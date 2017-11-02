Необхідні для національної безпеки реформи в Україні гальмуються – британські фахівці

Для ефективного захисту від російської агресії та розвитку Україні життєво необхідні дієві державні інституції, доводять британські фахівці.

«В Україні склалося дуже міцне громадянське суспільство, але надто неефективна держава, якій не довіряють. Проблема в тому, що Україні держава потрібна, бо громадянське суспільство та активність громадян не зможе перемогти російські збройні сили», – заявив Джеймс Шерр, співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House у Лондоні.

На обговоренні аналітичного звіту Chatham House про стан в Україні та способи подолання головних проблем пролунала стурбованість, що, попри певні успіхи в реформуванні деяких структур, необхідні засадничі інституційні реформи ще не відбулися.

Ймовірний провал процесу реформ усередині України та «зрада» зовнішніх чинників можуть, сказав Джеймс Шерр, стати одним з варіантів розв’язання конфлікту на Донбасі, де російська агресія може досягти успіху.

«Придністровський варіант» постійно замороженого конфлікту на сході України зараз Москву не влаштовує. Кремль роздратований своїми невдачами, але зовсім не відмовився від намірів «підпорядкувати, або зруйнувати Україну», почула 31 жовтня аудиторія в Chatham House.

«Глибока інституційна реформа, яка досі не відбулася, є передумовою не лише для євроінтеграції України. Вона також необхідна для національної безпеки, і це стосується усіх секторів разом з обороною. Досі цьому чиниться спротив. Їй протидіють ті, для кого питання влади в Україні стоїть вище імперативних національних інтересів та національної безпеки», – заявив Джеймс Шерр.

Професор Бірмінгемського університету Катарина Волчук, яка була одним з авторів нового звіту, вказала на затягування з упровадженням Угоди України про асоціацію та вільну торгівлю з Європейським союзом.

«В Україні нема центру для координації, а віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції не має достатньо повноважень», – сказала вона.

Професор Волчук звертала увагу на проблему корупції і вказувала, що українські приклади показали більшу ефективність створення нових ефективних державних структур на противагу безуспішним намаганням реформувати старі.

Орися Луцевич, учасниця обговорення та одна з авторів звіту, раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» поділилася своїми міркуваннями: чим Україні може допомогти Захід? До вашої уваги відео інтерв'ю з експертом Chatham House:

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