Радіо Свобода Daily: Активісти під Радою висунули «ультиматум» Порошенку

«Ультиматум» президентові

Активісти, що кілька днів мітингують під стінами Верховної Ради в Києві, заявили, що оголошують «ультиматум» президентові Петру Порошенку. Відповідну заяву від імені учасників акції зробив чоловік на псевдо «Катана», який виступив на імпровізованій сцені. За словами активіста, протягом п’яти робочих днів глава держави має внести на розгляд парламенту законопроекти про імпічмент президента та про Антикорупційний суд. «Якщо наші вимоги не будуть втілені в реальність, ми покажемо, хто ми є і на що ми здатні», – сказав активіст, який також назвався офіцером батальйону «Донбас». В Адміністрації президента на ці заяви наразі не відреагували.

Тим часом політолог, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко протести під Радою назвав дещо штучними та інфантильними.

«Що стосується депутатської недоторканності, це взагалі політтехнологія. Сьогодні ця проблема не входить у десятку актуальних проблем для українського суспільства. Щодо антикорупційного суду, то після ухвалення судової реформи, цей пазл не вкладається в загальну систему українських судів. Тут треба мати системні серйозні зміни, зокрема і до Конституції. А зміна виборчого законодавства без вимоги про призначення нового складу Центральної виборчої комісії, без вимоги закону про імпічмент, без вимоги щодо виборів парламенту і президента – це просто у повітря… У мене є відповідь одним словом: це був фальстарт», – дав свою оцінку подіям минулого тижня Матвієнко.

Далі коротко:

Уряд визначив підстави позбавлення статусу учасника бойових дій.​

Колишній футболіст київського «Динамо» Каха Каладзе обраний мером Тбілісі.

А в Росії звільнили з-під варти опозиційного політика Олексія Навального після 20-денного тюремного ув’язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.

«Марш обурених білорусів 2.0»

У столиці Білорусі Мінську відбувся організований опозиціонером, колишнім кандидатом у президента Миколою Статкевичем «Марш обурених білорусів 2.0». Поліція затримала щонайменше двох людей. Вимоги, які лунали на акції – скасування «декрету про дармоїдів», підвищення зарплат і пенсій, боротьба з дідівщиною і насиллям в армії.

Пряме правління в Каталонії

Мадрид має намір ввести пряме правління у Каталонії. Про це оголосив голова уряду Іспанії Маріано Рахой. Він заявив, що повноваження регіонального уряду мають повністю перейти до його кабінету. Рахой зазначив, що уряд Каталонії має бути розпущеним, а нові вибори до регіонального парламенту треба провести упродовж найближчих шести місяців.

Загадкове Трипілля

І до подій минулих, завдяки яким маємо наше теперішнє. 120 років тому – восени 1897 року – археолог-любитель Вікентій Хвойка поблизу села Трипілля знайшов культурні артефакти, які ми тепер добре знаємо під назвою «Трипільська культура». Щодо неї відомо достатньо багато, ще більше навколо неї існує теорій і вигадок. Про те, які уявлення про трипільську культуру відповідають дійсності, а які – ні, читайте в інтерв’ю зі знаним дослідником, істориком й археологом Михайлом Відейком.

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