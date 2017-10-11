Радіо Свобода Daily: «компенсація» за Крим від Земана

«Компенсація» за Крим

Київ мав би домовитися з Москвою про «компенсацію» за Крим і світ мав би змиритися із захопленням Криму Росією. Так коротко можна переповісти виступ президента Чехії Мілоша Земана на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна Земан уточнив, що «компенсація» може бути «у фінансовій формі, нафтою і газом». «Україна не торгуватиме громадянами і територією», – відреагувала на виступ перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. «Залиште Земана, його не виправити. У театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися», – написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Однак прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що виступ президента Земана про Крим суперечить чеській закордонній політиці і був виголошений без узгодження з урядом. Крім того, в чеському МЗС заявили, що залишаться в силі і запроваджені щодо Росії санкції.

Сьогодні в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко. Можливо, і він відреагує на слова чеського колеги. Крім того, він також візьме участь в урочистій церемонії відкриття «Зірки Небесної сотні» біля Палацу Європи, в якому розміщена штаб-квартира Ради Європи.

«Мовні» дебати в ПАРЄ

І якщо вже говорити про діяльність Парламентської асамблеї Ради Європи, то варто згадати і про термінові дебати щодо закону України про освіту. Вони відбудуться у четвер, 12 жовтня, і доповідатиме з цього питання член делегації Естонії Андрес Херкель. Українські політики впевнені, що дебати – своєрідна помста за те, що Україна таки домоглася відставки попереднього президента ПАРЄ Педро Аґрамунта. А письменник і журналіст Олександр Гаврош, в свою чергу звертає увагу на те, чи виконував основний критик закону – офіційний Будапешт те, що нині вимагає від Києва.

Як експлуатують бурові вишки «Чорноморнафтогазу» в окупованому Криму

2014 року кримські родовища та бурові установки українського державного підприємства «Чорноморнафтогаз» захопили російські військові. На його базі створили однойменне підприємство, ресурсами якого розпоряджається підконтрольна Кремлю влада півострова. Щорічно кримський «Чорноморнафтогаз» витрачає мільйони рублів на свої потреби. Крим.Реалії знайшли докази того, що українські бурові вишки та інше «націоналізоване» майно підконтрольна Кремлю кримська влада використовує незаконно.

Театр на Подолі – конфлікт не вичерпано

Театр на Подолі було введено в експлуатацію через рік після того, як його реконструйований фасад було вперше презентовано киянам. На події побував президент України Петро Порошенко разом із дружиною. Він назвав будівлю «храмом мистецтва ХХІ століття» та передав символічний ключ нового театру громаді Києва. Натомість активісти стверджують, що будівлю не можна вводити в експлуатацію, адже мережі Андріївського узвозу цього не дозволяють, та вказують на низку порушень ще на етапі розробки проекту. У КМДА кажуть, що всі формальності під час роботи над проектом були дотримані. Про нові перипетії довкола будівлі читайте за лінком.

Незалежність Каталонії почекає?

Тисячі прихильників незалежності Каталонії зібралися на площі перед парламентом, сподіваючись на відокремлення регіону від Іспанії. Втім, голова регіональної влади Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що регіон має право стати незалежною державою, але варто зачекати з негайним втіленням цього права, щоб дати можливість для діалогу з Мадридом. Іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой назвав каталонський референдум незаконним і пригрозив розпустити регіональні органи влади в Каталонії. Із заявами про невизнання можливого самопроголошення незалежності Каталонії також виступали в низці європейських столиць.

Ні депресії!

І про самопочуття. Виявляється, більше ніж мільйон українців страждає на різні психічні розлади, і цей показник, за даними Міністерства соціальної політики, з кожним роком зростає. У соцмережах поширюється флешмоб під хештегом #faceofdepression: люди з різних країн розповідають про те, як їм вдалося пережити «найтемніші» часи у їхньому житті. Втім, щодо дієвості таких зізнань психологи і психіатри висловлюють сумнів, зазначаючи, що із хворобами потрібно звертатись до лікаря, а не до сусіда, а деякі фахівці також говорять про зростання кількості звернень від тих, хто сам зазвичай допомагає іншим.

Ми ж бажаємо Вам ніколи не депресувати!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.