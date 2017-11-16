Кіберзлочинці перетворили «несправжні новини» на прибуткову бізнес-модель – AFP

Кіберзлочинці перетворили «несправжні новини» на прибуткову бізнес-модель, повідомляє AFP.

Ціна на такі послуги стартує від 10 доларів, виявило дослідження фірми Digital Shadows, яка займається питаннями безпеки в інтернеті.

Існує ціла індустрія, яка надає послуги з метою створення оманливих сайтів в інтернеті, фальшивих відгуків та «ботів» для соціальних медіа – автоматизованих акаунтів, створених для просування або критики якихось товарів чи комерційних послуг.

Один з методів – створення фальшивих чи «пародійних» інтернет-сайтів, які мають вигляд сайтів справжніх новинних організацій. Створити «клона» справжнього новинного сайту можна просто помінявши єдину літеру в інтернет-адресі. Дослідники виявили 2 800 «працюючих пародійних» сайтів.

Деякі злочинці, використовуючи методи російських пропагандистів, змінюють зміст справжніх документів і організовують їх «витоки» в рамках кампанії з дезінформації, йдеться в звіті.

«Чим ширше розповсюджується дезінформація, тим більші шанси того, що вона заволодіє громадською уявою і досягне цілі – дискредитації опонента, поширення ворожнечі або отримання прибутку», – йдеться в звіті.

Використання цих інструментів в політичних кампаніях все більше непокоїть, такі ж методи можуть використовуватись для отримання прибутку.

«Сама наявність інструментів означає, що бар’єри для входу є нижчими, ніж будь-коли», – повідомив Рик Голланд, віце-президент Digital Shadows.

«Це розповсюджується поза геополітичними та фінансовими інтересами і впливатиме на бізнес та споживачів», – додав Голланд.

Торговельні установи також є ціллю нападів. Наприклад, один із сервісів пропонує «оптимізацію» рейтингів, відгуків, голосувань в Amazon і продає просування за ціною від 5 доларів за неперевірений відгук до 500 доларів за місячну підтримку.

Багато цих послуг рекламуються в «темній мережі», де користувачів важко відслідкувати, повідомляє Голланд. Однак деякі інструменти рекламуються відкрито як маркетингові інструменти.

Дезінформація існує вже давно, але «що змінилось в цифровому світі – це швидкість, із якою ці технології ширяться світом», каже дослідник.