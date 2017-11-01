Радіо Свобода Daily: сина Авакова затримали за рюкзаки для Нацгвардії

Затримання сина Авакова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. (Ось відеопідтвердження)

Затриманий також колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. Їм повідомили про підозру. Ще одного фігуранта справи для вручення підозри доправляли до Києва з Харкова. Правоохоронці заявляють, що підозрюють їх у розтраті понад 14 мільйонів гривень.

Офіційно у МВС дії НАБУ назвали частиною «гібридної війни». А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook написав: «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді».

Про так звану «справу рюкзаків Авакова» стало відомо з розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). На початку 2016 року журналісти знайшли у мережі і проаналізували відеозапис прихованої камери. На ньому люди, схожі на заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина міністра Авакова, у службовому кабінеті МВС домовляються про «підкилимний» розподіл бюджетних коштів. Тоді нібито Олександр Аваков просив про бюджетний підряд на виробництво рюкзаків для Нацгвардії. Ось це розслідування.

Хто вбив Окуєву?

Поліція порушила кримінальну справу про замовне вбивство дружини звинуваченого в замаху на президента Росії Володимира Путіна, чеченця Адама Осмаєва Аміни Окуєвої. Слідство припускає, що замах здійснила диверсійна група, що проникла на територію України з Російської Федерації.

«Думаю, що це не чеченський слід, а тупість і неадекватність наших, українських, спецслужб. Чому? Тому що після першого замаху на Аміну і Адама їм надали державну охорону. Два місяці тому цю охорону їм без пояснення причин зняли. Вони про це не просили», – сказала Радіо Свобода одеський адвокат Ольга Черток, яка колись, ще до нинішньої війни з Росією, захищала в суді як інтереси Аміни Окуєвої, так і Адама Осмаєва. Більше версій замаху тут.

​Тим часом на сайті Київської міськради вже зареєстрували петицію про найменування скверу на честь загиблої Аміни Окуєвої.

​Хто вбив Кеннеді?

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про розсекречення майже трьох тисяч архівних документів про замах на 35-го президента США Джона Кеннеді. Чи був підозрюваний у вбивстві президента Лі Гарві Освальд завербований радянською розвідкою і чи виконував він її завдання? Про це за лінком.

Лідер Каталонії в Брюсселі

Його шукають, щоб арештувати в Іспанії, а він з’являється та публічно виступає у Брюсселі. Президент уряду Каталонії Карлос Пучдемон, який позбавлений посади центральним урядом, і якому загрожує 30 років ув’язнення, зібрав європейську пресу, щоб заявити: в Іспанії бракує демократії, каталонці скористалися правом на самовизначення, а він сам із частиною уряду шукатимуть діалогу та вестимуть політичну боротьбу з Мадридом із Брюсселя.

Наслідки непогоди

І про погоду. Через сильні пориви вітру сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях України. Лише в Івано-Франківську негода завдала збитків на три мільйони гривень. Директор Українського гідрометцентру Микола Куйбіда прогнозує спокійну погоду по всій країні найближчим часом, але звертає увагу на те, що зростання кількості небезпечних природних явищ є проявом глобальних змін клімату.

Нехай у Вашому житті дує вітер лише приємних змін!

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