«Росія має відповісти за тиранію». В Конгресі США зворушливо вшанували пам'ять Окуєвої

«Я вимагаю правосуддя для Аміни Окуєвої та заявляю про солідарність з іншими борцями за свободу в Україні», – заявила конгресмен Марсі Каптур в Палаті представників Конгресу США під час своєї промови, присвяченої жертвам вбивств, пов’язаних з Кремлем.

Аміна – одна з багатьох жертв російського вторгнення до України і таємних спроб зупинити борців за свободу

​«Аміна – одна з багатьох жертв російського вторгнення до України і таємних спроб зупинити борців за свободу. Цей перелік включає Миколу Андрущенка, Миколу Волкова, Дениса Вороненкова та багатьох інших, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу», – наголосила Каптур.

Вбивство Аміни «показало світові, що ворог демократії ні перед чим не зупиниться, щоб примусити мовчати тих, хто захищає волю та справедливість», – йдеться в заяві.

Вона наголосила: «Путін є теперішнім диктатором в довгому ряду таких же і, на жаль, ця темна історія від Сталіна до Путіна продовжується і сьогодні».

«Людям доброї волі важко уявити глибину аморальності, до якої ладні опуститись російські зловмисні диктатори задля задоволення вузьких, дріб’язкових інтересів невеликої групи за рахунок більшості. Професор Тімоті Снайдер в своїй чудовій книзі «Криваві землі» говорить про людську трагедію багатьох поколінь, яку принесли російські диктатори, зазначаючи, що 14 мільйонів цивільних – жінок, дітей, сімей загинули від російських рук в Центральній та Східній Європі. Промовисто, що сам Путін писав, що його дід був кухарем, якому довіряв сам Сталін. Він працював з монстром тиранії. Це той кокон, який породив російського Путіна», – йдеться в заяві Каптур.

«І тепер додайте до цих мільйонів смертей – понад 10 000 загиблих українських військовослужбовців, убитих Росією. Тисячі поранених і більше від двох мільйонів переміщених осіб всередині України – країни, яка просто прагне бути вільною. Як співголова двопартійної групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США хочу запевнити, що наші члени – віддані тому, щоб Росія відповіла за тиранію і зловмисні дії в Україні і навіть тут, в Сполучених Штатах», – заявила Каптур.

«30 жовтня під час боягузливого нападу бойовики стріляли в Аміну і її чоловіка з кущів, коли вони проїжджали повз. Аміна отримала смертельне поранення в голову», – йдеться в заяві.

«Народжена в українському місті Одеса, Аміна була медичним хірургом, українським поліцейським та ісламським активістом, відома своєю боротьбою за рівні права чоловіків та жінок, які служать. Вона була природженим лідером. На початку Євромайдану Аміна приєдналась до мирного протесту в Україні, який відбувався на морозі. Щоб показати солідарність, вона зі своїм чоловіком жила на вулиці в наметі. Коли Росія незаконно вторглась до Криму та на схід України, Аміна була першою жінкою, яка приєдналась до добровольчого батальйону «Київ-2». Її було нагороджено орденом «Народний герой України» для того, щоб відзначити її мужність у битві за Дебальцеве. Вона доблесно билась проти російської агресії, за прогрес і проти репресій», – наголосила конгресмен.

«Світ втратив хоробру та прекрасну душу, але ця втрата не буде даремною. Її мужність символізує надзвичайну силу українських жінок, які тримають цю країну разом під час значних загроз. Нехай її мужність та життя стануть натхненням для нас всіх і нехай міжнародна спільнота буде з Україною пліч-о-пліч у протистоянні російській агресії проти суверенної країни, борючись за майбутнє без вбивств, замовлених державою, та окупації», – заявила Марсі Каптур.