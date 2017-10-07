​На Заході радять Україні зберігати міжнародну підтримку для тиску на Росію

Західні спостерігачі та аналітики, оцінюючи ситуацію і дії України у відповідь на російську агресію, вказують на важливість зовнішніх міжнародних і внутрішніх українських чинників. Американський представник на переговорах щодо конфлікту на сході України Курт Волкер після схвалення у Верховній Раді рішення про подовження дії закону про так званий «особливий статус» окремих районів на Донбасі (так іноді називають особливий режим місцевого самоврядування для них, що не передбачає ніякого спеціального статусу) заявив, що це «показує, що Україна вдається до важких кроків заради миру». Волкер також зауважив, що тепер «дій заради миру очікують від Росії».

Припинити бойові дії на сході України може насамперед Росія, сказав Радіо Свобода колишній працівник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків. Москва мала б віддати відповідне розпорядження контрольованим нею бойовикам на Донбасі, відвести звідти озброєння і росіян, які там чи у прихованій ролі, чи у відкритій ролі так званих добровольців.

Але Україна, на думку Боцюрківа, не може самостійно змусити Росію зробити це без допомоги міжнародної спільноти. Дії Києва і, зокрема, закони у Верховній Раді мають показати західним партнерам, що Україна – серйозна сторона.

Мінські угоди спрацювали не так, як би ми цього хотіли, попри неймовірні зусилля дипломатів. Зрештою, потрібно буде не просто зберігати західний економічний тиск на Росію, але посилювати його

«Це справа України, які закони схвалювати, але я думаю, що вирішальні кроки мають бути зроблені на найвищому рівні. Для цього потрібно багато політичної волі головно з російського боку, але й із боку інших урядів, щоб по-справжньому тиснути на Росію, щоб вона відступила: виконувала умови припинення вогню і відвела контрольованих нею бойовиків із тих окупованих територій. Мінські угоди спрацювали не так, як би ми цього хотіли, попри неймовірні зусилля дипломатів. Зрештою, потрібно буде не просто зберігати західний економічний тиск на Росію, але посилювати його», – сказав Боцюрків в інтерв’ю.

Українська влада «дискредитувала себе» недостатніми реформами

Майкл Боцюрків, як зацікавлений в українських справах коментатор, наголошує на тому, що значною мірою українська влада, а особливо Верховна Рада дискредитували себе, коли йдеться про запровадження необхідних змін.

Наприклад, нездатність депутатів запровадити реформу системи охорони здоров’я показала, що деякі політичні сили в Україні задоволені теперішнім станом справ і не готові боротися з корупцією, вважає він.

Фактично повторюючи цю думку, аналітик лондонського Королівського інституту закордонних справ «Чатам Гаус» Орися Луцевич вказує на важливість того, що відбувається в Україні під контролем українського уряду.

Новий закон Порошенка про забезпечення суверенітету вимагає деталізації. Щоб у людей було бачення стратегії розвитку на майбутнє

«Що може допомогти – це певна стратегія Києва щодо вже звільнених територій Луганської та Донецької областей, які межують із контактною зоною АТО, де є певні проблеми, і вони опосередковано впливають на вирішення конфлікту, адже люди, які там живуть, досить активно спілкуються з людьми на окупованій території, і існує певний вакуум розвитку цих територій. Люди, які живуть там, не певні, в якому напрямку розвивається конфлікт. Тому, можливо, новий закон Порошенка про забезпечення суверенітету є і частковою відповіддю на питання, але він вимагає деталізації. Щоб у людей було бачення стратегії розвитку на майбутнє», – прокоментувала Орися Луцевич.

Україні потрібно робити так, щоб заручитися міжнародною підтримкою у тиску на Росію, кажуть західні коментатори, але вирішальним для долі цілої України буде здатність українських лідерів рухати країну вперед.

Саме ситуація минулих років, в якій українські можновладці та жменька олігархів наживалися, а решта українців животіла, призвела і до ослаблення української держави настільки, що спокусила Росію на окупацію Криму та на силові дії на Донбасі, вказують спостерігачі.