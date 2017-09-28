Зараз у канадців гарний шанс зайти в Україну – Мовчан

Канадський бізнес дійсно має причини бути зацікавленим в Україні, вважає співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан, але зауважує: Україні необхідно подолати корупцію та вдосконалити судову систему. Натомість експерт-міжнародник Андрій Бузаров зазначає: потрібне законодавство, яке дозволить інвесторам не шукати правді в суді.

За спостереженнями генерального консула України в Торонто Андрія Веселовського, Канада робить обережні кроки в напрямку економічної підтримки України. Серед галузей, в який співпраця обіцяє бути найбільш плідною, дипломат називає інформаційні технології.

«Торгувати якимись сировинним матеріалами Україна й Канада між собою не будуть. Наше майбутнє, якщо воно є – в обміні технологіями, в запозиченні людського інтелекту», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи». Дипломат пояснює, що в українців достатньо ідей, але не вистачає технологій для втілення їх у кінцеві продукти.

Крім того, дипломат очікує, що Канада допоможе Києву у військовій сфері.

Канада не є найбільшим виробником військово-технічної продукції, але ця сфера в неї дуже добре розвинута

«Канада не є найбільшим виробником і постачальником військово-технічної продукції, але ця сфера в неї дуже добре розвинута. В Україні традиційно вміють обробляти метал і виготовляти машини й механізми, просто останнім часом, не маючи достатніх інвестицій, ми трошки забули про важливість машинобудування», – порівнює він.

Водночас, аби залучити іноземні – в тому числі й канадські – інвестиції, зауважує Веселовський, Україна має навести лад у своїй судовій системі та подолати корупцію.

Якщо інвестор не може захистити своє право в судах країни, в яку він інвестує, він більше не вкладе туди ні цента

«Для інвестицій це має ключовий характер. Якщо інвестор не може захистити своє право в судах країни, в яку він інвестує, він ніколи більше не вкладе туди ні цента», – пояснює дипломат і додає, що вже були інциденти, коли канадійці припиняли інвестиції в Україну через недосконале законодавство та корумпованість державних органів.

Експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров натомість вважає, що, хоча Канада важливий партнер для України, говорити про розширення військово-технічної співпраці поки що рано – в цьому напрямі, зазначає він, ініціативу наразі виявляють Сполучені Штати.

Якщо США будуть поставляти озброєння, то Канада просто підтримає політично та дипломатично відповідні зусилля США

«Думаю, якщо США будуть поставляти нелетальне озброєння – або летальне, це залежить від політичної волі, – то Канада просто підтримає політично та дипломатично відповідні зусилля США», – прогнозує експерт.

На відміну від Андрія Веселовського, Бузаров вважає найбільш потенційною галуззю для співпраці із заокеанськими партнерами агропромисловий сектор.

«В нас є відповідний потенціал і ми цікаві з цієї точки зору (АПК – ред.) не лише для Канади, а й для всього світу», – пояснює він, хоча зазначає, що на заваді повноцінному експорту наразі стоять квоти, передбачені угодою про Зону вільної торгівлі. Але квоти будуть поступово зніматись, а основне завдання України – зацікавити канадських бізнесменів, впевнений експерт.

Останніми роками Україна багато зробила для покращення інвестиційного клімату, зауважує директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан. Мова йде про дерегуляцію економіки, підвищення прозорості майнового стану тощо.

Зараз – гарний шанс зайти сюди на початку інвестиційного буму

«Зараз – гарний шанс зайти сюди на початку інвестиційного циклу, інвестиційного буму. Тому, в принципі, я думаю, що бізнес Канади, принаймні, його частина, мала би бути зацікавленою», – аргументує вона. Водночас Мовчан, як і генеральний консул Веселовський, вказує на необхідність реформувати судову систему, щоб суди були здатні захистити право власності.

Андрій Бузаров заперечує на це, що суд – це крайній спосіб вирішення суперечок, і варто не тільки реформувати його, а й робити все, щоб справа до нього не доходила.

Будь-який потенційний інвестор, в тому числі канадець, не повинен доходити до суду, адже це вже проблеми

«Будь-який потенційний інвестор, в тому числі канадець, не повинен доходити до кінцевої інстанції, до суду, адже це вже проблеми: це судовий розгляд, найняття адвоката, це видатки», – перелічує він. Тому, підсумовує Бузаров, треба забезпечити інвестиційне законодавство, яке дозволило б підприємцям працювати в комфортних умовах, не звертаючись до суду, а з цим в Україні наразі проблеми.

Як раніше повідомляв «Укрінформ», вже є канадська компанія, яка почала вкладати кошти у будівництво сонячної електростанції на Дніпропетровщині у рамках дії угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою.

На думку Вероніки Мовчан, оцінювати ефективність угоди ще рано: повинно минути кілька років, щоб зібрати достатню кількість статистичних даних. Водночас вже зараз вона бачить підстави говорити про певне пожвавлення економічних відносин між двома країнами. Вона схильна вбачати в цьому заслугу державних органів.

«Міністерство економіки, міністр, торгівельний представник України дуже активно промотували співробітництво з Канадою, і можливо, трохи більше бізнесів звернули увагу, тому що були поїздки, зараз – президент. Тобто, коли зусилля держави спрямовані на якусь країну, бізнес має певну тенденцію теж подивитися, які там можливості», – міркує експертка.

Натомість Андрій Бузаров, хоч і визнає важливість міждержавної співпраці, вважає, що ініціативу має виявляти перш за все приватний сектор.

Ключовий аспект в інвестиціях – це активність приватних осіб

«Ключовий аспект в інвестиціях – це активність приватних осіб. Як у нас із Китаєм – між державами немає поки що серйозних проектів, а приватні інвестори, звичайні суб’єкти бізнесу в Україні зацікавлені в китайському товарі», – наводить приклад він і визначає основну задачу держави: створити умови, за яких приватний бізнес буде зацікавлений у співпраці з певною країною.

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