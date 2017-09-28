Радіо Свобода Daily: вибухи на Вінниччині – подарунок на день народження Порошенку?

Вибухи боєприпасів
Сьогоднішній огляд гарячий і вибухонебезпечний. А все через вибухи артилерійських складів у Калинівці Вінницької області. Горіли переважно танкові снаряди, а також артилерійські постріли та боєприпаси для мінометів.
В результаті:
Військова прокуратура вбачає у подіях, що сталися, ознаки диверсії. Представники влади схильні покладати відповідальність і на «зовнішні чинники». «День (26 вересня – день народження президента України) і місце (Вінницька область), в котрому сталася ця надзвичайна подія, особисто мені підказують, що такі співпадіння навряд чи бувають», – переконаний радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Втім, однією з причин інциденту називають і те, що військове керівництво не зробило висновків із попередніх пожеж (наприклад, на складі боєприпасів у Балаклії).
Вирок Умерову
Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд оголосив вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Умерову призначено покарання у вигляді двох років колонії-поселення. (Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних та східних регіонах Росії). Російський прокурор запросив покарання для Ільмі Умерова у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.
Адвокат Микола Полозов вважає, що російська пенітенціарна система не зможе забезпечити належний медичний догляд Ільмі Умерову, в якого хвороба Паркінсона, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця. «Суд у Криму «засудив Ільмі Умерова до смерті», – прокоментував вирок голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Крім цього...
Сьогодні набуває чинності закон «Про освіту». Міністр Лілія Гриневич повідомила, що дискусійну мовну статтю закону буде уточнено.
Апеляційний суд Києва звільнив екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича з-під варти.
У Бабиному Яру презентували проект Лапідарію з могильних плит. Дату обрали не дарма, адже 71 рік тому у Києві німецькі окупаційні війська почали масові розстріли київських євреїв. Тоді лише протягом кількох перших днів загинуло понад 33 тисячі людей.
Аеропорт Кабула обстріляли після прильоту генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа і міністра оборони США Джима Маттіса, куди вони прилетіли з неоголошеним візитом. За повідомленням, біля території аеропорту впали шість ракет.
Мігрантська криза: план «Б»
Ухвалена ЄС програма розселення 160 тисяч мігрантів, що прибули до співдружності, починаючи з 2015 року, завершилася. Однак, з огляду на те, що ця суперечлива ініціатива була виконана тільки на третину, Єврокомісія виступила із новим пакетом щодо мігрантів: закликаючи «знайти правильний баланс між солідарністю та відповідальністю», Брюссель пропонує розділити за новою схемою щонайменше ще 50 тисяч біженців із Африки, Близького Сходу та Азії.
«Дзиґа в голові»
«Дзиґа в голові» – так називався перформанс, який у рамках інформаційної кампанії FIND&FREE показали активісти під посольством Росії у Києві. Таким чином вони намагалися передати почуття родичів викрадених та зниклих людей в окупованому Росією українському Криму. (Фотогалерея)
Ще чотири нагороди
І хоча б ложку меду у цю новинну діжку дьогтю. На міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що тривають у канадському Торонто, національна збірна України 26 вересня здобула ще чотири нагороди. Капітан Василь Пашкевич із окремого полку президента виборов золото у пауерліфтингу, підніманні ваги. А майор Нацполіції Олександр Писаренко був найсильнішим у веслуванні на тренажерах. У цьому виді українські атлети здобули також і дві бронзових медалі.
Будьте у безпеці!
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