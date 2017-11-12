Як на окупованому Донбасі святкували сторіччя «Жовтневої революції»

У той час, як в Україні палили опудало Леніна та «відправляли» в опломбованому вагоні на Захід, щоб остаточно попрощатися з тогочасною ідеологією та її лідерами, на тимчасово окупованому Донбасі – навпаки, з помпою і завзяттям вшановували радянську спадщину. В угрупованнях «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, відгуляли відразу два свята: сторіччя Жовтневого перевороту і День єдності народів Росії. Як це відбувалося і кому в тимчасово окупованих Луганську і Донецьку зараз зовсім не до веселощів, – розбиралися «Донбас.Реалії».

100-річчя «Жовтневої революції» (так у Росії називають захоплення влади більшовиками в 1917 році – ред.) у Луганську відзначали у кращих радянських традиціях: мітинг біля пам’ятника Леніну, комуністичні лозунги та червоні стяги. В руках у багатьох – російська газета «Правда», надрукована в Ростові-на-Дону, подарунок від комуністичної партії Росії та головного комуніста Росії Геннадія Зюганова.

Окрім мітингу, на честь комуністичного свята в Луганську влаштували однойменну вечірку. У програмі – фото з генсеком та «революційні коктейлі».

До дня пролетарського ювілею в Луганській академії культури і мистецтв поставили виставу «Ленін у сімнадцятому». За сюжетом, Володимир Ленін живе в сучасному світі, у 2017 році. У постановці задіяли британського блогера-пропагандиста «русского мира» Ґрема Філліпса, який по скайпу записує інтерв’ю з Леніним.

Поштова марка до роковин «Жовтня»

В окупованому Донецьку, на відміну від Луганська, 7 листопада пройшло дещо скромніше.

Вчені провели круглий стіл, школярі брали участь у вікторині, а лідери угруповання «ДНР» презентували нову поштову марку на честь сторіччя так званої «Жовтневої революції». На презентації був присутній російський письменник, нині – радник ватажка угруповання «ДНР» Захар Прилєпін.

«СРСР. Що розшифровується, в нашому випадку, як «свобода, справедливість, совість, рівність», – заявив він на презентації марки.

Тим не менше, традиційна хода під червоними прапорами також була присутня у програмі святкування і в Донецьку.

Там, на жаль, вдався радянський експеримент по створенню радянської людини, людини без коріння, яка сприймає пропаганду за істину

«Там, на жаль, вдався цей радянський експеримент зі створення радянської людини. Тобто людини без коріння, яка сприймає пропаганду за істину. Радянська ідеологія, яка, по-перше, функціонує дуже добре, бо 70 років всі ці штампи і механізми пропаганди відпрацьовувалися. По-друге, звичайно, що там немає нормального життя як такого і ця нудьга по справжньому життю, і тим паче, ностальгія по тих часах, коли люди були молоді – звичайно, що вона є. І дуже добре експлуатується», – зауважує експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара.

«ЛНР», «ДНР», День народної єдності Росії і Лада Денс

В угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» вирішили святкувати не тільки річницю «Жовтневої революції», а й сучасне російське свято – День народної єдності Росії.

Луганську молодь і не тільки верхівка угруповання «ЛНР» в цей день запросила до Палацу культури імені Леніна на концерт російських поп-зірок Лади Денс, Авраама Руссо і групи «Російський характер». Такий же зірковий склад виступив і в Донецьку.

В інтерв’ю перед концертом співачка сказала: «Будемо радість нести!».

На луганському концерті в залі аншлаг – квитки розпродали всього за годину. Однак частина луганчан, не дивлячись на рекламу по всьому місту, гуляння проігнорували.

Напередодні святкувань кореспонденти програми «Донбас.Реалії» запитали городян, чи збираються вони приєднатися до урочистостей. Зокрема, двоє молодих хлопців знають, що в них вихідний, але суті свята не розуміють.

–​ А що за свято?

–​ Я знаю, що завтра свято –​ я не йду на роботу.

–​ Ааа, так! Завтра ж точно вихідний. А в чому суть свята?

Крім приїжджих, в Луганську виступали й місцеві зірки, зокрема, лідер військово-музичного ансамблю так званої «народної міліції ЛНР» «Новоросія» Роман Разум, який співав про вдячність «матінці Росії, за те, що став військовим».

Окрім того, підтримали святкування і в луганському цирку – новою програмою.

Цікаво, що свого нічого не вигадується, тому запозичується найгірше

«Цікаво, що свого нічого не вигадується, тому запозичується найгірше, що тільки може бути у сусідів-алкашів. Все склеюється в результаті. Тут Казанська Богоматір, тут «Ленін великий нам шлях осяяв», тут клоуни, тут Лада Денс. І все це разом – спроба якось запалити, а виходить нуднувато», – каже медіаексперт та політтехнолог Олексій Ковжун.

«У нас повинне своє свято бути» –​ жителька Донецька

У Донецьку не всі радісно зустріли День народної єдності сусідньої держави. Дехто взагалі не згадав про російське свято.

–​ Ну, це ж не Росія. У нас повинне своє свято бути.

– Ой, я навіть не знаю. Ну, поки ж не в Росії.

Але є й ті, хто впевнений: святу бути.

–​ Свято, в принципі, хороше. А що в ньому поганого?

– Я, наприклад, як російська людина, вважаю, що повинне бути.

Для підняття урочистого настрою в цей день в Донецьку можна було покататися на тракторах, виконати вправи з причепом і плугом, або піти на пікантну вечірку «Караоке по-дорослому – секс-олімпіада».

Ці свята не прикрашають будні, а відзеркалюють жах кожного дня – Ковжун

Напередодні листопадових свят в Донецьку відбувся ще один «культурний» захід – концерт, як заявлено в афіші, «легендарного російського шансон-гурту «Воровайки».

«Ці свята не прикрашають будні, а, скоріше, відзеркалюють жах кожного дня. У мене відчуття, що там не надто в цей день. Жити, як би по-пристойніше сказати, в жаху, крові і страху – тут усі «веселощі» закінчуються і стає кисло», – переконаний Олексій Ковжун.

Вшановували пам'ять «великого ватажка пролетаріату» й в анексованому Криму.

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