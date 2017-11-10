Радіо Свобода Daily: «Волинь» стає інструментом зближення Польщі з Росією – В’ятрович

Рідна мова

Україна відзначила День української писемності та мови. Хоча рідною українську мову вважають 68% учасників дослідження КМІС, регулярно послуговується нею лише половина від цієї цифри. Тому ми вирішили вкотре нагадати «Наскільки багата твоя мова». Пройдіть тест за посиланням і перевірте.

Кінець двомовності Татарстану

Натомість зовсім інша мовна ситуація у Татарстані. Відтепер учні в школах республіки будуть мати лише 2 години на тиждень татарської мови як обов’язкового предмету. Це становить 70% скорочення викладання татарської мови в республіці, де вона є другою державною мовою, на рівні з російською. Про те, що відбулося з викладанням татарської мови в Татарстані, розповіла редактор Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева.

«Волинь» vs «Катинь»

І від мовного питання до історичного. Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович написав свої враження від нещодавніх заяв польських політиків. «Понад півстоліття головним історичним символом для поляків була Катинь, але зараз її активно витісняють із суспільної свідомості іншою історичною темою – «Волинь». Вже перші появи нової теми в публічному просторі засвідчили її різницю з попередньою. Головним ворогом поляків тут ставали не совєти/комуністи/Росія, а українські націоналісти, а згодом просто українці. Головною втратою за якою були не люди, а території». Чому, на думку Володимира В’ятровича, «Волинь» стає інструментом зближення Польщі з Росією, читайте у повній версії його статті.

Раніше польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на свої неофіційні джерела повідомило, що Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі.Однак посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що наразі немає підтвердження заборони в’їзду до Польщі голові Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича.

Зелене світло для приватизації

Верховна Рада зробила перший крок, щоб спростити процедуру приватизації державних об’єктів. Це допоможе залучити реальні інвестиції в країну і керувати підприємствами ефективніше, ніж зараз це вдається державі, упевнені в уряді. Водночас депутати критикували законопроект за те, що він не містить точного переліку стратегічних об’єктів, продаж яких буде заборонено. Утім, такий список обіцяють напрацювати до другого читання. Тож що зміниться, якщо держава дасть зелене світло приватизації майже 1200 збиткових підприємств? І чи потрібно продавати цінні компанії під час війни?

«Чорні чоловічки» Віктора Медведчука

Від розслідування – до нападу. Віктор Медведчук – у минулому голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та віддавна наближений до президента Росії Володимира Путіна – і нині займає вагомі позиції в політично-бізнесовому житті України. Українська влада синхронно з російською навіть робить для нього виняток із загальних правил – його приватному літаку дозволяють літати поміж двома країнами без зупинок ані в Білорусі, ані деінде, попри заборону прямого авіасполучення. Мовляв, бо відряджений на урегулювання конфлікту між Україною та Росією. Та чи завжди цей привілей він використовує за призначенням? Чи не вирішує заодно ще й свої бізнесові справи?

365 днів Трампа

Минув рік відтоді, як Дональд Трамп виграв президентські вибори у США. Тисячі американців річницю його обрання відзначили гучним протестом. За даними опитування, яке провели Washington Post та ABC News, Трамп наразі – найбільш непопулярний американський президент за 70 років. Майже 60 відсотків жителів США оцінюють його діяльність несхвально.Про те, чого досяг Дональд Трамп за 365 днів і що йому не вдалося, читайте тут.

Інвестиції Мільнера

Тим часом американське видання The New York Times опублікувало нову сенсаційну інформацію. Видання виявило, що за інвестиціями російського мільярдера Юрія Мільнера до Facebook та Twitter – сотні мільйонів доларів Кремля. Інвестицію Мільнера до Twitter профінансував державний російський банк ВТБ через мережу офшорних компаній-оболонок. А значний інвестор угоди Мільнера щодо Facebook отримав фінансування з інвестхолдингу «Газпрому». Компанії Мільнера мали у своїй власності більше ніж 8% Facebook і 5% Twitter. Це допомогло Мільнеру отримати місце серед найбільш впливових бізнесменів світу. Цікаво, що він ймовірно є бізнес-партнером зятя президента Трампа та радника Білого дому – Джареда Кушнера.

Гаджетоманія

І якщо вже згадали частково про соцмережі, запитаємо: скільки часу проводять з гаджетами ваші діти? «Спілкування дитини із гаджетом» не має перевищувати 30-40% всього часу, попереджають експерти. За яких умов використання технічні пристрої цілком безпечні, читайте у завершальному лінку на сьогодні.

Корисних Вам залежностей!

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