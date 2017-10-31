Радіо Свобода Daily: авто з Аміною Окуєвою розстріляли під Києвом

Манафорт здався

Колишній голова кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт здався владі у зв’язку із розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року. Велике журі присяжних у суді у США звинуватило політтехнолога у 12 випадках правопорушень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі консультанта української Партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку».

На суді у США Манафорт не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень. Так само не визнав ніякої вини і його колега, теж звинувачений у цій справі Річард Ґейтс.

Окружний суд судового округу Колумбія (охоплює столицю США Вашингтон) звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу – для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Ґейтса 5 мільйонів.

Смерть Окуєвої

Загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. Її чоловік Адам Осмаєв важко поранений. Поліція Київщини оголосила план «Сирена»​.

Раніше про загибель Аміни Окуєвої повідомили в соцмережах народні депутати Антон Геращенко, який є також членом колегії МВС України, та Ігор Мосійчук, який додав, що загибла була його помічницею і що вони домовлялися про зустріч найближчими днями. Мосійчук днями теж став жертвою, як вважають, замаху і перебуває з пораненнями в лікарні.

«БМВ» для «Укроборонпрому»

У державному концерні «Укроборонпром», який відповідає за озброєння української армії, неодноразово скаржилися на брак фінансування. Але, схоже, це не причина для економії на оборонних підприємствах. Так, наприклад, завод «Імпульс» з Шостки придбав автомобіль «БМВ» преміум-класу за 1 мільйон 600 тисяч гривень. «Донбас.Реалії» розбиралися, для чого державному підприємству така покупка.

Сповідь Без’язикова

Полковник української армії, якого витягли з полону бойовиків, а потім звинуватили в державній зраді, Іван Без’язиков вже майже рік перебуває за ґратами – в Лук’янівському СІЗО. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» два місяці намагалися домогтися дозволу на інтерв’ю, отримали згоду суду і Міністерства юстиції, але в підсумку цього виявилося недостатньо. Проте змогли передати питання Без’язикову в СІЗО і отримати відповіді. До вашої уваги ексклюзивне інтерв’ю полковника, який, за даними українського слідства, був одним із керівників розвідуправління угруповання «ДНР».

І на завершення про вакцинацію. Чимало українців вже захворіли на грип, а найефективнішою протидією грипу є вакцинування, стверджують лікарі. З цим погоджуються й громадські активісти, однак наголошують, що держава не фінансує вакцинацію навіть груп ризику. Тож українцям лишається купувати вакцину за власний кошт. Як вберегтись від хвороби читайте за посиланням.

Ми ж бажаємо Вам не хворіти і вчасно звертатися до лікаря, не чекаючи ускладнень

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