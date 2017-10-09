Радіо Свобода Daily: росіяни привітали Путіна численними акціями протесту

Сподіваємось Ви гарно провели вихідні і готові до плідного робочого тижня! Ми ж пропонуємо стислу ретроспективу подій за вихідні.

#ЗаНавального

Російська поліція затримала понад 300 учасників мітингів на підтримку участі у виборах президента опозиційного політика Олексія Навального і за відставку Володимира Путіна. Такі акції до 65-річчя нинішнього президента Росії відбулися в багатьох інших російських містах. Відомо, що серед затриманих і активіст Ільдар Дадін, що був одягнений у светр із українським тризубом. Вже 8 жовтня поліція Росії повідомила, що усіх затриманих звільнили. Однак стосовно 71 людини склали адміністративні протоколи, 60 мають з’явитися в суді.

У Києві ж із днем народження Володимира Путіна привітала активіста руху Femen. В образі американської поп-діви Монро вона вилізла на декомунізований пам'ятник героям Жовтневої революції перед Верховною Радою, «показала сідниці» керівнику Росії, заспівала пісню «Happy birthday Mister Putin» та випила пляшку горілки «Столична».

Відгомін референдуму

Сотні людей зібралися цими вихідними і в центрі Барселони. Всі вони вийшли на знак протесту проти прагнення регіонального уряду відокремитись від решти Іспанії. Акцію організувала спільнота Societat Civil Catalana, відома боротьбою проти незалежності Каталонії. Наш кореспондент пройшлася разом із демонстрантами, щоби показати, що відбувалося всередині натовпу. ​

ПВК «Вагнера»

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що має докази участі у конфліктах на Донбасі та в Сирії російської приватної військової компанії «Вагнера». «Чим займалася «група Вагнера» із самого початку її перебування на території нашої держави? Ключові з них – це збиття Іл-76 з нашими десантниками на борту. Ви знаєте, тоді загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ. Штурм аеропорту «Луганськ» – у їхньому активі, участь у штурмах Дебальцева та інших мирних населених пунктів», – заявив він.

Тим часом після публікації інтерв’ю з Романом Цуркану, братом Григорія Цуркану, одного з «сирійських полонених» із Росії, до Російської редакції Радіо Свобода звернулася жінка, яка особисто знає іншого полоненого – Романа Заболотнього. Її розповідь про те, як і навіщо жителі Ростовської області Росії відправляються служити до приватної військової компанії «Вагнера» і чому в разі загибелі найманців їхнім рідним залишається тільки сподіватися, що вони зможуть по-людськи поховати їхні тіла, які з великою затримкою привозять із Сирії в цинкових трунах, ось тут.

Волкер і Сурков у Белграді

«За зачиненими дверима відбулася зустріч спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова». Цими словами деякі сербські засоби масової інформації повідомили про подію, яка відбулася у суботу в сербській столиці. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич додав ще одне: «Розмови стосувалися української кризи». Не було прес-конференції, не було жодної додаткової інформації. Рідко трапляється, що якась міжнародна подія в сербській столиці оповита такою таємницею. Оглядачі роблять висновок, що Белград успішно виконав «домашнє завдання»: на замовлення обох сторін організував зустріч далеко від очей громадськості.

«Вийди за мене»

Хутряна промисловість, станції притравки та жорстокі умови на фермах та пересувних звіринцях: тварини не можуть захистити себе від цього, тож це повинні робити люди, вважають учасники зоозахисних організацій. З нагоди Всесвітнього дня захисту тварин, який відзначали цього тижня, вони планують провести флешмоб «Вийди за мене», який закликає стати на захист тварин, оскільки ті самі не можуть цього зробити. Тим часом, рівненські активісти планують подавати позов проти мандрівного цирку «Кобзов», де днями за нез’ясованих обставин помер жирафа Джордан.

Dark Web

Якщо порівняти інтернет-простір із океаном, то пересічний користувач насправді «плаває» лише на мілині. Паралельно із величезним обсягом інформації, яка доступна звичайному інтернет-користувачеві, існує не менша за розміром частина інтернету, дістатися якої може не кожен. Пошукові системи, такі, як Google, не можуть виявити контент так званого «глибинного інтернету», який використовується як для легальної, так і для нелегальної діяльності. Прихована сторона інтернет-світу стала притулком для незаконних угруповань, які використовують її для різних цілей – від торгівлі зброєю, екзотичними тваринами, шкідливими програмами, дитячою порнографією і людьми до шпигунства, відмивання грошей та екстремізму, що вже давно привернуло увагу правоохоронних органів в різних частинах світу. Що таке Dark Web, як він працює та кому потрібен, читайте у завершальному матеріалі на сьогодні.

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