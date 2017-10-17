Радіо Свобода Daily: «всеукраїнський збір» Саакашвілі

«Всеукраїнський збір» Саакашвілі

Колишній голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі збирає сьогодні людей на «всеукраїнський збір» під стіни Верховної Ради. Серед організаторів акції під будівлею парламенту також преставники «Самопомочі», «Демократичного альянсу», «Автомайдану» і «Свободи». На акції, як заявив Саакашвілі, мають прозвучати три основні вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності й ухвалення нового виборчого закону. Водночас у СБУ заявили про запобігання збройній провокації, яку готували під час цього мітингу.

Розповісти про цю акцію ми запросили Міхеїла Саакашвілі у нашу студію.

«Вимагаємо медреформу»

І поки прихильники Саакашвілі озвучуватимуть свої анонсовані вимоги під стінами парламенту, в самій Верховній Раді депутати, як очікується, візьмуться за медичну реформу. З усіх реформ України саме медична спричинила одне з найбільших палких обговорень серед парламентарів. Ось тут ми зібрали найсвіжіші аргументи за і проти, а також нагадали, які новації передбачає цей урядовий законопроект.

Далі декілька не менш важливих новин, але коротко.

Представники націоналістичних партій «Національний корпус», ВО «Свобода» і «Правий сектор» заявили про зайняття так званого «вертолітного майданчику» екс-президента України Віктора Януковича у Києві. Вони заявляють, що будівля продовжує приносити гроші оточенню Януковича, і висунули вимоги щодо націоналізації і оцінки всього комплексу.

НАБУ затримало власника підприємства, фігуранта справи про розтрату у Міноборони. Прізвища не уточнили, проте раніше у компанії «Трейд Коммодіті» повідомили про затримання одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка.

Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.

Українізація «по-донбаськи»

Рекламні вивіски російською мовою замінити на українські вирішили у прифронтових містах Донбасу. І навіть конкурс оголосили. Перемогла Дружківка. А мерії навіть приз дали – 30 мільйонів гривень. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» повернулися з Дружківки і враження від побаченого виклали у матеріалі. Та він був би не повним без промовистих фото, одне з яких подаємо нижче.

30 секунд незалежності

І про події у світі. У Каталонії планували оголосити про своє рішення щодо незалежності ще вчора об 11-й ранку за київським часом. Але голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не дав однозначної відповіді на питання, чи оголосив регіон незалежність від Іспанії минулого тижня.

Власне, як напівжартома зауважують світові мас-медіа, Каталонія мала незалежність лише 30 секунд. Минулого тижня Карлес Пучдемон підписав документ про незалежність, спираючись на результати консультативного референдуму, а потім – через півхвилини – оголосив про відкладення незалежності до переговорного процесу з Мадридом. Про новий крайній термін для пояснення ситуації з незалежністю від Мадрида Барселоні читайте за лінком.

І за завершення про злободенне. В окремій публікації ми зібрали декілька порад як економити на комунальних послугах.

Нехай не тільки на душі, але в оселях ваших буде тепло!

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