найбільш запаморочливих виступів в історії «Америка має талант» на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номеру лише у Фейсбуці набрав 79 мільйонів переглядів.

Працюйте над собою й винагорода знайде Вас!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам приємних вихідних

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.