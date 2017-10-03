«Я вважаю, що нічого ми не здаємо» – Гримчак про реінтеграцію Донбасу

Гості програми «Ваша Свобода»: Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Вадим Хомаха, політолог, представник центру Digests & Analytics Ukraine.

Четвертого жовтня до Верховної Ради внесуть законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це повідомив напередодні голова фракції БПП Артур Герасимов. Також стало відомо, що закон можуть винести на голосування вже в четвер, 5 жовтня. За словами Герасимова, парламент ухвалить закон до 18 жовтня цього року, тобто до припинення дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування» в цьому регіоні, який дехто називає досі законом про «особливий статус» Донбасу.

Олександр Лащенко: Пане Хомаха, Ви щось знаєте про новий законопроект? Як можете прокоментувати?

Це прихована можливість здачі території. Законом буде визнано, що в Україні війни немає і не було. Взагалі!

​Вадим Хомаха: Я тільки читав той текст, який було оприлюднено у серпні. Те, що я побачив, – це просто прихована можливість здачі тієї території. Перш за все цим законом буде визнано, що в Україні війни немає і не було. Взагалі!

Якщо Росію буде названо агресором у законопроекті, то це не підштовхне президента оголосити стан війни. Стан війни – це не воєнний стан. Це різні юридичні терміни. Наприклад, стан війни є в Росії з Японією. Досі. Після 1945 року.

Всі кроки, які робить влада, – визнання території остаточно окупованою і перекладання вирішення питання на невизначений строк

Всі кроки, які зараз робить влада, включаючи цей законопроект, має єдиний напрямок – на здачу території, на визнання цієї території остаточно окупованою і перекладання вирішення цього питання на невизначений строк.

– Пане Гримчак, що скажете? Справді?

Буде пролонгація дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Терміну «війна» не буде. Вважаю, що нічого ми не здаємо. Можливо, цю територію буде визнано окупованою

​Юрій Гримчак: У цьому законі обов’язково буде пролонгація дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Терміну «війна» не буде. (Агресор – Росія – буде визначений у документі – ред.), так. Я вважаю, що нічого ми не здаємо. Можливо, цю територію буде визнано окупованою, тому що 3 роки тому весь світ, вибачте, нам не вірив. Я сидів з представниками ОБСЄ, показував відео, фото, розповідав, що ось такі танки, ось такі реактивні системи, що на території України такого ніколи не було, ми цього не виробляли, це тільки Російська Федерація, що от війська, є докази, що ці війська тут перебувають... Вони на той момент не хотіли або не вірили, або я не знаю, чому, але не вірили в те, що ми казали.

За три роки маємо рішення ООН, ПАРЄ, підтримку своїх союзників у світі. Ми консультувалися з нашими закордонними партнерами

За три роки маємо рішення ООН, ПАРЄ, підтримку своїх союзників у світі. Тому на сьогоднішній день ми приходимо до цього. Плюс, якщо раніше ще були якісь нюанси в плані того, що були підприємства, які там працювали, але тут платили податки, то після блокади таких підприємств немає. Тому на сьогодні і світ нас зрозуміє, і, я думаю, це буде правильно з точки зору подальшого. Ми консультувалися (щодо варіантів тексту – ред.) з нашими закордонними партнерами, які беруть участь у врегулюванні того, що у нас відбувається.

– Пане Хомаха, постійне вкидання, що, можливо, буде надано «особливий статус» Донбасу, про що так мріє Росія (недавно Гризлов знову заявляв про необхідність цього) – що скажете?

Вадим Хомаха: У законі про зміни до Конституції у прикінцевих положеннях чорним по білому написані особливі права цього регіону. Такі ж права були прописані у законі від 16 вересня 2014 року. По-перше, мова, прикордонна торгівля, прикордонні зв’язки, окремий статус на призначення органів влади і силових структур. Плюс до того захищені видатки бюджету на утримання цих територій, які не можна буде змінити будь-яким законом.

Такого визначення, як «Мінські угоди», не існує. Угода – це міжнародний договір, який затверджений Верховною Радою

Проблема насамперед полягає у тому, що такого визначення, як «Мінські угоди», не існує. Існує лише перший протокол, який було підписано в Мінську у вересні 2014 року. І другий – це теж були не угоди. Угода – це міжнародний договір, який затверджений Верховною Радою, який є обов’язковим для виконання на території України. Це не угоди, це домовленості, по-перше, а по-друге, вони були підписані людьми, які дали зобов’язання від імені України, Верховної Ради прийняти зміни до Конституції. Ці люди були не уповноважені.

До першого мінського протоколу (я можу зараз стверджувати) існують секретні додатки. Без паперу між Путіним і Порошенком

І до першого мінського протоколу (я можу зараз стверджувати) існують секретні додатки. Таємні домовленості були зроблені без паперу між Путіним і Порошенком.

На території окупованій і не на окупованій діє так званий Спільний центр з контролю і координації. Розташований у Соледарі. Офіцери ГРУ Російської Федерації присутні на не окупованій території!

З вересня 2014-го на території на окупованій і не на окупованій діє так званий Спільний центр з контролю і координації припинення вогню, який було створено спільним рішення генштабів Росії і ЗСУ. Він розташований у Соледарі. Офіцери ГРУ, які є в його складі, Російської Федерації, присутні на неокупованій території! (Це наслідок цих секретних домовленостей – ред.) безумовно.

Мова про здачу державного суверенітету і визнання незаконних Мінських домовленостей законопроектом

Зараз мова йде про здачу державного суверенітету і визнання незаконних Мінських домовленостей цим законопроектом.

Юрій Гримчак: А гарантом цих «секретних домовленостей» є рептилоїди. Вони спеціально для цього прилетіли... Мова – там діє «закон Ківалова-Колесніченка», який досі, між іншим, діє в нашій країні. Прикордонна торгівля – це ст. 36 закону про місцеве самоврядування від 1991 року. Силові структури – конкурси відбуваються по всій території на усі більш-менш серйозні посади. У конкурсах братиме участь представник місцевого самоврядування, обраний на виборах. Видатки бюджету – йде так звана децентралізація на сьогоднішній день, якщо бюджет уже прийнятий, їх не можна змінювати. Є ще ст. 38 про місцеве самоврядування, якої ніхто ніколи не читав і не знає, що кожна міська рада має право створити так звану «міліцію громадської безпеки».

Всі спроби скасувати Мінські угоди особливо за ініціативи України не пройдуть

Мінські угоди є частиною рішень Радбезу ООН, обов’язкові для виконання всіма членами ООН. Так що все це називається, вибачте, аби поговорити. Усі спроби скасувати Мінські угоди, особливо за ініціативи України, не пройдуть, тому що люди таким чином працюють не на нашу країну, а на те, щоб санкції з Російської Федерації були зняті.

– Пане Гримчак, чому стану війни немає?

Законопроект дозволить врегулювати можливість застосування військ. І введення миротворців на території ОРДЛО

​Юрій Гримчак: Давайте оголосимо війну Росії і завершимо війну на Красній площі через тиждень. Але люди чомусь забувають, що оголошення Росії війни дає спробу скасувати Мінські домовленості, тобто санкції знімаються, величезні втрати наших військовослужбовців. І якщо почнеться повномасштабна війна – це значить, що бомбити можна всю Україну. Цей законопроект дозволить урегулювати деякі речі, які потрібно врегулювати, а саме: коротший ланцюжок команд під час ведення бойових дій, можливість застосування військ і багато чого того, що ми не зробили раніше. І, по-друге, це можливість введення миротворців на цій території ОРДЛО, щоб повернути їх у мирний, дипломатичний шлях, в Україну.