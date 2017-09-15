У центрі Києва вшановують пам’ять журналіста Георгія Гонгадзе

У центрі Києва на майдані Незалежності відбувається акція пам’яті журналіста Георгія Гонгадзе.

На акцію прийшли кілька десятків людей. Вони виклали запаленими свічами слово «Гія» і вшанували загиблих журналістів хвилиною мовчання.

Щороку українські медійники проводять подібну акцію з метою нагадати про необхідність ефективного розслідування злочинів проти журналістів.

16 вересня виповнюється 17 років від зникнення Георгія Гонгадзе, українського журналіста, засновника інтернет-видання «Українська правда».

Український журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає.

Також сьогодні медійники і громадські активісти закликали політиків і чиновників припинити будь-які політичні спекуляції навколо справи Гонгадзе, Шеремета й інших справ, пов’язаних із агресією проти журналістів. У заяві, серед іншого, є вимога до правоохоронних органів, української влади вжити всіх можливих заходів, щоб встановити й покарати винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.