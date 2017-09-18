Через бюрократію ООН не розкрила своїх повних можливостей – президент США

Виступаючи в понеділок, 18 вересня, зі своєю першою промовою в ООН, президент Дональд Трамп заявив, що організація не реалізує свого потенціалу.

«ООН має більше фокусуватися на людях, а не на бюрократії», – заявив президент США у виступі на спеціальному засіданні, присвяченому темі реформування організації, яке відбулося в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Бюрократія гальмує діяльність Організації Об'єднаних Націй

Президент Трамп закликав ООН спростити бюрократичні процедури.

«Бюрократія гальмує діяльність Організації Об'єднаних Націй», – заявив Трамп. – Її було засновано у дійсно благородних цілях. Останніми роками ООН не розкрила своїх повних можливостей через бюрократію та помилки в управлінні».

Дональд Трамп закликав «не триматися за старі методи, які не спрацьовують» і зосереджуватися більше «на людях, а не на бюрократії».

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш поскаржився, що бюрократія робить ООН неефективною.

Мене нещодавно запитали, що не дає мені спати. Моя відповідь проста: бюрократія. Фрагментовані структури. Візантійські процедури. Нескінченні формальності

Його виступ перегукувався із заявами Трампа.

«Мене нещодавно запитали, що не дає мені спати. Моя відповідь проста: бюрократія. Фрагментовані структури. Візантійські процедури. Нескінченні формальності», – цитують Ґутерріша ЗМІ.

Генсекретар додав, що ті, хто хотів би підірвати роботу ООН, не могли би вигадати кращого засобу, ніж «правила, які ми самі створили». Він зазначив: «Іноді навіть запитую себе, чи була якась змова, щоб зробити ці правила ООН саме такими, щоб ООН не була ефективною», – зазначив Ґутерріш.