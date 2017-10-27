Reuters: у Сирії тільки за 2017 рік загинуло не менш ніж 130 росіян

Журналісти агентства Reuters припустили, що від початку року у військовому конфлікті в Сирії загинули вже не менш ніж 130 росіян. Офіційно Міноборони Росії називало набагато менші цифри втрат. Однак у номерах довідок, які видають родичам загиблих, інші відомості.

Reuters показує довідку про смерть, видану родичам Сергія Піддубного, співробітника приватної військової компанії, який 28 вересня загинув у місті Тіас, провінція Хомс. У ній вказаний номер 131, плюс зазначено, що причина смерті – «обвуглювання тіла». Що саме Піддубний робив у Сирії – ані слова. Довідка видана російським консульством у Сирії, а не Міноборони Росії, яке раніше неодноразово приховувало справжні масштаби російських втрат у Сирії.

Це дає журналістам підстави припускати, що за перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії загинув уже 131 громадянин Росії, адже, за нормами російського Мін'юсту, свідоцтва про смерть нумеруються послідовно, починаючи від початку року. Те, що це так, агентству підтвердив російський дипломат, який просив не називати його імені. У розпорядженні агентства є також копії двох інших свідоцтв про смерть, виданих консульством 3 лютого – одне з номером 9, інше – з номером 13.

За свідченнями родичів, друзів загиблих і деяких чиновників, подібні довідки від консульств отримують не кадрові військові, а найманці приватних військових компаній. Довідки про смерть кадрових військових при цьому оформляють у самому Міноборони.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит агентства про Піддубного. Раніше відомство підтвердило смерть лише 34 осіб за два роки військової кампанії в Сирії. 16 з них, за словами Міноборони, загинули в 2017 році.

Однак розслідувачі вважають, що тільки у 2017 році неофіційні втрати Росії в Сирії в чотири рази перевищили офіційні дані Міноборони. За інформацією Reuters, від початку року в Сирії загинули 26 бійців приватних військових компаній, особи двох поки встановити не вдалося. Також відомо про двох співробітників ПВК, які були взяті в полон і, ймовірно, також загинули.

Представники ПВК і консульства Росії в Сирії також не відповіли на запит. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив Reuters, що в нього «немає інформації про окремих громадян, які відвідують Сирію». У МЗС Росії в свою чергу підтвердили, що консульство в Сирії веде облік усіх померлих на території Сирії громадян Росії, але інформація про причини їхньої смерті належить до персональних даних і не може бути публічно розголошена.

Один із російських дипломатів на умовах анонімності заявив, що 131 смерть громадян Росії в Сирії – аномально висока цифра, порівняно зі звичайним рівнем смертності серед росіян у цій країні. Офіційних даних про кількість громадян Росії, які перебувають у Сирії, немає, але на виборах у 2012 і 2016 роках голосували близько п'яти тисяч росіян.

За словами Путіна, на стороні ісламістів у Сирії воюють близько чотирьох тисяч російських громадян. Приблизно ті ж цифри наводяться і в доповіді американської консалтингової групи Soufan Center.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»