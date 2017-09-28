Радіо Свобода Daily: вибухи на Вінниччині – подарунок на день народження Порошенку?

Вибухи боєприпасів

Сьогоднішній огляд гарячий і вибухонебезпечний. А все через вибухи артилерійських складів у Калинівці Вінницької області. Горіли переважно танкові снаряди, а також артилерійські постріли та боєприпаси для мінометів.

В результаті:

Через вибухи зупинили Антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці.

Близько 30 тисяч людей залишили свої будинки, розташовані в 10-кілометровій зоні навколо території арсеналу озброєнь.

Уряд вирішив виділити 100 мільйонів гривень на подолання наслідків пожежі.

Військова прокуратура вбачає у подіях, що сталися, ознаки диверсії. Представники влади схильні покладати відповідальність і на «зовнішні чинники». «День (26 вересня – день народження президента України) і місце (Вінницька область), в котрому сталася ця надзвичайна подія, особисто мені підказують, що такі співпадіння навряд чи бувають», – переконаний радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Втім, однією з причин інциденту називають і те, що військове керівництво не зробило висновків із попередніх пожеж (наприклад, на складі боєприпасів у Балаклії).

Вирок Умерову

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд оголосив вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання у вигляді двох років колонії-поселення. (Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії). Російський прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Адвокат Микола Полозов вважає, що російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд Ільмі Умерову, в якого хвороба Паркінсона, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця. «Суд у Криму «засудив Ільмі Умерова до смерті», – прокоментував вирок голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Крім цього...

Сьогодні набуває чинності закон «Про освіту». Міністр Лілія Гриневич повідомила, що дискусійну мовну статтю закону буде уточнено.​

Апеляційний суд Києва звільнив екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича з-під варти.

У Бабиному Яру презентували проект Лапідарію з могильних плит. Дату обрали не дарма, адже 71 рік тому у Києві німецькі окупаційні війська почали масові розстріли київських євреїв. Тоді лише протягом кількох перших днів загинуло понад 33 тисячі людей.

Аеропорт Кабула обстріляли після прильоту генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа і міністра оборони США Джима Маттіса, куди вони прилетіли з неоголошеним візитом. За повідомленням, біля території аеропорту впали шість ракет.

Мігрантська криза: план «Б»

Ухвалена ЄС програма розселення 160 тисяч мігрантів, що прибули до співдружності, починаючи з 2015 року, завершилася. Однак, з огляду на те, що ця суперечлива ініціатива була виконана тільки на третину, Єврокомісія виступила із новим пакетом щодо мігрантів: закликаючи «знайти правильний баланс між солідарністю та відповідальністю», Брюссель пропонує розділити за новою схемою щонайменше ще 50 тисяч біженців із Африки, Близького Сходу та Азії.

«Дзиґа в голові»

«Дзиґа в голові» – так називався перформанс, який у рамках інформаційної кампанії FIND&FREE показали активісти під посольством Росії у Києві. Таким чином вони намагалися передати почуття родичів викрадених та зниклих людей в окупованому Росією українському Криму. (Фотогалерея)

Ще чотири нагороди

І хоча б ложку меду у цю новинну діжку дьогтю. На міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що тривають у канадському Торонто, національна збірна України 26 вересня здобула ще чотири нагороди. Капітан Василь Пашкевич із окремого полку президента виборов золото у пауерліфтингу, підніманні ваги. А майор Нацполіції Олександр Писаренко був найсильнішим у веслуванні на тренажерах. У цьому виді українські атлети здобули також і дві бронзових медалі.

Будьте у безпеці!

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