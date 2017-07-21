Радіо Свобода Daily: Хто вбив Павла Шеремета?

Сьогоднішній огляд, на жаль, сповнений суму і втрат.

#РікБезПавла

Не відомі ані виконавці, ані організатори та замовники вбивства, ані єдина версія зухвалого злочину. Минув рік як у Києві в авто підірвали журналіста Павла Шеремета.

Мати Павла Людмила Шеремет, його дорослі діти Миколай та Єлизавета окремо відвідали могилу на Північному кладовищі Мінська, замовили панахиду в церкві. Вони захотіли, щоб все це відбувалося приватно.

У Києві ж на місце трагедії прийшли десятки журналістів. З питанням «Хто вбив Павла?» учасники акції пам’яті журналіста прийшли і до Адміністрації президента та Міністерства внутрішніх справ. Речник МВС у відповідь пояснив, що нові подробиці щодо вбивства не дозволяє оприлюднювати слідство.

Втрати фронту

Восьмеро військових загинули, десятеро отримали поранення, один потрапив у полон – сумний результат в зоні бойових дій на Донбасі, інформують у Міністерстві оборони України. Більшість військових були вбиті під час щільних обстрілів Мар’їнки і Красногорівки. Від «Градів» і мін постраждали житлові будівлі, про жертви серед мирного населення не повідомляють.

Депутати, яких немає

У 2015-му місцеві вибори не відбулися більш ніж в ста підконтрольних Україні населених пунктах. На думку Центральної виборчої комісії, волевиявлення там було небезпечним. У деяких селах і містах звичні структури влади замінили цивільно-військовими адміністраціями, а десь – місцеві ради працюють вже восьмий рік і як ні в чому не бувало, продовжують виконувати свої обов'язки. Таким чином, вже три роки проблемами прифронтової зони займають регіонали і комуністи.

І якщо вже про чиновників, то ось дві новини про кадрові зміни.

Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу

А у Росії звільнили директора компанії, пов’язаної з постачанням турбін до анексованого Криму.

«Таємна вечеря» Путіна і Трампа чи «коротка розмова»

Після заперечень американський президент Дональд Трамп повідомив, що друга розмова з російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі таки відбулася, а її темою було всиновлення американцями російських дітей. «Час підходив до десерту. Я пішов просто, щоб привітатися з Меланією (дружиною), і заодно привітався з Путіним», – розповів він.

Офіційний представник Білого дому додав, що між президентами не було повноцінної другої зустрічі, а лише «коротка розмова», а «інсинуації про те, що Білий дім намагався приховати другу зустріч, брехливі, підлі й абсурдні». Американські ЗМІ вже декілька днів палко обговорюють цю тему.

Втім, говоритимуть найближчим часом про Трампа, не лише обговорюючи зустріч з Путіним. Сьогодні американський президент перетне символічну позначку – півроку в кріслі господаря Білого дому. Тож чи вдалося йому за цей час «повернути Америці велич», читайте у матеріалі.

Не давайте пустих обіцянок і будьте чесними!

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