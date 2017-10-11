«Як Facebook допоміг російському вторгненню до України» – MSNBC

«Це – 100% правда. Багато з нас в Державному департаменті намагались допомогти колегам в Україні, Грузії та в інших місцях. Facebook просто не був відповідальним», – написала колишній заступник помічника держсекретаря США із стратегічних цифрових технологій Мойра Вейлан, коментуючи сюжет MSNBC «Як Facebook допоміг російському вторгненню до України».

«Російські оперативники інформаційної війни використовували дивовижно успішну технологію, щоб прибрати українські голоси з Facebook і позбавити росіян конкуренції в інформаційному просторі під час вторгнення до сусідньої держави», – сказала ведуча MSNBC з посиланням на інформацію видання The Daily Beast.

Технологія полягала в тому, повідомляє MSNBC, що росіяни знаходили українських активістів, які захищали позицію України в російсько-українському конфлікті, переходили на повідомлення у Facebook цих осіб і натискали «поскаржитись на допис». Яким би не було це повідомлення або фото, вони стверджували, що це – порнографія або інша категорія дописів, які Facebook має усувати.

Ведуча прирівняла таку тактику до ситуації, коли один сусід скаржиться в поліцію на іншого просто, щоб завдати сусідові прикрість у вигляді візиту поліції хоча той нічого поганого не робив.

Однак в ситуації з Росією масштаб був інший. За державної підтримки Росії такі скарги надсилались сотні разів проти кожного з дописів українських активістів, що призводило до заборони їх доступу до ресурсу, повідомила ведуча.

«Таким чином Facebook допомагав російському урядові заглушити голоси опозиції до Росії в той час, як Росія проводила вторгнення», – йдеться в сюжеті.

Раніше Марк Цукерберґ визнав, що дарма відкидав можливість використання Facebook мережі в політичних цілях протягом американських виборів.

«Називати їх (припущення про вплив дезінформації у Facebook на результати президентських виборів у США) божевільними було зневажливо, і я шкодую через це. Це питання надто важливе, щоб ним зневажати», – сказав Цукерберґ.