Reuters: Кремль надіслав інструкцію компаніям з вимогою поширення «позитивних новин»

Російська влада попросила великі компанії надавати їй новини, які б позитивно впливали на ситуацію в країні. Про це пише агентство Reuters з посиланням на документ, у якому йдеться, яким саме темам варто приділити особливу увагу: зокрема, новим робочим місцям, науковим досягненням, новій інфраструктурі. Особливо ж тим, які пов'язані з державною підтримкою.

У документі детально розповідається про те, як слід писати про ці історії, а також вказується термін, за який їх потрібно видати – тиждень.

Відповідні інструкції Міністерство енергетики Росії надіслало 45 компаніям (17 державним і 28 приватним), які працюють в енергетиці та комунальному секторі Росії, включаючи «Роснефть», «Лукойл» і «Новатек». Позитивний імідж, припускає агентство Reuters, знадобиться Володимиру Путіну напередодні виборів у березні наступного року.

«Життя для більшості людей стало більш спокійним, зручним і привабливим, але багато таких прикладів засоби масової інформації часто уникають наводити, – йдеться в документі. – Наше завдання вибрати такі теми і запропонувати їх засобам масової інформації».

Представлені матеріали повинні бути присвячені переважно двом темам: «Життя стає кращим» та «Як було і що стало зараз».

Reuters надіслало запити деяким компаніям, які мають відповідні інструкції, але наразі відповіді не отримало.

За словами одного з джерел Reuters, 12 жовтня відбулася зустріч з представниками компаній (її проводив заступник міністра енергетики Росії Антон Інюцин). Зокрема, обговорювалися конкретні приклади «позитивних новин»: «Сбербанк» найняв 700 осіб у місті Тольятті; в Калінінградській області відбувся фестиваль для молоді з проблемами слуху; в Черкеську відкрили спортивний центр; команда шахтаря Євгена Косміна в Західному Сибірі встановила місячний рекорд з видобутку вугілля – 1,6 мільйона тонн.

В інструкціях говориться, що компанії повинні подавати позитивні новинні матеріали щотижня – в понеділок або у вівторок вранці. Це мають бути таблиці і прес-реліз, які можна передати журналістам.

В середині жовтня про розроблений Кремлем спосіб розповідати виборцям більше позитивних новин щодо роботи влади повідомила служба BBC. Два близьких до Білого дому і до Кремля співрозмовника повідомили їй, що перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко вже провів наради з федеральними органами влади і попросив їх систематизувати збір та надання інформації, яку можна було б використовувати для демонстрації поліпшення життя.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»