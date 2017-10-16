Саакашвілі про «третій Майдан», «діалог» із Порошенком і заяву СБУ

Учасники програми «Ваша Свобода»: Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил»; Вадим Денисенко, народний депутат України (БПП) (телефоном).

У вівторок, 17 жовтня, Міхеїл Саакашвілі та його партія організовують акцію на підтримку політичної реформи, скасування депутатської недоторканності і створення в Україні антикорупційного суду. Зі свого боку, Служба безпеки України повідомила про отримання нею інформації про «наміри окремих радикально налаштованих структур вчинити провокації з можливим силовим сценарієм під час проведення масової громадської акції 17 жовтня у Києві». При цьому, за даними СБУ, задокументовано факти пошуку для таких дій вогнепальної зброї. Напередодні ж у Харкові Саакашвілі стверджував: «Мене можуть депортувати і навіть вбити».

Олександр Лащенко: Пане Денисенко, така інформація СБУ, анонсовані акції протесту, в яких мають взяти участь не тільки представники «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, а й інші політичні сили, як це може вплинути на політичну ситуацію в Україні?

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Завтра побачимо кілька тисяч людей, звезених з усіх регіонів. Ніяких серйозних впливів на політику в Україні вона не матиме

​Вадим Денисенко: Ніяк. Я думаю, що завтра ми побачимо справді кілька тисяч людей, звезених з усіх регіонів. Будуть якісь заяви, будуть, можливо, петарди, буде ще що-небудь. Акція пройде і на цьому все закінчиться. Ніяких серйозних впливів на політику в Україні вона не матиме.

Істерія, яку ми чуємо впродовж останніх тижнів, просто буде, як булька на воді

Вся ця істерія, яку ми чуємо впродовж останніх тижнів, просто буде, як булька на воді. Якщо не буде якихось силових провокацій від екстремалів, то взагалі ніяк не помітили б цю історію. Тому що насправді вчора в Харкові, де Саакашвілі заявляв про те, що його нібито хтось збирається вбивати, що є абсолютною нісенітницею і маячнею, зібралося не більше від 200 людей. Людина не має підтримки на сьогоднішній день в Україні, не має можливості самореалізуватися.

Президент – це пожиттєва посада. Людина, яка була грузином, а зараз говорить, що українець, через три дні може сказати, що гватемалець, панамець або нікарагуанець

Людина, яка була президентом Грузії, яку я дуже поважаю, потім абсолютно несподівано через певний час, як зрозуміла, що абсолютно програла на батьківщині, заявляє, що він – українець, для мене це дуже дивно. Президент є символ. Це пожиттєва посада. Людина, яка була грузином, а зараз говорить, що українець, через три дні може сказати, що він – гватемалець, панамець або нікарагуанець.

Людина, яка має рівень довіри менше 1%, нікому не цікава

Людина, яка має рівень довіри менше 1%, нікому не цікава, і ніхто його не збирається не те, що вбивати, навіть чіпати.

– Пане Саакашвілі, що може бути біля Верховної Ради 17 жовтня?

Люди, які завтра прийдуть, налаштовані мирно, спокійно, але рішуче

​Міхеїл Саакашвілі: Це початок процесу, коли суспільство прокинулося і приходить, щоб нагадати владі про ті обіцянки, які були надані. Жодна з вимог не відрізняється від того, що Порошенко обіцяв зробити, коли його обирали. Люди, які завтра прийдуть до Верховної Ради, налаштовані мирно, спокійно, але рішуче.

«Козли» для них – люди, які ще сміють від них щось вимагати. Прийдуть до Ради виносити колективного «козла» корупції звідти, свавілля, «козла» безкарності, конкретних «козлів» також

Обіцяного три роки чекають. Минуло більше трьох років – громадськість приходить і каже: де ув’язнення твоїх «любих друзів»? Де антикорупційний суд? Де скасування недоторканності депутатів? Де нове виборче законодавство і нова ЦВК? Більше того, голова фракції БПП у парламенті назвала депутата Левченка, який хотів щось висловити: «винесіть цього козла». Зараз «козли» для них – це люди, які ще сміють від них щось вимагати. Люди, яких вони називають «козлами», прийдуть до Верховної Ради і вимагатимуть виносити колективного «козла» корупції звідти, «козла» свавілля, «козла» безкарності та й, напевне, конкретних «козлів» також. В Україні виникло болото. Його треба висушити, вийти з цієї прірви, в якій ми опинилися.

Це процес діалогу. Третього Майдану бути не може, другий ще не закінчився

Це тільки завтра початок. Це процес. Я його розглядаю, як процес діалогу. Третього Майдану бути не може, тому що другий ще не закінчився. Другий Майдан – це зміна політичного класу, поміняти насмішки і ставлення до людей, як до бидла. Немає жодної різниці між людьми, які ухвалюють закони, адже більшість Порошенка. Порошенко – головний об’єкт невдоволення народу.

Порошенко, за моєї допомоги, позбавився від Яценюка і взяв на себе повну відповідальність за виконавчу, законодавчу, судову владу, якою керує за допомогою своїх людей – Грановського та інших

Порошенко, як, навіть за моєї допомоги, позбавився від Яценюка і взяв на себе повну відповідальність за виконавчу, законодавчу, судову владу, якою керує за допомогою своїх людей – Грановського та інших, перебрав на себе набагато більше функцій, ніж передбачено Конституцією. Треба звикати, що люди саме до нього будуть висувати претензії.

Зняли підрозділи Нацгвардії з Дніпра, Кривого Рога, Харкова, з прифронтових областей і перенаправляють їх до Києва

Сьогодні зранку їхав з Харкова. Ми бачили багато автобусів. Зняли підрозділи Нацгвардії з Дніпра, Кривого Рога, Харкова, з прифронтових областей і перенаправляють їх до Києва. Центр Києва перекрито. Можна вживати заходів безпеки, якщо вони викликані бажанням захистити людей, якщо ж знімають, щоб захистити владу, то це вкрай нерозумно.

Я був керівником держави. Прекрасно знаю, що спецслужби люблять брехати

Я думаю, що ніхто не хоче ні на кого нелегальним чином нападати. Ці всі штучки, які бачив – то СБУ знайшла, то... Я був керівником держави. У нас були спецслужби. Я прекрасно знаю, що спецслужби люблять брехати, перебільшувати, доповідати керівнику те, що керівник в цей момент хоче чути. Якщо хоче чути таку ахінею, вибачте, яку вони видали, то кепські справи. Думають, що люди цьому повірять – людей тримають за дурнів і ідіотів. Я не думаю, що вже такі й нерозумні на Володимирській. Якщо це доповідають президенту, і він їм вірить, то не тільки у президента кепські справи, але в країни. В країні, яка напхана зброєю, говорити, що хтось купував гранатомети, автомати для акції 17-го, коли тут навколо у кожній четвертій, п’ятій квартирі повно цієї зброї, і доблесна СБУ це припинила, розраховано реально на людей, що люди взагалі «схавають» усе.

Владу, до якої буде довіра народу, Путіну буде набагато важче скинути. Коли кажуть, що ми хочемо щось захопити... Навіщо? Так влада може показати, що ми – маргінали

Усі розмови про провокації натякають на те, що влада може сама щось готувати. Всі розмови, що «не чіпайте нас – Путін нападе», говорить про те, що самі розуміють, що вони в дуже поганій формі. Владу, до якої буде довіра народу, Путіну буде набагато важче скинути. Коли кажуть, що ми хочемо щось захопити... Навіщо? Так влада може показати, що ми – маргінали.

– Пане Саакашвілі, учора у Харкові Ви заявили, що Вас можуть навіть вбити, за Вашими даними...

Міхеїл Саакашвілі: Це не я сказав. Я вчора їх тільки процитував. Є такий суб’єкт – Ківа і Ляшко та інші. Вони говорили, що коли ми насмілимося в’їхати в Україну, то нас треба розстріляти... Президент цього не спростував. Я на це спокійно реагую. На це реагував би – давно пішов би з політики. Інша історія. Путін свого часу дав вказівку грузинському олігарху Іванішвілі порушити проти мене кримінальні справи. Держдеп офіційно спростував. У ЄС мене завжди приймати на найвищому рівні. Після пред’явлення цих звинувачень – ніхто ніколи не нагадував. Тобто у світі їх ніхто не визнає. І Україна офіційно їх не визнавала. Порошенко у січні цього року поїхав домовлятися з грузинським прем’єром спочатку у Давос, потім у Грузію домовлятися з Іванішвілі, посіпакою Путіна, про мій арешт. Це факт.

Адміністрація президента всіх, хто є навколо мене, прибирає

У мене немає жодного офіційного діючого, з точки зору української влади, документа. Міграційна служба штучно заблокувала, тобто вони не відмовляють, але й не просуваються вперед. У мене була охорона з Грузії, але вони без зброї – всім їм анулювали посвідки. Навіть не були на кордоні. Дехто з них одружений з українками, є діти. Частину з них депортували, частину ж намагаються депортувати. Учора не пустили грузинського депутата, мого друга, тому що їхав до мене. Адміністрація президента всіх, хто є навколо мене, прибирає. Кілька днів тому у мене був кореспондент «Німецької хвилі» в офісі. Вона мені каже: ваш офіс оточений СБУшниками!

Були погрози на Мальті: або я зараз замовкну і перестану говорити, що вони крадуть... Він подивився мені у вічі і сказав: не забувай, що ти – іноземець!

(З боку Порошенка – ред.) тільки були погрози на Мальті: або я зараз замовкну і перестану говорити, що вони крадуть... Він подивився мені у вічі і сказав: не забувай, що ти – іноземець!

Все моє оточення нейтралізувати, порушити на багатьох кримінальні справи

Після повернення (після 10 вересня – ред.) вони з нами говорили тільки такою мовою: все моє оточення нейтралізувати, порушити на багатьох кримінальні справи, паралельно вести діалог з проросійською грузинською владою.

Україна повинна стати наддержавою Європи і привести до влади 300 нових «спартанців»

Що не сталося б зі мною, навіть якщо їхні погрози всерйоз будуть реалізовуватися, цей рух не зупиниться – Україна повинна стати наддержавою Європи і привести до влади 300 нових «спартанців», які повинні бути позапартійними і прийдуть тільки на один термін (у парламент – ред.). Президент? Мені здається, повинна бути нова фігура.

Вадим Денисенко: Економіка Україна почала вперше за багато останніх років зростати. Цього року буде 1,8%, наступного – 3% ВВП. Це трошки більше від 400 мільярдів гривень виробництва товарної продукції.

Зробили величезний крок у соцзахисті. Зробили освітню реформу. Цього тижня проголосуємо медичну реформу, яка почне величезні зміни в медицині

На наступний рік на дороги буде виділено 44 мільярди. Всі бачили, як почали будуватися дороги завдяки уряду Гройсмана у тому числі, проти якого Саакашвілі зараз починає виступати. Хоча ще рік тому розповідав, що Вінниця для нього була просто еталоном, і відкриті офіси почав будувати, бо побачив, як це робилося у Вінниці.

На наступник рік запланована величезна маса економічних перетворень. Зараз зробили величезний крок у соцзахисті, будуємо пенсійну реформу. Зробили освітню реформу. Цього тижня проголосуємо медичну реформу, яка почне величезні зміни в медицині.

На завтрашній день Саакашвілі і компанія хочуть кілька вимог. Перше – змінити виборче законодавство. Я розумію, що деякі люди отримали гранти на написання нових законів про вибори. Головна проблема – не саме законодавство, а купівля голосів.

Мільйони людей все втратили на Донбасі – Ахметов минулого року тільки 2 мільярди 600 мільйонів за рахунок людей додав

​Міхеїл Саакашвілі: У мене таке враження, що вони живуть в одній країні, а я в іншій. Коли мене називають популістом – при мені економіка Грузії зросла на 400%! Вони кажуть: 2% – це багато. Все дуже просто. Коли зростання 2%, банк Порошенко росте на 304%. Коли мільйони людей все втратили на Донбасі – Ахметов минулого року тільки 2 мільярди 600 мільйонів за рахунок людей додав. Пенсії підвищили декому на 100 гривень, декому на 500, але ціни зростатимуть на кілька тисяч для людей вже цього року. Інфляція на речі першої необхідності – 45%. У тому числі і через Ахметова, особистого бізнес-партнера Порошенка.

Чому Охендовський, кримінал, до сих пір голова ЦВК?!

Чому Охендовський, кримінал, до сих пір голова ЦВК?! Ці люди кажуть: ну так, прийде 15-20 тисяч, якісь люди. Звісно, набагато важливіше, що Грановський буде в парламенті, Кононенко.

Порошенко сказав: я рубатиму руки усім, хто краде в армії. Через півгодини його головний бізнес-партнер Гладковський пішов офіційно визволяти, навіть не через «телефонне право». А Грановський став телефонувати... Ці люди вбивають Україну.