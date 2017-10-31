​Зірвало дахи на три мільйони – мер Івано-Франківська про наслідки непогоди

В Івано-Франківську негода завдала збитків на три мільйони гривень, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Хоча наразі негода пішла на спад, місто готується до похолодання наприкінці тижня. Директор Українського гідрометцентру Микола Куйбіда, навпаки, прогнозує спокійну погоду по всій країні найближчим часом, але звертає увагу на те, що зростання кількості небезпечних природних явищ є проявом глобальних змін клімату.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив в ефірі «Ранкової Свободи», що негода в місті дещо вщухла, проте до кінця тижня очікується похолодання та сильні вітри. Наразі вітер вже встиг зірвати декілька дахів, в тому числі з житлових будинків.

Вісім дахів, були пошкоджені протягом негоди. Понад 80 дерев впали

«Зараз виділяємо кошти з резервного фонду і в терміновому порядку замінюємо. Це – вісім дахів, які були пошкоджені протягом цієї негоди. Також понад 80 дерев впали і на проїжджу частину. На щастя, без нещасних випадків», – сказав він.

За словами Марцінківа, для боротьби з наслідками стихії залучені співробітники як МНС, так і комунальних служб. В місті були випадки знеструмлення, але відновити електропостачання вдавалося протягом максимум доби.

Здійснено 510 виїздів. Більше як 100 осіб були залучені

«Взагалі здійснено 510 виїздів, ми задіяли тільки 26 осіб надзвичайників, але ще близько 80 осіб наших комунальних служб – це і «Міськсвітло», наша місцева пожежна команда, муніципальна варта, яка допомагала. Тобто більше як 100 осіб були залучені саме для нас», – звітує мер.

За підрахунками міської влади Івано-Франківська, стихія завдала міському бюджету збитків приблизно на три мільйони гривень. Більша частина цих коштів піде на ремонт дахів багатоквартирних дахів.

Складні дахи позривало. Треба достатньо великі ресурси, щоб відновити

«Дуже складні дахи позривало. Майже третину даху зірвало на вулиці Чорновола та на Івана-Павла Другого. Тому треба достатньо великі ресурси, щоб відновити», – сказав він.

Руслан Марцінків зауважує, що, окрім дощів та вітру, Івано-Франківщина потерпає також від гірських річок, які дуже швидко піднімаються під час опадів.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Куйбіда називає таку негоду характерною для кінця осені.

Пізня осінь, різкі зміни погодних умов, характерні для цього періоду

«Це вже достатньо пізня осінь, якраз такі погодні умови, різкі зміни погодних умов, вони характерні для цього періоду», – каже він.

На відміну від мера Івано-Франківська, експерт прогнозує, що по всій Україні протягом найближчих семи-десяти днів значних природних катаклізмів не буде, більш того – з другого листопада температура може дещо підвищитись.

Загалом же він констатує, що українцям варто готуватись до збільшення кількості небезпечних природних явищ на тлі глобальної зміни клімату – вона, за його словами, відбувається і в Україні.

За останні 25 років в Україні за січень і лютий температура повітря зросла на 2-2,5 градуси, порівняно з попереднім 30-річним періодом, це дуже стрімка тенденція до зростання

«Якщо за останні 25 років в Україні за січень і лютий температура повітря зросла на 2-2,5 градуси, порівняно з попереднім 30-річним періодом, то зрозуміло, що це дуже стрімка тенденція до зростання. Це тільки підкреслює надзвичайно високу ймовірність все-таки теплої погоди в зимовий період в більшості днів. Але не слід виключати і похолодань, які можуть мати короткочасний характер, але бути достатньо жорсткими», – радить він.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС України в Івано-Франківській області Світлани Бабушкіної, рятівники готові реагувати на погодні катаклізми.

Підрозділи управління ДСНС області перебувають в постійній готовності до ліквідації ситуацій, які можуть виникнути

«Підрозділи управління ДСНС області перебувають в постійній оперативній готовності до ліквідації ситуацій, які можуть виникнути. Тобто, за різної негоди відбуваються різні ситуації, і підрозділи їх ліквідовують. Це є підтоплення, це є падіння дерев. Завжди вчасно приходять на допомогу людям», – запевнила чиновниця.

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