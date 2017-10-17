В очікуванні батька: хто допомагає дітям кримських політв'язнів

Список кримського громадського фонду «Бизим балалар» («Наші діти»), що займається підтримкою дітей із сімей кримських ув'язнених, збільшився до 100 осіб. До нього входять неповнолітні, які залишилися без уваги й турботи батьків через політичні репресії в окупованому Росією українському Криму. Список поповнився іменами ще 27 дітей після затримання 11 жовтня в Бахчисараї шістьох кримчан.

14 жовтня близько 100 кримчан у різних частинах півострова вийшли на одиночні пікети, протестуючи проти репресій щодо кримських мусульман. Російські силовики повідомили про затримання півсотні пікетувальників, яких пізніше відпустили.

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров вважає, що Кремль не знає іншої мови спілкування з кримськими мусульманами, окрім репресій.

‒ У затриманих у суботу активістів, як правило, брали пояснення, а потім відпускали їх. Чому людей взагалі затримують за одиночні пікети, силовики навіть не намагалися пояснити. Мабуть, чинні російські закони їм не указ, роблять, що хочуть. Смішно чути, що Росія нібито домагається лояльності кримських татар методом «батога й пряника». Батіг є, пряника немає ніякого. У Кремлі не звикли робити якісь пропозиції, щоб здобути лояльність, ‒ треба підкорятися й усе. Нам залишається боротися за свої права мирним шляхом і підтримувати один одного, зокрема й за допомогою об'єднань на кшталт «Кримської солідарності» та «Бизим балалар». Самоорганізація дуже важлива, коли вас намагаються придушити.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял розповідає, як з'явилося об'єднання «Бизим балалар».

‒ Меджліс, як ви пам'ятаєте, був змушений піти в підпілля через заборону (діяльності ‒ ред.) на території Росії та в Криму. Але водночас з'являються певні громадські ініціативи, щоб компенсувати недоробки, пов'язані з неможливістю нашим головним організаціям функціонувати офіційно. Особливо добре, що в рухах на кшталт «Кримської солідарності» перебуває багато молоді. «Бизим балалар» ‒ це громадська ініціатива буквально декількох людей, яка виникла завдяки кримському, українському журналісту Лілі Буджуровій. Коли перших кримчан заарештували за надуманими причинами, виявилося, що в них багатодітні сім'ї, і стало зрозуміло, що цим сім'ям треба допомагати. Решта підхопили ідею.

Наріман Джелял уточнює, що «Бизим балалар» складається з членів сімей політв'язнів і активістів, які займаються збором коштів, тобто це – неполітичне, благодійне об'єднання.

‒ На мій погляд, українській державі треба активніше підтримувати кримських політв'язнів. Зокрема, Верховній Раді давно час ухвалити відповідний закон, який уже зареєстрований. Українців я закликаю жертвувати гроші. Щомісяця «Бизим балалар» виплачував на кожну дитину по 5 тисяч рублів, а після 11 жовтня список виріс більше ніж на чверть, до ста людей. У результаті кошти витрачатимуться швидше, і допомога вкрай необхідна, щоб ці діти відчували турботу співгромадян і в Криму, і на материковій Україні. Зробити пожертву можна або через активістів на кшталт мене, або через спеціальний рахунок у банку. Інформацію щодо діяльності «Бизим балалар» завжди можна знайти в інтернеті.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії