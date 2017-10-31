Премія «За мужність» для редакцій Радіо Свобода

Українська і Російська редакції Радіо Свобода, а також проект Української редакції Радіо Свобода «Крим.Реалії» стали лауреатами премії «За мужність» імені Андрія Сахарова. Як кажуть члени журі та організатори конкурсу, нагороди «За журналістику як вчинок» присуджуються за діяльність, яка «відповідає тим цінностям, які відстоював Андрій Сахаров».

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Цього року до списку лауреатів премії «За мужність» імені Андрія Сахарова вперше потрапили українські видання та редакції. Окрім Української редакції американської корпорації Радіо Свобода та її проекту «Крим.Реалії», у списку лауреатів також газета «День» та інтернет-видання «Українська правда».

Премія імені Андрія Сахарова «За журналістику як вчинок» була заснована в 2001 році. Її засновником став радянський дисидент, учасник правозахисної Гельсінської групи, українець за походженням Петро Вінс, який був висланий з СРСР у 1979 році і позбавлений радянського громадянства, а вже в роки перебудови був реабілітований.

Довгий час журі конкурсу очолював президент Фонду захисту гласності Олексій Симонов, а в цьому році його змінив керівник Фонду захисту прав людини Гаррі Каспаров. До складу журі входять письменники, журналісти, правозахисники та соціологи. Серед них письменники Володимир Войнович, Світлана Алексієвич, політолог Лілія Шевцова.

Член журі, журналіст російського видання «Новая газета» Георгій Бородянський, каже, що журналістика сьогодні – небезпечна професія.

Для того, щоб писати і говорити правду, потрібна мужність. Без цього неможливо

«Незалежна журналістика – це вчинок. Це пов'язано з ризиком і ми це бачимо по всіх новинах, мало не щоденно про напади, про кримінальні переслідування. Це завжди ризик. І для того, щоб писати і говорити правду, потрібна мужність. Без цього неможливо, тому орден так і називається», – зазначив Бородянський.

Знову «голоси»

Ініціатор премії і її головний засновник, син відомого радянського політв'язня Георгія Вінса Петро Вінс говорить, що для нього особисто дуже важливо, що в числі лауреатів Радіо Свобода, «Голос Америки» та «Бі-Бі-Сі». Оскільки за часів СРСР саме західні «голоси» були основним джерелом інформації. Вінс пояснив, чому призами відзначені, українська і російська редакції Радіо Свобода, а також проект «Крим.Реалії».

«Тому що Крим зараз перебуває в дуже важкій ситуації. Я не маю на увазі, що Крим був у нас, його поцупили або ще щось. Я вважаю, що Крим належить кримським татарам, а всі номенклатурники, які понаїхали і їхні нащадки, які у них права на Крим?! А коли я дивлюся на місцевих телевізійних каналах програми Радіо Свобода та дивлюся їхні розслідування, і дивлюся, як вони сміливо лізуть в сам вир подій – це одна з найцікавіших програм. Тому що у нас в Україні все куплено-перекуплено і продано-перепродано. І тому вибрати найбільш незалежних – це теж важко», – зауважив Петро Вінс.

10 грудня, в День захисту прав людини, будуть оголошені лауреати в номінаціях, в яких вшановують журналістів, які віддали своє життя, і тих, хто перебуває за ґратами.