Діти рятували дітей: двох юних одеситів хочуть нагородити за мужність під час пожежі у «Вікторії»

Нагородити медалями «За врятоване життя» двох одеських підлітків – Катерину Ной та Максима Тихончука – запропонував голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Під час страшної пожежі в муніципальному таборі «Вікторія» 15-річна Катя і 13-річний Максим допомогли вибратись з полум’я понад двом десяткам дітей.

Катю вже виписали з лікарні, де вона перебувала п’ять днів. Про стан доньки, насамперед психологічний, бо опіки майже загоїлись, мама Марина відповідає коротко: «Набагато краще. Аби тільки її не чіпали. А так все добре».

Маленькі герої великої трагедії

Діяла так, як вважала за потрібне. Просто, щоб згодом себе не звинувачувати

В ту пекельну ніч разом із учнем спортивної школи Максимом лідерка танцювального ансамблю «Адель» евакуювала дітей з палаючої пастки. Непритомніла, приходила до тями, перераховувала врятованих, і знов непритомніла. «Діяла так, як вважала за потрібне. Просто, щоб згодом себе не звинувачувати», – каже Катерина Ной.

​Як про скромну дитину й здібного спортсмена розповідає про Максима Тихончука його перший тренер із дзюдо, керівник КДЮСШ №4 Одеси Олег Бойчук.

Хлопець у 13 років повів себе як справжній чоловік, воїн, самурай. Це – реальний подвиг

«Хлопець у 13 років повів себе як справжній чоловік, воїн, самурай. Це – реальний подвиг. Вдіяв, як то кажуть, «роби що повинен – і будь що буде», – каже наставник, до якого Максим прийшов 6-річним. Олег Бойчук сподівається, що вже найближчим часом хлопець повернеться до тренувань і просить з повагою ставитись до небажання батьків і самого Максима спілкуватися з пресою.

Зараз його краще поберегти

«Зараз його краще поберегти. Тому що, яким би не був він хоробрим, сміливим, все одно він залишається дитиною. І на цю дитину в один момент впала велика слава. Найголовніше для нього зараз – пройти випробування мідними трубами. Вогонь і воду він пройшов», – каже директор спортивної школи.

Із поданням про нагороду дітей очільник Одещини Максим Степанов звернувся до президента Петра Порошенка і керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна. А небайдужі одесити ініціювали збір коштів на подарунки для Катерини й Максима. Швидше за все, це будуть гаджети.

«На цей час одна фірма пообіцяла сплатити 8-9 тисяч гривень для однієї дитини. Для іншої зараз зібрано понад 6 тисяч гривень, ще кілька людей додадуть грошей», – розповідає Андрій Танцюра, волонтер одеського військового шпиталю, який живе неподалік від табору «Вікторія». У страшну ніч на 16 вересня Андрій у числі перших потрапив на місце пожежі і звідти вів у Fасеbook трансляцію.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей.

25 вересня в Одесі прощатимуться із 9-річною Настею Кулинич. В нещодавно побудованому двоповерховому дерев’яному корпусі муніципального табору «Вікторія» дівчинка жила в одній кімнаті з 8-річною Софією Мазур і 12-річною Сніжаною Арпентій. Тіла двох дівчат одразу знайшли під розбіркою конструкцій згорілої будівлі. Третю жертву пожежі довго шукали і батьки Сніжани до останнього сподівалися, що дитина врятувалась.