Ми вже чули страшилки, що «Моторола» і «Гіві» будуть у Верховній Раді – Ар’єв про закон щодо Донбасу

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Володимир Ар’єв («БПП»), Олена Сотник («Самопоміч»).

Верховна Рада 5 жовтня закрила засідання, так і не ухваливши рішення щодо законопроекту (№7163) президента про реінтеграцію Донбасу. Відсутність дат окупації, легалізація Мінських угод, можливість використання ЗСУ будь-де у мирний час, відокремлення питання Криму – такі проблеми президентського проекту закону назвала народний депутат фракції «Самопоміч» Олена Сотник в ефірі Радіо Свобода. Водночас депутат від «БПП» Володимир Ар’єв зауважив, що Мінські угоди визнані всіма міжнародними партнерами України, а питання Криму і Донбасу мають «різну природу». Загалом, резюмував парламентар, президент готовий до компромісів, тож до законопроекту у другому читанні ще можна вносити правки.

Віталій Портников: Пане Ар’єв, що зміниться з цим законом?

Визначається Російська Федерація чітко як агресор

​Володимир Ар’єв: Є кілька серйозних змін. Визначається Російська Федерація чітко як агресор і всі відповідні наслідки, які несе цей закон. Крім того, чітко визначається, що всі (умовно) правові документи, які були ухвалені впродовж окупації, є недійсними. Це захищає права тимчасово переміщених осіб у майбутньому, зокрема на реституцію.

Також унормовується використання ЗСУ. Воно, згідно закону про тероризм, існувало, але в даному разі тепер використовуються через об’єднаний штаб, який буде керувати не тільки операцією, але й бере відповідальність за переміщення осіб і товарів через кордон.

У Криму Росія визнала анексію, в Луганській і в Донецькій областях діє за принципом «ручки – ось вони», і «я – не я, і наших там немає»

Там про Крим є, якщо частину третю подивитися. Документ чітко виокремлює Крим як проблему, яка має іншу природу, ніж ситуація в Донецькій і в Луганській областях. У Криму Росія визнала анексію і чітко прив’язала до себе, а в Луганській і в Донецькій областях діє за принципом «ручки – ось вони», і «я – не я, і наших там немає». Це те, що було узгоджено з нашими західними партнерами , що готувалося впродовж кількох місяців.

– Пані Сотник, що, з Вашої точки зору, зміниться, і що не зміниться?

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Російська Федерація агресором визнається з моменту, коли президент підпише закон. Проблема в тому, що визнання дати окупації – ключова історія для міжнародної позиції України

​Олена Сотник: Російська Федерація визнається агресором – це правда. Єдина проблема в тому, що закон не має зворотної сили – агресором вона визнається з моменту, коли президент підпише цей закон. І проблема в тому, що визнання дати окупації – ключова історія для міжнародної позиції України і для захисту наших громадян, тобто і реституції, і визнання не дійсними документів.

Якщо залишаємо без дат окупації, то визнаємо дату окупації, коли закон підписаний. Це свідчить, що три попередніх роки нічого не було

Якщо залишаємо без дат окупації, то це означатиме, що визнаємо дату окупації, коли закон підписаний – наприклад, з завтрашнього, гіпотетично, дня. А це свідчить про те, що три попередніх роки у нас там нічого не було.

День початку тимчасової окупації території, якщо мова про Крим – 26 лютого 2014 року, якщо про Донецьку область – 7 квітня 2014-го, Луганська область – 27 квітня 2014-го

День початку тимчасової окупації території, якщо мова про Крим – 26 лютого 2014 року, якщо про Донецьку область – 7 квітня 2014-го, Луганська область – 27 квітня 2014-го. Ці дати не взяті з голови. Більше року працювала робоча група у Верховній Раді. Вони узгоджені з Мін’юстом, з МЗС, із Міноборони. Це дати, які ООН офіційно називає.

Легалізуються Мінські угоди, які не проходили жодної ратифікації. Це втрата суверенітету України

Тут легалізуються Мінські угоди, які не проходили жодної ратифікації. Радбез ООН не робить їх такими. Це не є міжнародним договором, з точки зору українського права. І постанова Радбезу ООН для України носить рекомендаційний характер. Мінські угоди і їх визнання – це фактично втрата суверенітету України.

ЗСУ у будь-яких обставинах дозволяємо використовувати будь-де

У прикінцевих перехідних положеннях даного законопроекту є три ключові загрози. Перша – ЗСУ всупереч Конституції, регламенту Верховної Ради, без звернення президента і на минуле, і на майбутнє, у будь-яких обставинах, у тому числі і мирного часу дозволяємо використовувати будь-де. Я зацитую. Цим законом... «схвалює рішення президента (рішення президента ще немає) про використання ЗСУ та інших військових формувань, що приймається відповідно до Конституції України для стримування і відсічі російської збройної агресії в Луганській та в Донецькій областях (це для чого, але не де) і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями». Це вказівка на дві причини, але не написано, де і на яких територіях, у яких умовах, не написано, що це відбувається виключно в умовах військового часу.

Виокремлюється питання Криму. Це те, чого дуже хоче Путін. Є одна-єдина ситуація – обидві території захоплені Російською Федерацією

І третій пункт – виокремлюється питання Криму. Це те, чого дуже хоче Путін. Закон визнає, що це абсолютно дві різні ситуації. Є одна-єдина ситуація – обидві території захоплені Російською Федерацією.

Говорили з президентом. Закон не буде ухвалюватися в цілому. Щодо дати анексії, то цілком можна вносити поправки. Це питання не викликає спротиву

​Володимир Ар’єв: Ми сьогодні говорили з президентом. Цей закон не буде ухвалюватися в цілому і відразу. Він має піти на друге читання. Щодо дати анексії, то цілком можна вносити поправки. Це питання не викликає спротиву. Принаймні я готовий це підтримати.

Щодо Мінських угод наші партнери їх вважають дорожньою картою для вирішення питання Донбасу

Щодо Мінських угод я не розумію, чому є втрата суверенітету. Так, вони не є ратифіковані як міжнародні угоди України, але як де-факто існують і визнані всіма нашими партнерами. Наші партнери їх вважають певною дорожньою картою для вирішення питання Донбасу. Мінські угоди не зробили жодних речей, які зашкодили б суверенітету України.

Без вирішення ситуації Донбасу до Криму переходити буде надзвичайно важко, аж до неможливого

Щодо використання ЗСУ... На сьогодні є лінія розділу, але ніхто не може чітко сказати, чи вона зміниться завтра чи не зміниться. Щодо Криму, то я маю підтвердити тезу про те, що різна природа. Я особисто вважаю, що без вирішення ситуації на окупованій частині Донбасу до Криму нам переходити буде надзвичайно важко, аж до неможливого.

– А що робити з законом, який має продовжувати на рік дію попереднього закону про так званий «особливий статус» Донбасу?

Президент відкритий до компромісів

​Володимир Ар’єв: У 2014 році ми чули страшилки про те, що тут ми прощаємо всіх бойовиків, що «Моторола» і «Гіві» будуть у Верховній Раді. Ми знаємо, де зараз і «Гіві», і «Моторола». Жодна зі страшилок, якими лякали у 2014 році, законом про особливості місцевого самоврядування на цих територіях, не виправдалася. Президент відкритий до компромісів. Він знайшов можливість, щоб продовжити дію ст. 10 того закону, де чітко прописані умови, які не давали запровадження дії цього закону, допоки на цих територіях існують окупаційні війська інших держав. На тих самих умовах продовжити цей закон, який не нашкодив жодним чином, цілком можливо. Тим більше, що продовжуються запобіжники.

​Олена Сотник: Законопроект 7164, який про продовження спеціального статусу самоврядування був включений у порядок денний голосами «Опоблоку».

Мені дуже шкода з приводу нашого парламенту. Міжнародні організації, міжнародні наші партнери, країни-союзники перші і читали, і долучалися до узгодження проекту, а нардепи його побачили тільки вчора. Ви тепер мені кажете, що я можу вносити до другого читання, а я говорю про те, що такого роду закони мали б писатися і узгоджуватися в парламенті... У тому вигляді, в якому є зараз цей законопроект, це дійсно є подарунок Путіну. А Реакція з Росії це ще більше підтверджує.

Володимир Ар’єв: Про подарунки Путіну від Порошенка може говорити тільки людина, яка (таке враження) жила поза межами України останніх три роки.