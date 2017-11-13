Сем Кловіс – новий фігурант у розслідуванні Мюллера

Нова людина в центрі розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера – Сем Кловіс – співголова торішньої президентської кампанії Дональда Трампа, який керував в передвиборчому штабі питаннями національної безпеки.

10 листопада Сем Кловіс відповідав на запитання слідчих щодо рівня обізнаності Трампа та його помічників про масштаб контактів передвиборчої кампанії з росіянами. Про це повідомляють джерела, ознайомлені з ходом слідства.

«Вашингтон Пост» пише, що Кловіс був названий, як один з тих, хто тісно спілкувався з радником передвиборчої кампанії Трампа Джорджем Попадополусом, який нещодавно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень ФБР щодо його контактів з росіянами. Адвокат Кловіса каже, що його клієнт відмовився на прохання Попадополуса зустрітися з російськими урядовцями, але не зміг завадити зустрічам з росіянами самого Попадополуса.

Президент Трамп має намір висунути Кловіса на посаду головного науковця в Міністерстві сільського господарства. На запитання кореспондентів щодо того, чи вплине розслідування Мюллера на висування Кловіса президентом речник Білого дому відповіла, що «не знає ні про які зміни плану».

Після визнання Попадополусом себе винним у дачі ФБР неправдивих свідчень, Білий дім та колишні офіційні особи передвиборчого штабу Трампа назвали Попадополуса та Колера «незначними фігурами» в кампанії.