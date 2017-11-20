Саакашвілі сприймає депортацію грузинів як тиск на себе і… хоче стати прем’єром

Київ – Українські силовики видворяють із України громадян Грузії, пов’язаних з Міхеїлом Саакашвілі, повідомляють сам екс-президент Грузії та представники очолюваної ним партії «Рух нових сил». Останній, кого депортували, журналіст Тамаз Шавшишвілі, говорить про побиття та інші тортури, яких він зазнав дорогою до Грузії. У силових структурах України ці звинувачення відкидають, представники ж влади Грузії висловлюються щодо депортації низки своїх громадян з України досить стримано. Міхеїл Саакашвілі говорить про цілеспрямований тиск на його однодумців, та зі свого боку – закликає об’єднуватися, щоб «змінити країну», і навіть пропонує себе в ролі голови майбутнього уряду. Представники влади та частина експертів наголошують, що такі заяви виглядають як підготовка до захоплення влади.

Грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі, який працював в Україні, заявив, що українські силовики, зокрема бійці СБУ, побили його у власному помешканні, після чого депортували до Грузії у нелюдських умовах.

«До мого помешкання увірвалися, я тільки побачив шеврон СБУ на плечі одного з бійців, перед тим, як мене звалили на підлогу і почали бити ногами. Я просив не робити цього, казав, що я журналіст. Але мені заклеїли очі скотчем, і зв’язали руки і ноги пластиковими фіксаторами», – розповів він скайпом про обставини свого затримання 14 листопада.

За словами Шавшишвілі, його перевозили спочатку у багажному відділенні мікроавтобуса, потім – гелікоптером, після чого повантажили на пором. Він стверджує, що в нього після побиття пішла кров з обличчя, але допомоги йому не надавали. Грузинського журналіста звільнили тільки у Грузії у порту міста Поті.

Хто видворив грузинів з України? Депортовані називають СБУ, Нацгвардію і… Гелетея

Тамаз Шавшишвілі переконує, що під час вивезення з України його та інших затриманих оглянув голова Управління державної охорони Валерій Гелетей: «його впізнали інші затримані, яким не заклеювали очі».

Сам Валерій Гелетей цю заяву спростовує. «Заяви окремих псевдополітиків про мою нібито причетність до викрадення або депортації грузинів – повна нісенітниця! Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень як його начальника», – написав Гелетей у соцмережах.

Ми діяли виключно у рамках чинного законодавства. Тому всі ці повідомлення, начебто ми когось били, давили – це фейк

Речник служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі Радіо Свобода заявила, що спецслужба не била і не дозволяла собі нелюдського поводження з Тамазом Шавшишвілі під час депортації.

«Ми діяли виключно у рамках чинного законодавства. Тому всі ці повідомлення, начебто ми когось били, давили – це фейк. Щодо того, чи попереджали Тамаза Шавшишвілі про те, що термін його перебування в Україні завершився, то, наскільки мені відомо, українське законодавство цього не передбачає», – сказала вона.

Зі свого боку, речник МВС Артем Шевченко причетність свого відомства до депортації журналіста не підтверджує, що ж до видворення інших громадян Грузії з участю МВС, то, стверджує Шевченко, все відбувалося в межах закону.

Саакашвілі робить такі заяви для підтримання свого іміджу. Все, що робить МВС, за яке я відповідаю, – воно робить в межах чинного законодавства

«Саакашвілі робить такі заяви для підтримання свого іміджу. Все, що робить МВС, за яке я відповідаю, – воно робить в межах чинного законодавства. І, наскільки мені відомо, у випадку цього видворення журналіста «Рух нових сил» звинувачував зовсім інші служби, а про МВС не йшлося. Мені невідомо нічого про цього громадянина. Щодо інших чотирьох осіб, кримінальних авторитетів, які займалися в Україні шкідливою діяльністю – то їх дійсно видворили з України, і ми у п’ятницю повідомляли про це», – сказав він.

Тим часом представники партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» (в назві партії ім’я Міхеїла Саакашвілі «українізували») переконують, що цього та інших громадян Грузії видворили з України з порушенням процедури, зокрема, їх не попереджали про заборону перебування в Україні та не надали часу виїхати самостійно.

Напередодні однопартієць Саакашвілі народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, що 17 листопада силовики «незаконно викрали» Вано Надірадзе, Тамаза Шавшишвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшидзе, а згодом літаком вивезли їх до Грузії.

Згодом Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення восьми громадян Грузії. У СБУ повідомили, що це рішення ухвалили на підставі матеріалів Державної міграційної служби і Нацполіції, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».

У МВС тим часом повідомили про чотирьох видворених іноземців, у повідомлення йшлося, що це «кримінальні авторитети», які діяли на шкоду Україні. У цьому випадку згадуються інші прізвища, і в цьому переліку немає Тамаза Шавшішвілі.

Саакашвілі хоче змінити владу в Україні, але «законно»

Лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі стверджує, що видворення грузинських громадян, які так чи інакше пов’язані з ним, є спробою тиску на нього та його політичну силу. Але він запевняє, що такі дії його не лякають. Тим часом Саакашвілі закликає «мирно та законно» змінювати владу в Україні, більше того – пропонує себе в ролі майбутнього прем’єра.

Міхеїл Саакашвілі пояснив, яким чином він, на його думку, може стати прем’єром, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Наголошу: всі зміни влади мають відбуватися законним шляхом. Тільки законно, тільки через голосування. Навіть Зімбабве навчилося змінювати владу без класичного перевороту. А нас в Україні переворот взагалі не потрібен!

«Це все залежить від кроків влади. Якщо влада хоче дострокових виборів – їм просто треба продовжувати те, що зараз роблять. Бо протриматися до наступного терміну, коли вони ведуть наступ на антикорупційні інститути, крадуть все більше грошей та вбивають українську економіку щоденно – в такому випадку дострокових виборів не уникнути. Якщо ж вони змінять свою політику – не потрібен ні новий уряд, ні дострокові вибори. Але, на мою думку, це фантастичний сценарій, хоча такий варіант існує. Але я наголошу: всі зміни влади мають відбуватися законним шляхом. Тільки законно, тільки через голосування. Навіть Зімбабве навчилося змінювати владу без класичного перевороту. А нас в Україні переворот взагалі не потрібен!» – вважає екс-президент Грузії.

Силові структури, найімовірніше, просто видворяють порушників міграційного законодавства, хоча і з певними порушеннями. Але паралельно – тим самим послаблюють оточення Саакашвілі, визнає політолог Володимир Фесенко.

«Український досвід свідчить про те, що силовики у таких випадках діють досить твердо, і перевищення повноважень бувають, на жаль. Але практика депортації людей з грузинського оточення Саакашвілі, які мали дозвіл на проживання чи щось подібне, – думаю, що проти них застосовується спеціальна тактика. Їх вибивають з оточення Саакашвілі, користуючись їхнім непевним статусом, щоби зрештою ослабити його», – каже експерт.

Людина без громадянства фактично оголошує путч, адже не має права на жодні посади – Палій

Представники чинної влади неодноразово звинувачували Саакашвілі у тому, що його кінцева мета – захопити владу в Україні. Нині про це говорить і частина експертів. Так, політолог Олександр Палій наголошує, що схожі заяви від особи без громадянства у багатьох розвинених державах закінчилися би у в’язниці.

Людина без громадянства фактично путч оголошує. Адже він не має права на жодні посади. Можна говорити про те, що він не розуміє ситуації. Але ж він достатньо недурний, щоб розуміти, що фактично йде на співпрацю з росіянами

«Людина без громадянства фактично путч оголошує. Адже він не має права на жодні посади. В Ізраїлі за такі речі або змусять виїхати, або на людину чекає в’язниця. У США, подивіться, російське втручання у вибори – це скандал. В Україні такі заяви робить апатрид (міг оскаржити позбавлення його громадянства – але досі не оскаржив), і, схоже, це закінчиться його поїздкою до Грузії. Можна говорити про те, що він не розуміє ситуації. Але ж він достатньо недурний, щоб розуміти, що фактично йде на співпрацю з росіянами», – наголошує політолог.

Зі свого боку, Міхеїл Саакашвілі припускає, що спецслужби України та Грузії координують свої зусилля у питаннях депортації грузинських громадян з України.

Наша держава є відкритою для всіх наших громадян, якщо інша держава повертає їх на батьківщину

Тим часом влада Грузії стверджує, що українська сторона не інформує про такі свої дії, й вони просто приймають депортованих. Зокрема, про це заявила міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані. «Не було жодної комунікації (щодо видворення грузинів з України) між нашими міністерствами в Україні та Грузії щодо цього питання. Однак наша держава є відкритою для всіх наших громадян, якщо інша держава повертає їх на батьківщину», – запевнила посадовець.

Звіад Дзідзігурі, віце-спікер парламенту Грузії, оцінює тенденцію видворення грузинів з України негативно і сподівається на пояснення української сторони. «Ця депортація є неприємним фактом, але ми сподіваємося, що Україна, яка є для нас дружньою державою, наведе всі аргументи щодо цього», – каже він.

Тим часом «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» заявляє, що надає депортованому журналістові та іншим громадянам Грузії правову допомогу, щоб вони оскаржили дії українських силовиків та міграційної служби в українських судах.

Сам грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі пояснює, що в нього завершився термін перебування в Україні, але він задовго до цього звернувся до уряду з проханням продовжити йому дозвіл на проживання. Більше того, за його словами, Міністерство інформаційної політики дало йому позитивну відповідь – і рекомендувало міграційній службі дозволити журналістові залишатися в Україні.