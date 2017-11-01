«Які монстри були в його голові?» – знайомий підозрюваного в теракті в Нью-Йорку

Піт Баумґартнер

Давній знайомий узбека Сайфулло Саїпова, якого підозрюють у скоєнні терористичного акту у Нью-Йорку, внаслідок якого загинуло щонайменше 11 людей, повідомив про те, що той часом поводився «дещо агресивно».

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Міррахмат Мумінов – співвітчизник підозрюваного з Узбекистану та постійний житель Сполучених Штатів, який зустрів 29-річного Сайфулло Саїпова незабаром після того, як той приїхав до штату Огайо в 2010 році, повідомив у коментарі Радіо Свобода, що на момент прибуття в США Саїпов не був «особливо релігійною» людиною.

Мумінов зазначив, що в період з 2011 до 2013 року Саїпов мешкав у громаді узбецьких сімей у місті Стоу, штат Огайо і відвідував місцеву мечеть нечасто. Знайомий підозрюваного повідомив, що бачив Саїпова в Огайо близько двох років тому, але розмовляв з ним два місяці тому.

Наразі влада США вивчає минуле Саїпова для того, щоб зрозуміти мотиви вчинення ним одного з найстрашніших, на думку чиновників, терористичних актів від 11 вересня 2001 року.

Згідно з повідомленнями, біля пошкодженого грузовика на Мангеттені знайшли щонайменше одну записку, яка вказує на причетність підозрюваного до екстремістського угруповання «Ісламська держава». За словами очевидців, чоловік вигукував «Аллаху Акбар» («Бог великий») перед тим, як його підстрелила й затримала поліція.

Мумінов повідомив, що «ніхто не розуміє, як він став «терористом», але припустив, що Саїпов, можливо, був радикалізований після переїзду до Флориди в 2013 році. Мумінов також припустив, що Саїпов сам вивчав іслам і міг знайти екстремістську ісламську літературу в інтернеті.

Етнічний узбек, який попросив не називати своє ім’я і також знав Саїпова, 1 листопада повідомив Узбецькій редакції Радіо Свобода, що кілька місяців тому вони мали суперечку з підозрюваним у теракті стосовно релігійного питання і що останній висловлював «дуже радикальні погляди».

«Після того сперечання він більше не контактував із нами», – повідомив знайомий підозрюваного. – Ми попередили його щодо його радикальних поглядів». Це саме джерело повідомило й про те, що Саїпов виглядав, ніби він перебуває в стані депресії: «він усе тримав всередині, він ізолював себе від зовнішнього світу».

Мумінов вважає, що Саїпов отримав ґрін-карту, поки був в Узбекистані, і переїхав до США в 2010 році, де спочатку мешкав у Цинциннаті, перш ніж переїхав до Стоу.

Він також розповів, що Саїпов, який казав, що був родом зі столиці Узбекистану, погано розмовляв англійською та рідною узбецькою, додавши, що він також погано володів російською і начебто не міг читати або писати арабською.

Саїпов працював водієм фури, так само, як і Мумінов.

За словами Мумінова, підозрюваний транспортував вантажі по всій країні, але останнім часом їздив лише регіональними й місцевими маршрутами вздовж східного узбережжя. У 2013 році Саїпов одружився на Нозимі Оділовій, яка родом із Ташкенту.

Мумінов, добре відомий у межах етнічної узбецької спільноти своєю політичною активністю в соціальних мережах, зазначив, що Саїпов проявляв «агресивну» поведінку, часом вступаючи в суперечки в узбецькій спільноті, яка здебільшого «живе в гармонії».

Мумінов також розповів, що під час останньої телефонної розмови з Саїповим не помітив нічого незвичайного, і пояснив, що водії вантажівок досить часто дзвонять один одному під час довгих поїздок і діляться останніми життєвими новинами.

Компанія Uber підтвердила, що Саїпов раніше цього року був одним із її водіїв.

За словами Мумінова, новина про вчинок Саїпова шокувала узбецьку громаду і дуже засмутила її.

«Ніхто не може уявити, які монстри були в його голові», – прокоментував вчинок Саїпова Мумінов.

Оригінал матеріалу – на сайті англомовної редакції Радіо Свобода