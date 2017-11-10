Україна чинить тиск на Сербію через її зближення з Росією – професор Ґорді

Іва Мартинович, Михайло Рамач

Представники Сполучених Штатів Америки і Росії, Курт Волкер та Владислав Сурков, мають зустрітися в Белграді у понеділок, 13 листопада, незважаючи на тимчасове ускладнення відносин між Сербією й Україною. Про це заявив сербський міністр закордонних справ Івіца Дачич. Темою розмов у сербській столиці, як і місяць тому, буде реалізація Мінських угод.

Сербські урядовці з приводу першої зустрічі двох дипломатів висловлювали задоволення фактом, що Белград через свою нейтральність прийнятний як для Москви, так і для Вашингтона. Однак, тим часом загострилися відносини між Україною й Сербією. МЗС України викликало на консультації посла в Белграді Олександра Александровича, а Белград із такого самого приводу викликав до Сербії свого посла в Києві Раде Булатовича.

Сербських урядовців обурила заява посла Александровича про те, що Сербія стала «інструментом в руках Росії» та що «Росія навчає сербських добровольців вбивати українців».

У відповідь на це міністр Івіца Дачич сказав, що в Сербії засудили «кілька десятків осіб, які воювали в Криму й на Донбасі». Україна ж, за його словами, не вжила заходів проти своїх громадян, котрі на початку 90-х років у Хорватії брали участь в насильстві над місцевими сербами. Оглядачі зазначають, що сербська сторона досі ніколи не говорила про причетність українців до давніх війн у колишній Югославії. А щодо сербських найманців на Донбасі, то досі судили не кілька десятків, а лише одного, та й той отримав тільки умовний вирок.

Президент Сербії: продовжити розвиток добрих відносин

Не коментуючи заяви свого міністра, президент Сербії Александар Вучич заявив, що українці й серби дружні народи й висловив сподівання, що непорозуміння будуть врегульованні найближчим часом.

«Щодо викликання посла Сербії в Україні на консультації до Белграда, вважаю, що наразі найважливіше знизити тон й продовжити розвиток добрих відносин між двома народами», – зауважив Вучич.

Із главою сербської держави в цій справі згодні й партії демократичної опозиції. Александра Єрков, член парламентського Комітету в справах зовнішньої політики, називає заяви міністра Дачича несерйозними.

Сербія забуває, в якому становищі вона перебуває та в котрому напрямі рушила, і що Європа чекає, щоби вона узгодила свою зовнішню політику з політикою ЄС

«Такі заяви – єдиний результат такої зовнішньої політики, котра, очевидно, вважає, що ми можемо вибирати те, що нам подобається в міжнародних відносинах, так як це роблять деякі великі країни. Сербія забуває, в якому становищі вона перебуває та в котрому напрямі рушила, і що Європа чекає, щоби вона узгодила свою зовнішню політику з політикою ЄС», – пояснює він.

Київ передав Белградові списки сербських найманців

Українська редакція Радіо Свобода нещодавно подала відеозаписи щодо кількох сербських громадян, які воюють разом із проросійськими силами на Донбасі. Цей запис передала Балканська редакція Радіо Свобода, відтак він був виставлений і на сайті багатотиражної белградської газети «Бліц». Газета зазначила, що Служба безпеки України двичі подавала сербській владі списки найманців, та що не було офіційного реагування з цього приводу.

Професор Університетського коледжу в Лондоні Ерик Ґорді вважає, що відносини Сербії і України загострені не через найманців.

Україна бажає опосередковано робити тиск на Росію та можливо трохи підвищити тиск на Сербію у звʼязку з її наближенням до Росії

«На мою думку, Україна бажає опосередковано робити тиск на Росію та можливо трохи підвищити тиск на Сербію у звʼязку з її наближенням до Росії. Поведінку сербської сторони я поставив би в контекст низки подій, якими сербські урядовці дратують Європу. Нічого такого не було б з сербського боку, коли б не наближалися вибори», – каже Ґорді.

Міністерство закордонних справ України нещодавно висловило стурбованість через нелегальні контакти представників Сербії з окупованим Росією Кримом. У березні цього року в Криму перебували делегації двох сербських партій, в тому числі Сербської народної партії, яку очолював Ненад Попович. Через три місяці проросійськи налаштований Попович, якого вважають найбагатшим політиком в країні, став міністром без портфеля в уряді премʼєра Ани Брнабич.

Прапор бойовиків у дитячому таборі в Сербії

Опозиційний депутат Александра Єрков каже: «Вірю, що Ненад Попович в цьому керується не політичними причинами, а діловими інтересами. Це видно з документів, які були оприлюднені останнім часом. Він керується нашою ідеєю, що можемо кокетувати і з тими, і з іншими».

У проекті «Райські папери», який розкриває звʼязки європейських політиків із офшорними компаніями, фігурує й імʼя Поповича. Він заявив, що є власником 23 компаній, та що всі зареєстровані не в офшорних зонах, а в Росії та Європі. Вартість майна Поповича становить від 75 до 100 мільйонів доларів, пише сербська преса. Деякі газети стверджують, що його компанії будували обʼєкти для Зимової олімпіади в Сочі, та навіть віллу російського президента Володимира Путіна неподалік міста.

Серед подій, які не сприяють поліпшенню відносин між Києвом й Белградом, було й недавнє перебування дітей з окупованих районів Донбасу в дитячому таборі в Сербії. Вони там піднімали прапор угруповання бойовиків, що діють на окупованій частині Донбасу. Діти прибули до Сербії через територію Росії, і це було організовано російськими інституціями. У Сербії пояснювали, що йшлося про суто гуманітарну, а не політичну справу.