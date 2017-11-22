ЧитайУкраїнське. Що читають Гройсман, Гриневич і Забужко (огляд соцмереж)

«Час говорити про хороші книжки та заповнювати інформаційний простір літературою!» – із таким закликом Український інститут книги розпочав флешмоб #читайукраїнське, до якого долучилися політики, письменники і просто поціновувачі українських авторів. Що ж читають українські користувачі соцмереж?

Аби долучитися до флешмобу, треба лише написати кілька речень про книжку українського видавництва, яку нещодавно прочитали, додати фото з нею, поставити хештег флешмобу #читайукраїнське та передати естафету. Першими естафету від Українського інституту книги отримали його очільниця Тетяна Терен та міністр культури Євген Нищук.

Міністр культури розповів про книжку «Як у тіні»: «Це спроба подивитися на особу-феномен Георгія Якутовича крізь призму однієї з проілюстрованих ним книг «Тіні забутих предків». Це подорож уявним та химерним світом українських Карпат Івана, Марічки, Палагни та Мольфара... подорож у глибини народних вірувань через перо геніального художника».

Що читають політики?

Флешмоб на підтримку української літератури одразу підтримали політики. Одним із перших це зробив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, якому естафету передав Євген Нищук.

Згодом долучився і його заступник Павло Розенко, який зараз читає роман Юрія Винничука.

Міністр освіти Лілія Гриневич, очікувано, читає про реформи в освіті. Але не в Україні, а в Фінляндії. На її думку, ця книжка – це історія успіху.

Долучилося до книжкового флешмобу також посольство України в Китаї.

Що читають та рекомендують письменники?

До флешмобу долучилася письменниця Оксана Забужко, яка поділилася враженнями від книжки із листами Лесі Українки і передала естафету закордонним читачам української літератури.

«Глибока насичена лірика, справді доросла, справді нова», – Сергій Жадан рекомендує нову книжку української письменниці Галини Крук «Доросла».

​У Facebook радять «​Маленького принца»​ та роман Сенцова

Популярний синоптик Наталія Діденко теж долучилася до літературного флешмобу.

Користувачка Світлана Садовенко радить книжки, які будуть актуальними під час свят:

«Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма» – книжка про екстравагантного австрійського ерцгерцога, члена імператорської династії Габсбургів – Вільгельма.

Австрійський архікнязь, який вивчив українську мову, писав нею вірші, захищав інтереси Галичини при імператорському дворі Габсбургів, воював у складі Січових Стрільців і був претендентом на український престол.

Проте ця книжка не лише про Вільгельма – Василя Вишиваного. Це історія про Австро-Угорську імперію, Галичину, польський, радянський та український Львів. Це історія епох, історія людей, які були їх продуктом і творцем. Врешті-решт, це книжка про минуле: реальне та бажане», – рекомендує користувач Юрій Микитюк.

«Намагаюся дітям читати щовечора, хоча б декілька сторінок. Наразі у нас класика світової літератури – «Маленький принц», книга, однакова близька і дорослим, і дітям, але у різному віці вона читається і сприймається по-різному. Книги видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» – то любов не тільки завдяки прекрасному перекладу, а й дякуючи неймовірним ілюстраціям. «Маленький принц» проілюстрував Владислав Єрко, і навіть я чекаю кожну наступну сторінку, щоб роздивитися ілюстрації, що вже казати про дітей», – ділиться враженнями користувачка Марина Томко.

Через флешмоб деякі користувачі привертають увагу не лише до українських книжок, а й до проблем.

«Зі мною книга Видавництво «Фолiо» українського режисера Олега Сенцова під назвою «Купіть книгу – вона смішна». Книга українського політичного в’язня, який уже три з половиною роки в полоні…», – Олена Добржанська нагадує про українського режисера, який перебуває в російській колонії.

Що читають твітеряни?

У користувачів твіттера літературні смаки дуже різні: від класики і підручників до «Історії України від діда Свирида».

Для декого флешмоб став стимулом відкрити для себе нового автора.

А ось що читають музиканти, відомі етно-каверами на світові хіти:

А тим часом мальований Facebook-кіт Інжир каже: «Осінь – пора для читання». Що ж, усі найцікавіші книжки завжди попереду.