Радіо Свобода Daily: Саакашвілі хоче запустити «народний імпічмент» 3 грудня

«Народний імпічмент» президенту від Саакашвілі

Кілька сотень активістів, прихильників лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі зібралися в неділю на Михайлівській площі у Києві з вимогою створення Антикорупційного суду й ухвалення закону про імпічмент президента України. Після коротких політичних промов учасники акції рушили центром Києва до площі Конституції біля Верховної Ради. Під час маршу зупинялися біля пам’ятника Героям Небесної сотні та Адміністрації президента. На Банковій активісти виклали зі свічок напис «Корупція вбиває», а сам Саакашвілі запропонував із 3 грудня розпочати процес «народного імпічменту» президента, щоб «зустріти новий рік переможцями». Ось відео з цієї акції.

Каталонці теж мітингують

Тим часом сотні тисяч людей вийшли на вулиці Барселони, столиці автономного регіону Каталонії на північному сході Іспанії, вимагаючи звільнити з-за ґрат вісім усунених із посад членів регіонального уряду і ще двох діячів руху за незалежність регіону, які теж перебувають під арештом. Люди йшли під гаслами «Свободу політв’язням» і прапорами незалежницького руху Каталонії «естелада», а на адресу уряду в Мадриді скандували: «Геть окупаційну владу!» За оцінками поліції, демонстрація зібрала близько 750 тисяч учасників.

НАБУ у свекрухи Корчак

Поки Ви на вихідних ходили у гості, до свекрухи голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак Надії Тімер-Булатової прийшов детектив НАБУ. За словами голови НАЗК, слідчий не пояснив її свекрусі, що її мають намір допитати та що вона є свідком імовірного внесення недостовірних даних до е-декларації Наталією Корчак, а зазначив, що хоче лише «задати декілька запитань». За словами Корчак, свекруха подумала, що це здолій, замкнула детектива НАБУ у квартирі зсередини та сховала ключа.

Місце Хрещення Київської Русі може опинитися в торговому центрі

Є підстави вважати, що археологи знайшли місце Хрещення Русі у Києві на Подолі, і громадські організації наполягають на скасуванні будь-якого будівництва. Забудовник, який виступає також інвестором проведення розкопок, каже про необхідність дотримання проекту будівництва, погодженого з усіма інстанціями. То чому унікальні археологічні знахідки часів Київської Русі під загрозою знищення: через будівництво чи через недбалість влади? А ось фотогалерея з місця розкопок.

Трамп і Путін зустрілись

Американський президент Дональд Трамп і російський – Володимир Путін мали коротку розмову під час міжнародного саміту у В’єтнамі. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час цієї розмови Трамп і Путін згадували про Україну, але не обговорювали цю тему. Пізніше, виступаючи на прес-конференції у столиці В’єтнаму Ханої (президент США здійснює 13-денну поїздку Азією) Трамп заявив, що Москва «перебуває під тяжким тиском санкцій» і що «настав час повернутися до зцілення розбитого і зламаного світу».

Путін VS Брежнєв

А ось тут Ви знайдете цікаве порівняння Володимира Путіна з Леонідом Брежнєвим. На думку політичного оглядача Віталія Портникова, Брежнєв теж прийшов до влади відносно молодою людиною – і практично законсервував систему влади. Керівники країни і регіонів при ньому в більшості своїй залишали кабінети тільки коли вмирали. Тож Путін наближається до цього «золотого стандарту» брежнєвізму.

Музей «Третя після півночі»

І до подій календарних. Сьогодні Всесвітній день незрячих. А чи знали Ви, що понад 200 мільйонів людей у світі мають серйозні порушення зору, з них 36 мільйонів – повністю незрячі. За прогнозами дослідників, у 2050-му кількість незрячих людей може зрости утричі. Таку тенденцію вони, зокрема, пояснюють, з одного боку, зростанням тривалості життя людей, а з іншого – проблемами у системі охорони здоров’я. У чому особливості навігації та побуту людей із порушеннями зору, сьогодні може відчути кожен відвідувач музею «Третя після півночі», де екскурсії проводяться в абсолютній пітьмі. Ідея екскурсії – в тому, що людина може прожити свій звичайний день у повній темряві.

І на завершення ще два підтвердження, що «наші люди всюди».

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