«Енергетична безпека – основа боротьби України за суверенітет від Москви» (світова преса)

Американське видання The Daily Signal розмірковує над енергетичною безпекою України. Видання The Wall Street Journal пише про те, що США вже найближчими днями готуються протестувати готовність Росії покласти край конфлікту в Україні через введення миротворців ООН. Аналітичний центр The Jamestown Foundation пише про те, що російський президент Володимир Путін може сподіватися «виторгувати» «Україну на Північну Корею» під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі.

Американське видання The Daily Signal пише про те, що поки Росія продовжує вести гібридну війну проти України, наближається холодна зима, і Україна закуповуватиме американське вугілля, щоб захиститися від російської енергетичної монополії. Автор статті Нолан Пітерсон нагадує, що після розпаду Радянського Союзу Росія часто використовувала енергетику як важіль у відносинах з Україною і навіть зупиняла поставки газу посеред зими. «Енергетична безпека залишається основою у боротьбі України за суверенітет від Москви», – зауважує автор.

Угода між Україною та США про закупівлю вугілля на 80 мільйонів доларів передбачає поставку 700 000 тонн американського вугілля до кінця року, мовиться у статті.

«Навіть після 43 місяців фактичної війни між двома країнами Росія залишається найпотужнішим постачальником вугілля та ядерного палива в Україну. Проте американські компанії повільно підривають російське домінування в енергетичній системі України», – йдеться у статті.

Нолан звертає увагу на те, що у 2014 році 100 відсотків українського ядерного палива надходило з Росії, але за два роки відсоток скоротився до 55 відсотків.

«Американська атомна компанія Westinghouse тепер постачає ядерне паливо для шести з 15 ядерних реакторів України, які виробляють близько 30 відсотків загальних енергетичних потреб України», – зауважує автор.

Агресія Росії завдала суттєвих збитків українській енергетиці, тому питання енергетичної безпеки наразі є дуже важливим для України, йдеться в статті.

Росія тим часом намагається оминути Україну у постачанні газу до країн Європи, будуючи газопровід «Північний потік-2» через Балтійське море до Німеччини, а інший газопровід проходитиме через Туреччину. У разі реалізації проекту, він стане економічним потрясінням для України, зазначає автор.

Видання The Wall Street Journal пише про те, що США вже найближчими днями готуються протестувати готовність Росії покласти край конфлікту в Україні. Американські високопосадовці мають намір обговорити з Росією можливість введення миротворців ООН на схід України, йдеться у статті.

Автори звертають увагу на те, що, за словами західних чиновників, російська роль в конфлікті в Україні наразі є найбільшим каменем спотикання у відносинах між США та Росією.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд нещодавно повідомила, що канадський уряд докладає суттєвих дипломатичних зусиль для введення миротворців ООН в Україну, йдеться у статті.

Щодо надання Україні летальної зброї США, автори зауважують, що «кілька високопосадовців в США заявили, що Білий дім, в принципі, схвалив надання Україні летальної зброї, включаючи протитанковий ракетний комплекс «Джевелін». Та ще не було рішення про те, коли саме її зможуть надати», – йдеться у статті.

Автори зазначають, що зброя стала би не тільки інструментом переконання «скептичного українського уряду» підтримати введення миротворчої місії, але й сигналом Москві про те, що Захід готовий в будь-який момент підвищити поставки летальної зброї в Україну в разі неефективності миротворчої місії.

Аналітичний центр The Jamestown Foundation пише про те, що російський президент Володимир Путін може сподіватися «виторгувати» «Україну на Північну Корею» під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у В’єтнамі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Автор статті Павел Фельґенхауер зазначає, що після останньої зустрічі двох президентів в липні відносини між Росією та США погіршилися від «поганого до ще гіршого стану».

На саміті Путін вже має заплановану зустріч із лідерами Китаю, В’єтнаму, Японії та Філіппін, але можливу зустріч із Трампом вважають дуже важливою, йдеться у статті.

«Можна буде обговорити Північну Корею, Сирію та Україну, може бути спроба якимось чином покращити критично депресивні двосторонні відносини», – зазначає автор.

Веб-сайт «Взгляд», пов’язаний з Кремлем, тим часом висловлює певні сподівання щодо можливості досягнення угоди між США та Росією, пропонуючи «виміняти Північну Корею на Україну», йдеться у статті.

Мова йде про те, що Москва могла б допомогли у врегулюванні численних проблем із Північною Кореєю, а США, в свою чергу, мали б попіклуватися про виконання Мінських домовленостей Києвом на московських умовах, йдеться у статті. «Взгляд» зазначає, що саме через відмову співпрацювати із Росією щодо сирійського питання США втратили значний вплив у регіоні, йдеться у статті.

«Росії, можливо, так само сильно може знадобитися «допомога» США, щоб чинити тиск на Київ, як і Сполученим Штатам потрібна російська «допомога» з Пхеньяном», – зауважує автор статті.