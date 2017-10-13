США та Ізраїль покидають ЮНЕСКО

Сполучені Штати Америки у четвер оголосили про намір покинути ЮНЕСКО, пояснюючи своє рішення упередженням цієї міжнародної організації щодо Ізраїлю. У 2011 році США скоротили своє фінансування до агентства, протестуючи проти рішення про надання повного членства палестинцям. Через кілька годин про рішення покинути цей спеціалізований заклад ООН з питань освіти, науки і культури заявив і сам Ізраїль. Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу назвав це рішення США «сміливим та моральним».

Державний департамент США повідомив керівника ЮНЕСКО Ірину Бокову, що Сполучені Штати планують покинути ЮНЕСКО після 31 грудня 2018 року, а в подальшому мають намір отримати статус спостерігача.

«Рішення далося нелегко, воно відображає занепокоєння США зростанням заборгованості, необхідністю проведення фундаментальної реформи організації та збереженням в ЮНЕСКО антиізраїльських настроїв», – йдеться в повідомленні Державного департаменту.

Як зауважують оглядачі, заборгованість в бюджеті організації пов’язана з рішенням самих же Сполучених Штатів скоротити внески на 80 мільйонів доларів через рішення ЮНЕСКО надати членство Палестинській автономії. Тоді бюджет організації зменшився на 22%, а ЮНЕСКО у свою чергу позбавила США права голосування.

Мені дуже шкода. США не лише є державою-засновницею ЮНЕСКО

Глава ЮНЕСКО Ірина Бокова заявила, що шкодує про рішення влади США і нагадала про численні проекти, реалізовані ЮНЕСКО спільно зі США, і про те, що багато хто з природних і рукотворних об’єктів США внесено до списку Всесвітньої спадщини.

«Мені дуже шкода, бо якщо подивитися до історії, то ми побачимо, що США не лише є державою-засновницею ЮНЕСКО, але і ціла ідея, що можна збудувати мир через освіту, науку, культуру, комунікацію – це в своїй основі американська ідея», – заявила Ірина Бокова.

Восени минулого року виконавчий комітет ЮНЕСКО підтримав резолюцію, запропоновану Єгиптом і Палестиною, згідно з якою єврейський народ не має зав’язків з розташованою в Єрусалимі Храмовою горою. Представник США в ЮНЕСКО виступав проти ухвалення цієї резолюції.

Ізраїль назвав ухвалене рішення «ганебним» і оголосив про повномасштабне припинення співпраці з ЮНЕСКО. А через рік про рішення покинути організацію на знак протесту проти антиізраїльських резолюцій оголосили США.

Це не перший випадок, коли США вийшли з ЮНЕСКО. Адміністрація президента Рональда Рейгана ухвалила рішення залишити організацію у 1984 році через «фінансову безвідповідальність» та «упередженість» на користь Радянського Союзу. Лише через 18 років адміністрація президента Джорджа Буша старшого приєдналася до ЮНЕСКО у 2002 році, заявивши, що ця організація вже «реформувалася».